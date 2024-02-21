Suudi Arabistanlı Modeli Eleştiren Sevda Türküsev'e Suudi Kullanıcıdan Çok Konuşulan Yanıt

Ülkenize ve ülkenizin problemlerine odaklanın; enflasyon, yolsuzluk, işsizlik, günlük suç ve cinayetler, bekarlara bile yetmeyen asgari maaş, Kürtler ve illegal göçmenler ve siyasi görüşleri yüzünden birbirinden nefret eden ve günlük tartışmalar yaşayan Türkler gibi.