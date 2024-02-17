Alexei Navalny'nin Eşi, 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda Putin'e Gözdağı Verdi

'Eşimin ölüm haberini Ruslar verdiği için şüpheyle yaklaşıyorum. Eğer eşimin ölümü doğruysa Putin, Putin'in tüm çevresi, arkadaşları ve Kremlin hükümeti, ülkeme, aileme ve eşime yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. Hesap günü çok yakında gelecek' dedi.