Türkiye’nin Yeni ABD Büyükelçisi Belli Oldu
Türkiye’nin Yeni ABD Büyükelçisi Belli Oldu
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, geçtiğimiz günlerde yaş haddinden dolayı emekli olmuştu.
ABD Washington Büyükelçiliği görevine Sedat Önal atandı.
Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Ürdün Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Önal, New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.
Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da Sedat Önal'dan boşalan New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine atandı.
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ingilizce biliyor mu acaba?
Benden önce davranmışsın :-)
ne mevkisine yakışan modeller ne icraat yapacak modeller anca ye babam ye bitiremediniz bitiremedeniz