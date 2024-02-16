Vladimir Putin'in En Güçlü Rakibi Aleksey Navalny, Hapishanede Hayatını Kaybetti
Vladimir Putin'in En Güçlü Rakibi Aleksey Navalny, Hapishanede Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://www.reuters.com/world/europe/...
Rusya'nın Kutup Bölgesi'ndeki cezaevinde olan muhalif lider Aleksey Navalny'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Detaylar...👇
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Rusya'da muhalif duruşuyla bilinen Alexei Navalny, geçtiğimiz yıllarda zehirlenmişti.
Muhalif lider, Almanya'da tedavi gördükten sonra Rusya havaalanında tutuklanmıştı.
Aşırılık suçlamalarıyla 19 yıllık hapis cezası alan muhalif lider, yaklaşık olarak iki hafta önce seçmenlerden istekte bulunmuştu.
Bugün ise Rusya Federal Cezaevi Servisi, Alexei Navalny’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya'nın Kutup Bölgesi'ndeki hapishanede tutulan Navalnu'nin ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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