ABD Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Türk Şirketlerin Desteğiyle Teksas'ta Fabrika Kurulacak
ABD Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Türk Şirketlerin Desteğiyle Teksas'ta Fabrika Kurulacak
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Desert News'te yayınlanan makalesinde Türkiye-ABD ilişkileri, uluslararası siyasi konjonktür ve küresel ekonomik meselelerle ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'den övgülerle bahseden Jeff Flake yazısında Türkiye'nin F-16 filosunun NATO'nun gücü açısından hayati bir öneme sahip olduğunu ve müttefikler arasında kolektif güvenliğe en büyük katkıları sağlayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı.
Flake'in kaleme aldığı yazıda dikkat çeken başlıklar arasında Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin oynadığı rolle alakalı düşünceleri vardı. Flake açıklamasında,
"Türkiye düşmanlarla iletişim konusunda bizden daha iyi"
Jeff Flake yayınladığı yazıda konuyu Türk-ABD ilişkilerine de değindi. Büyükelçi açıklamasında ABD'nin güvenliği, gücü ve refahı için Türkiye'nin kilit bir aktör olduğunu ifade etti.
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"Türkiye'den yardım bekliyoruz"
"Teksas'ta fabrika kurulacak"
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