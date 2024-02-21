Suudi Arabistanlı Modeli Eleştiren Sevda Türküsev'e Suudi Kullanıcıdan Çok Konuşulan Yanıt
Suudi Arabistanlı Modeli Eleştiren Sevda Türküsev'e Suudi Kullanıcıdan Çok Konuşulan Yanıt
Yazar Sevda Türküsev bu sefer de Suudi Arabistan'ın güzellik yarışmasına katılan ilk modelini diline doladı. Türküsev'e çok konuşulan cevap ise bir Suudi kullanıcıdan geldi. 👇
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2. Sayfa konuğu olması ve oradaki ilginç açıklamaları ile ün kazanan Sevda Türküsev'i tanıyanlarınız olabilir.
Suudi Arabistan geçtiğimiz hafta bir ilke imza atarak ilk kez "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasına katılım gösterdi.
Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen "Miss Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında ülkesi adına yarışan ilk isim oldu.
Ancak ülkesinin bayrağı ile poz veren model Sevda Türküsev'i rahatsız etti...
"Suudi Arabistan’ın güzellik yarışmasına yolladığı kızın sırtına sardığı Kelime-i Tevhid bayrağı, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
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Sevda Türküsev'e gelen cevaplar arasında Arap bir kullanıcının yanıtı dikkatleri çekti.
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