77 Kişiyi Öldürmüştü! Norveç'e İnsan Hakları Davası Açan Neo-Nazi İçin Mahkeme Son Kararını Verdi
77 Kişiyi Öldürmüştü! Norveç'e İnsan Hakları Davası Açan Neo-Nazi İçin Mahkeme Son Kararını Verdi
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/77-kis...
22 Temmuz 2011'de 77 kişiyi öldüren neo-Nazi Anders Breivik, geçtiğimiz ay mahkeme karşısına çıkmıştı. Savunmasında cezaevinde insanlık dışı koşullarda yaşadığını dile getirip devlete dava açmıştı. Breivik'in açtığı dava sonuçlandı.
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2011 yılında Neo-Nazi Anders Breivik'in Norveç'te 77 kişiyi öldürmesi hem ülkede hem de dünyada geniş yankı uyandırmıştı.
Breivik, 22 Temmuz 2011 tarihinde Oslo'da bir otomobile yerleştirdiği bombayı patlatarak 8 kişiyi öldürmüş, sonra da Ütöya adasındaki İşçi Partisi gençlik kampında 69 kişiyi katletmişti. Olayda 242 kişi de yaralanmıştı. Norveç'te yaşanan bu olay Avrupa'da Nazi tartışmalarını alevlendirmişti.
Neo-Nazi Anders Breivik, cinayetleri işlediği tarihten beri, yani 13 yıldır cezaevinde tecrit altında tutuluyor. BBC Türkçe'nin aktardığına göre Breivik'in tecrit cezası tehdit olarak görüldüğü sürece uzatılabiliyor.
Duvar'ın aktardığına göre geçtiğimiz ocak ayında mahkeme karşısına çıkan Breivik saldırıdan dolayı üzgün olduğunu savunmuş ve intihara meyilli olduğunu söyleyip ağlamıştı.
Breivik'in avukatları da müvekkillerinin 'tamamen kilitli bir dünyada' yaşadığını ve 'artık hayata devam etmek istemediğini' savunmuştu. Breivik mahkemede tecrit koşullarının 'insanlık dışı' olduğunu iddia ederek devlete dava açmıştı.
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Ancak Oslo mahkemesi, Neo-Nazi Anders Breivik'in cezaevi koşullarının 'insan hakları ihlali olmadığına' karar verdi. Mahkemenin görüş aldığı bir psikolog ise Breivik'in depresyonda olmadığını ve intihar riskinin düşük olduğunu dile getirdi.
77 kişiyi öldüren Neo-Nazi Anders Breivik mahkemeye göre toplum için hâlâ bir tehlike. Kaldı ki basına yansıyan haberlere göre kendisinin cezaevi koşulları özgür. Breivik kaldığı cezaevinde spor yapabiliyor, kendi özel banyosu ve özel mutfağı var. Ayrıca aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Breivik'in siyasi faaliyetlerini de yürütmeye devam ettiği ifade ediliyor.
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