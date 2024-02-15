ABD Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Türk Şirketlerin Desteğiyle Teksas'ta Fabrika Kurulacak

Flake, 'Türkiye'nin etkisini, tarihi bağlarını ve ekonomik gücünü dünyanın pek çok köşesinde kullanmasını bekliyoruz, çünkü Türkiye bizim yapamadığımız şekillerde ve yerlerde hasımlarımızla diyalog kurma becerisine sahip. Filistin devletinin kurulmasında ve kalıcı barışa giden yoldaki çabalarını biliyoruz' dedi.