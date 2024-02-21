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Suudi Arabistanlı Modeli Eleştiren Sevda Türküsev'e Suudi Kullanıcıdan Çok Konuşulan Yanıt

Suudi Arabistanlı Modeli Eleştiren Sevda Türküsev'e Suudi Kullanıcıdan Çok Konuşulan Yanıt

Suudi Arabistan
Effy
Effy - Onedio Editörü
21.02.2024 - 22:26

Yazar Sevda Türküsev bu sefer de Suudi Arabistan'ın güzellik yarışmasına katılan ilk modelini diline doladı. Türküsev'e çok konuşulan cevap ise bir Suudi kullanıcıdan geldi. 👇

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2. Sayfa konuğu olması ve oradaki ilginç açıklamaları ile ün kazanan Sevda Türküsev'i tanıyanlarınız olabilir.

2. Sayfa konuğu olması ve oradaki ilginç açıklamaları ile ün kazanan Sevda Türküsev'i tanıyanlarınız olabilir.

Kendisi, çoğunluğu kadınlar olmak üzere, eleştiri yoğunluklu açıklamalarıyla biliniyor.

Suudi Arabistan geçtiğimiz hafta bir ilke imza atarak ilk kez "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasına katılım gösterdi.

Suudi Arabistan geçtiğimiz hafta bir ilke imza atarak ilk kez "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasına katılım gösterdi.

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında ülkesi adına yarışan ilk isim oldu.

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında ülkesi adına yarışan ilk isim oldu.

Ancak ülkesinin bayrağı ile poz veren model Sevda Türküsev'i rahatsız etti...

Ancak ülkesinin bayrağı ile poz veren model Sevda Türküsev'i rahatsız etti...

"Suudi Arabistan’ın güzellik yarışmasına yolladığı kızın sırtına sardığı Kelime-i Tevhid bayrağı, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan’ın güzellik yarışmasına yolladığı kızın sırtına sardığı Kelime-i Tevhid bayrağı, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
twitter.com
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Sevda Türküsev'e gelen cevaplar arasında Arap bir kullanıcının yanıtı dikkatleri çekti.

Sevda Türküsev'e gelen cevaplar arasında Arap bir kullanıcının yanıtı dikkatleri çekti.
twitter.com

Ülkenize ve ülkenizin problemlerine odaklanın; enflasyon, yolsuzluk, işsizlik, günlük suç ve cinayetler, bekarlara bile yetmeyen asgari maaş, Kürtler ve illegal göçmenler ve siyasi görüşleri yüzünden birbirinden nefret eden ve günlük tartışmalar yaşayan Türkler gibi.

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