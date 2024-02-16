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Vladimir Putin'in En Güçlü Rakibi Aleksey Navalny, Hapishanede Hayatını Kaybetti

Vladimir Putin'in En Güçlü Rakibi Aleksey Navalny, Hapishanede Hayatını Kaybetti

Vladimir Putin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
16.02.2024 - 15:01

Rusya'nın Kutup Bölgesi'ndeki cezaevinde olan muhalif lider Aleksey Navalny'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.reuters.com/world/europe/...
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Rusya'da muhalif duruşuyla bilinen Alexei Navalny, geçtiğimiz yıllarda zehirlenmişti.

Rusya'da muhalif duruşuyla bilinen Alexei Navalny, geçtiğimiz yıllarda zehirlenmişti.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) ciddi bir ihlali anlamına geldiği olayda yapılan iki bağımsız laboratuvar çalışması da Alexei Navalny'nin zehirlendiği sonucuna varmıştı.

Muhalif lider, Almanya'da tedavi gördükten sonra Rusya havaalanında tutuklanmıştı.

Muhalif lider, Almanya'da tedavi gördükten sonra Rusya havaalanında tutuklanmıştı.

46 yaşındaki Navalny, geçtiğimiz yıllarda cezaevinde uygun tedavi edilmediği için açlık grevine başlamıştı. Doktorlar, Navalny'nin böbrek yetmezliği riskiyle karşı kaşıya olduğunu belirtmişti.

Aşırılık suçlamalarıyla 19 yıllık hapis cezası alan muhalif lider, yaklaşık olarak iki hafta önce seçmenlerden istekte bulunmuştu.

Aşırılık suçlamalarıyla 19 yıllık hapis cezası alan muhalif lider, yaklaşık olarak iki hafta önce seçmenlerden istekte bulunmuştu.

Navalny, önümüzdeki Mart ayında yapılacak seçimlerde Putin'i protesto için seçmenlerinden öğle saatlerinde oy kullanmalarını istemişti.

Bugün ise Rusya Federal Cezaevi Servisi, Alexei Navalny’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bugün ise Rusya Federal Cezaevi Servisi, Alexei Navalny’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın Kutup Bölgesi'ndeki hapishanede tutulan Navalnu'nin ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Kutup Bölgesi'ndeki hapishanede tutulan Navalnu'nin ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kremlin'in yaptığı açıklamada ise Navany'nin ölümüyle ilgili bilgilerinin olmadığı, gerekli araştırmaların cezaevi tarafından yapıldığı söylendi.

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