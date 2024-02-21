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Starbucks, Çin Yeni Yılı'na Özel Domuz Aromalı Kahve Satışına Başladı

Starbucks, Çin Yeni Yılı'na Özel Domuz Aromalı Kahve Satışına Başladı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
21.02.2024 - 16:59

Dünyanın en çok tercih edilen kahve zinciri Starbucks, Çin'deki şubelerinde yeni bir denemeye gitti. 'Çin Yeni Yılı'na özel denenen kahveye domuz aroması eklendi. Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/02/20/bu...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ülkemizde en çok tercih edilen kahve zincirlerinden biri olan Starbucks, dünya genelinde de 34 binden fazla şubesiyle ziyaretçilerine hizmet ediyor.

Ülkemizde en çok tercih edilen kahve zincirlerinden biri olan Starbucks, dünya genelinde de 34 binden fazla şubesiyle ziyaretçilerine hizmet ediyor.

Bugün ise Starbucks'ın Çin'de satışına başladığı domuz aromalı kahvesi çok konuşuldu.

Bugün ise Starbucks'ın Çin'de satışına başladığı domuz aromalı kahvesi çok konuşuldu.

"Çin Yeni Yılı" olarak da adlandırılan Ay Yeni Yılı için hazırlanan kahveye domuz sosu eklendi.

"Çin Yeni Yılı" olarak da adlandırılan Ay Yeni Yılı için hazırlanan kahveye domuz sosu eklendi.

Dongpo domuz etinin sosuyla yapılan kahvelerin tanesi ise 68 Çin Yuanı'na (yaklaşık 300 TL) satılıyor.

Dongpo domuz etinin sosuyla yapılan kahvelerin tanesi ise 68 Çin Yuanı'na (yaklaşık 300 TL) satılıyor.

Kahve, üstüne bir parça domuz eti koyularak servis edilmeye başlandı.

Kahve, üstüne bir parça domuz eti koyularak servis edilmeye başlandı.

Bazı kullanıcılar bu işin suyunun çıktığını söylerken bazı kullanıcılar yeni lezzetlere açık olduğunu belirtti. 

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