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ABD Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Türk Şirketlerin Desteğiyle Teksas'ta Fabrika Kurulacak

ABD Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Türk Şirketlerin Desteğiyle Teksas'ta Fabrika Kurulacak

Amerika Birleşik Devletleri
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 18:52

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, son kaleme aldığı yazıda Türkiye-ABD ilişkileri hakkında önemli detaylar verdi ve Teksas'ta mühimmat fabrikası kurulacağını duyurdu. Detaylar içerikte!

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Desert News'te yayınlanan makalesinde Türkiye-ABD ilişkileri, uluslararası siyasi konjonktür ve küresel ekonomik meselelerle ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Desert News'te yayınlanan makalesinde Türkiye-ABD ilişkileri, uluslararası siyasi konjonktür ve küresel ekonomik meselelerle ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den övgülerle bahseden Jeff Flake yazısında Türkiye'nin F-16 filosunun NATO'nun gücü açısından hayati bir öneme sahip olduğunu ve müttefikler arasında kolektif güvenliğe en büyük katkıları sağlayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkiye'den övgülerle bahseden Jeff Flake yazısında Türkiye'nin F-16 filosunun NATO'nun gücü açısından hayati bir öneme sahip olduğunu ve müttefikler arasında kolektif güvenliğe en büyük katkıları sağlayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Flake'in kaleme aldığı yazıda dikkat çeken başlıklar arasında Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin oynadığı rolle alakalı düşünceleri vardı. Flake açıklamasında,

Flake'in kaleme aldığı yazıda dikkat çeken başlıklar arasında Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin oynadığı rolle alakalı düşünceleri vardı. Flake açıklamasında,

'Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdi. Ukrayna'ya sattığı dronlar Rusya'nın daha geniş alanı istila etmesini engelledi. Ayrıca hâlâ Rusya'nın savaş çabalarını baltalamaya devam ediyor. Savaş gemilerinin İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçişini engelleyen Montrö Sözleşmesi'ni devreye sokması ve Rus savaş gemilerinin Karadeniz'den geçişini engellemesi bunun göstergesi' dedi.

"Türkiye düşmanlarla iletişim konusunda bizden daha iyi"

"Türkiye düşmanlarla iletişim konusunda bizden daha iyi"

Flake, 'Türkiye'nin etkisini, tarihi bağlarını ve ekonomik gücünü dünyanın pek çok köşesinde kullanmasını bekliyoruz, çünkü Türkiye bizim yapamadığımız şekillerde ve yerlerde hasımlarımızla diyalog kurma becerisine sahip. Filistin devletinin kurulmasında ve kalıcı barışa giden yoldaki çabalarını biliyoruz' dedi.

Jeff Flake yayınladığı yazıda konuyu Türk-ABD ilişkilerine de değindi. Büyükelçi açıklamasında ABD'nin güvenliği, gücü ve refahı için Türkiye'nin kilit bir aktör olduğunu ifade etti.

Jeff Flake yayınladığı yazıda konuyu Türk-ABD ilişkilerine de değindi. Büyükelçi açıklamasında ABD'nin güvenliği, gücü ve refahı için Türkiye'nin kilit bir aktör olduğunu ifade etti.
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"Türkiye'den yardım bekliyoruz"

"Türkiye'den yardım bekliyoruz"

Türkiye'nin savunma sanayisine övgüler yağdıran Flake'in yazısında en dikkat çeken madde ise Türkiye-ABD savunma ortaklığına ilişkin kullandığı ifadeler oldu. Flake, Rusların başlatacağı olası bir savaş durumunda mühimmat stoklarını artırmaları gerektiğini ve bu konuda Türkiye'den yardım beklediklerini dile getirdi.

"Teksas'ta fabrika kurulacak"

"Teksas'ta fabrika kurulacak"

ABD Savunma Bakanlığı, Teksas'ta bir Türk savunma firmasından satın alınan üç mühimmat hattı inşa etmeye başladı. Flake'in açıklamasına göre önümüzdeki yıl Amerika'da üretilen 155 mm'lik mermilerin yaklaşık yüzde 30'u bu Teksas fabrikalarından gelecek.

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