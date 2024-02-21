İlk Cemre Havaya Düştü! Peki Cemre Nedir? Cemre Düşerse Ne Olur? Diğer Cemreler Ne Zaman Düşecek?

Türkiye'nin de dahil olduğu Kuzey Yarım Küre'de, 21 Aralık'tan itibaren güneş ışınlarının daha dik bir açıyla gelmesi ve gündüz sürelerinin uzaması söz konusudur. Kış mevsiminin son bulduğu ve baharın kapılarını araladığı bu dönemde, güneş radyasyonunun yer radyasyonundan bir nebze daha yüksek olması nedeniyle çevrede belirgin bir sıcaklık yükselişi görülür. Bu sıcaklık yükselişi, halk arasında cemre düşmesi olarak tanımlanan durumu ifade eder.