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Alexei Navalny'nin Eşi, 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda Putin'e Gözdağı Verdi

Alexei Navalny'nin Eşi, 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda Putin'e Gözdağı Verdi

Rusya
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 11:21 Son Güncelleme: 17.02.2024 - 11:30

Putin'e ve Rus hükümetine muhalefet ettiği için 19 yıl hapis cezasına çarptırılan siyasetçi ve aktivist Alexei Navalny'nin ölüm haberi uluslararası camiada tepki topladı. Navalny'nin eşi Almanya'da katıldığı konferansta Putin hakkında sert sözler dile getirdi. Detaylar içerikte!

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Vladimir Putin'in 2000 yılında iktidara gelmesinden bu yana Rusya'da gazeteciler, aktivistler, eski istihbaratçılar ve Putin'e muhalif olan politikacılar trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Yıllardır Kremlin hükümetinin kayıtlarına geçen 'şüpheli ölümler' listesindeki isimler uzadıkça uzadı.

Vladimir Putin'in 2000 yılında iktidara gelmesinden bu yana Rusya'da gazeteciler, aktivistler, eski istihbaratçılar ve Putin'e muhalif olan politikacılar trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Yıllardır Kremlin hükümetinin kayıtlarına geçen 'şüpheli ölümler' listesindeki isimler uzadıkça uzadı.

Muhalif siyasetçi Alexei Navalny de son zamanlarda Putin'e muhalefet ederek dünya basınında adı sıkça medyaya yansıyan bir isimdi. 'Aşırılıkçılık' suçlamasıyla 19 yıl hapisle cezalandıran Navalny, Moskova'dan 1900 km uzakta Kuzey Kutbu denilen bir cezaevinde tutuluyordu.

Muhalif siyasetçi Alexei Navalny de son zamanlarda Putin'e muhalefet ederek dünya basınında adı sıkça medyaya yansıyan bir isimdi. 'Aşırılıkçılık' suçlamasıyla 19 yıl hapisle cezalandıran Navalny, Moskova'dan 1900 km uzakta Kuzey Kutbu denilen bir cezaevinde tutuluyordu.

Kendisinin geçen ay yaptığı avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre Putin, düşmanı olarak gördüğü Navalny'e her sabah 'Ben Rusum' şarkısını dinletiyordu.

Kendisinin geçen ay yaptığı avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre Putin, düşmanı olarak gördüğü Navalny'e her sabah 'Ben Rusum' şarkısını dinletiyordu.

Konuyla ilgili bilgiye bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Geçtiğimiz günlerde Muhalif lider Alexei Navalny Rusya’daki Yamal Yarımadası’nda bulunan cezaevinde hayatını kaybetti. Navalny'nin ölüm haberi Rus hükümeti kaynakları tarafından açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Muhalif lider Alexei Navalny Rusya’daki Yamal Yarımadası’nda bulunan cezaevinde hayatını kaybetti. Navalny'nin ölüm haberi Rus hükümeti kaynakları tarafından açıklandı.

Tabii muhalif liderin ölümü uluslararası dünyada tepkilere neden oldu. Şu an pek çok Avrupalı siyasi yetkililer Rusya'ya karşı sert söylemler dile getiriyor.

Tabii muhalif liderin ölümü uluslararası dünyada tepkilere neden oldu. Şu an pek çok Avrupalı siyasi yetkililer Rusya'ya karşı sert söylemler dile getiriyor.

Navalny'nin ölüm haberini bu içeriğimizde bulabilirsiniz:

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Milliyet'in aktardığı habere göre şüpheli bir şekilde ölen Navalny'nin eşi Yulia Navalny, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı.

Milliyet'in aktardığı habere göre şüpheli bir şekilde ölen Navalny'nin eşi Yulia Navalny, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı.

Yulia Navalny konferansa yaptığı konuşmada Putin'e gözdağı verdi. Açıklamasında,

Yulia Navalny konferansa yaptığı konuşmada Putin'e gözdağı verdi. Açıklamasında,

'Eşimin ölüm haberini Ruslar verdiği için şüpheyle yaklaşıyorum. Eğer eşimin ölümü doğruysa Putin, Putin'in tüm çevresi, arkadaşları ve Kremlin hükümeti, ülkeme, aileme ve eşime yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. Hesap günü çok yakında gelecek' dedi.

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