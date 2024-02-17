Alexei Navalny'nin Eşi, 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda Putin'e Gözdağı Verdi
Alexei Navalny'nin Eşi, 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda Putin'e Gözdağı Verdi
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Vladimir Putin'in 2000 yılında iktidara gelmesinden bu yana Rusya'da gazeteciler, aktivistler, eski istihbaratçılar ve Putin'e muhalif olan politikacılar trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Yıllardır Kremlin hükümetinin kayıtlarına geçen 'şüpheli ölümler' listesindeki isimler uzadıkça uzadı.
Muhalif siyasetçi Alexei Navalny de son zamanlarda Putin'e muhalefet ederek dünya basınında adı sıkça medyaya yansıyan bir isimdi. 'Aşırılıkçılık' suçlamasıyla 19 yıl hapisle cezalandıran Navalny, Moskova'dan 1900 km uzakta Kuzey Kutbu denilen bir cezaevinde tutuluyordu.
Kendisinin geçen ay yaptığı avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre Putin, düşmanı olarak gördüğü Navalny'e her sabah 'Ben Rusum' şarkısını dinletiyordu.
Geçtiğimiz günlerde Muhalif lider Alexei Navalny Rusya’daki Yamal Yarımadası’nda bulunan cezaevinde hayatını kaybetti. Navalny'nin ölüm haberi Rus hükümeti kaynakları tarafından açıklandı.
Tabii muhalif liderin ölümü uluslararası dünyada tepkilere neden oldu. Şu an pek çok Avrupalı siyasi yetkililer Rusya'ya karşı sert söylemler dile getiriyor.
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Milliyet'in aktardığı habere göre şüpheli bir şekilde ölen Navalny'nin eşi Yulia Navalny, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı.
Yulia Navalny konferansa yaptığı konuşmada Putin'e gözdağı verdi. Açıklamasında,
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