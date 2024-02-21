Anormallik Var! İngiliz Füzesi, Savunma Bakanının İçinde Bulunduğu Denizaltının Yanına Düştü

'30 Ocak'taki testte başarısız olduğumuz ortada. İngiltere olarak denizlerdeki duruşumuz caydırıcılık üzerine ve biz bunu 55 yıldır sürdürüyoruz. Nükleer kapasitemiz sayesinde ulusal güvenliğimize yönelik en aşırı tehditleri caydırıyoruz ve Birleşik Krallık'ı ve NATO müttefiklerimizi güvende tutuyoruz' dedi.