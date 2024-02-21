Anormallik Var! İngiliz Füzesi, Savunma Bakanının İçinde Bulunduğu Denizaltının Yanına Düştü
Anormallik Var! İngiliz Füzesi, Savunma Bakanının İçinde Bulunduğu Denizaltının Yanına Düştü
İngiltere Savunma Bakanı, geçtiğimiz haftalarda yanlış ateşlenen ve neredeyse kendi canına mal olacak başarısız füze testiyle ilgili parlamentoda savunma yaptı. Başarısız sonuçlanan füze testinin ayrıntılarına ve bakanın savunmasına hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de ateşlenen bir füzenin testen geçemeyip düşmesi İngiliz Savunma Bakanının hem fiziksel hem de siyasi olarak zor duruma girmesine yol açtı.
İngiliz Kraliyet Donanmasının duyurusuna göre Trident nükleer füzeleri üst üste iki kez arıza verdi ve yanlış konumlara fırlatıldı. The Telegraph'ta yer alan habere göre hem Savunma Bakanı Shapps hem de Birinci Deniz Lordu Amiral Sir Ben Key, füzeyi fırlatan denizaltı olan HMS Vanguard'daydı.
Ateşlenen füzeler ise denizaltının hemen yakınına düşmüştü. Füzenin yanlış ateşlenmesi sonucu neredeyse ölümün eşiğinden dönen Savunma Bakanı Grant Shapps, Trident nükleer füzelerini parlamentoda savunmak zorunda kaldı.
İngiliz parlamentosunda konuşan başarısız füze testi hakkında Grant Shapps yaptığı savunmada,
Milliyet'in aktardığı habere göre İngiliz bakanlar başarısız füze testi konusunda endişeli. İngiliz Savunma Bakanı ise bu başarısızlığı 'anormallik' olarak değerlendiriyor. İngiliz The Sun gazetesi ise füze atışında ters giden şeyin nedeninin gizli tutulduğunu öne sürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
dikkat et gtune kacmasin,London bridge is falling lad.
öyle olmaz füze at dedikten sonra ikinci denemede bakan