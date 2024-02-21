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Türkiye’nin Yeni ABD Büyükelçisi Belli Oldu

Türkiye’nin Yeni ABD Büyükelçisi Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 19:11

Türkiye’nin yeni ABD Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu. Ayrıca New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine de Ahmet Yıldız atandı.

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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, geçtiğimiz günlerde yaş haddinden dolayı emekli olmuştu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, geçtiğimiz günlerde yaş haddinden dolayı emekli olmuştu.

ABD Washington Büyükelçiliği görevine Sedat Önal atandı.

ABD Washington Büyükelçiliği görevine Sedat Önal atandı.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Ürdün Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Önal, New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Ürdün Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Önal, New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da Sedat Önal'dan boşalan New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine atandı.

Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da Sedat Önal'dan boşalan New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine atandı.
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Mert Soylu

ingilizce biliyor mu acaba?

Habib Hebeleb

Benden önce davranmışsın :-)

cezamizne

ne mevkisine yakışan modeller ne icraat yapacak modeller anca ye babam ye bitiremediniz bitiremedeniz