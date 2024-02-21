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İlk Cemre Havaya Düştü! Peki Cemre Nedir? Cemre Düşerse Ne Olur? Diğer Cemreler Ne Zaman Düşecek?

İlk Cemre Havaya Düştü! Peki Cemre Nedir? Cemre Düşerse Ne Olur? Diğer Cemreler Ne Zaman Düşecek?

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
21.02.2024 - 18:02

Havaya ilk cemrenin düşüşü gerçekleşti. Peki, cemre nedir ve cemre düştüğünde ne olur? Diğer cemrelerin düşüş zamanları ne zaman olacak? 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Cemre geleneksel Türk kültüründe önemli bir yer tutan bir inanç sistemidir. Her yılın şubat ve mart ayları arasında gerçekleşen cemre düşüşleri, baharın müjdecisi olarak kabul edilir.

Cemre geleneksel Türk kültüründe önemli bir yer tutan bir inanç sistemidir. Her yılın şubat ve mart ayları arasında gerçekleşen cemre düşüşleri, baharın müjdecisi olarak kabul edilir.

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamlara gelen cemrenin soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılır.

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamlara gelen cemrenin soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılır.

Cemre düşmesi, hayvancılıkla meşgul olanlar için soğuk hava koşulları sebebiyle dışarı çıkarılamayan hayvanların, otlaklara erişim zamanının yaklaştığının bir işareti anlamına gelir.

Cemre düşmesi, hayvancılıkla meşgul olanlar için soğuk hava koşulları sebebiyle dışarı çıkarılamayan hayvanların, otlaklara erişim zamanının yaklaştığının bir işareti anlamına gelir.

Aynı zamanda, tarım ile ilgilenenler için de toprağın işlenmeye hazır olduğunu ve ekim döneminin başlamak üzere olduğunu gösterir.

Bilim dünyasının bakış açısına göre, cemre düşmesi dünya küresinin güneş ışınlarını almasıyla bağlantılıdır.

Bilim dünyasının bakış açısına göre, cemre düşmesi dünya küresinin güneş ışınlarını almasıyla bağlantılıdır.

Türkiye'nin de dahil olduğu Kuzey Yarım Küre'de, 21 Aralık'tan itibaren güneş ışınlarının daha dik bir açıyla gelmesi ve gündüz sürelerinin uzaması söz konusudur. Kış mevsiminin son bulduğu ve baharın kapılarını araladığı bu dönemde, güneş radyasyonunun yer radyasyonundan bir nebze daha yüksek olması nedeniyle çevrede belirgin bir sıcaklık yükselişi görülür. Bu sıcaklık yükselişi, halk arasında cemre düşmesi olarak tanımlanan durumu ifade eder.

İlk cemrenin 20 Şubat'ta havaya düştüğünü biliyoruz. Peki diğer cemreler ne zaman düşecek?

İlk cemrenin 20 Şubat'ta havaya düştüğünü biliyoruz. Peki diğer cemreler ne zaman düşecek?

Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek

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İlk cemre havaya düştüğünde hava sıcaklıkları düzelmeye başlar, toprağa düştüğünde ekinler için bereketin geleceği düşünülür ve son olarak suya düştüğünde ise baharın gelişi tamamlanmış olur.

İlk cemre havaya düştüğünde hava sıcaklıkları düzelmeye başlar, toprağa düştüğünde ekinler için bereketin geleceği düşünülür ve son olarak suya düştüğünde ise baharın gelişi tamamlanmış olur.

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