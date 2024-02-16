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Ekrem İmamoğlu 'Hiç Kimseyi Rakip Görmüyorum' Dedi: 'Beni Geçecek Bir Belediye Başkanı Türkiye'de Yok'

Ekrem İmamoğlu 'Hiç Kimseyi Rakip Görmüyorum' Dedi: 'Beni Geçecek Bir Belediye Başkanı Türkiye'de Yok'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 12:48

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'Ben iddia ediyorum, beni geçecek bir belediye başkanı Türkiye'de yok' dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu o anlarda, "Bizim yarışımızın adı başkalarının yaptığı gibi siyaset yarışı değil. Bizim yarışımızın tek adı var; milletine hizmet yarışı. Ben iddia ediyorum, beni geçecek bir belediye başkanı Türkiye'de yok. Hizmette yarışalım, hizmette koşalım, güzel konuşalım, milletimizin lehine uzlaşalım" dedi.

İmamoğlu o anlarda, "Bizim yarışımızın adı başkalarının yaptığı gibi siyaset yarışı değil. Bizim yarışımızın tek adı var; milletine hizmet yarışı. Ben iddia ediyorum, beni geçecek bir belediye başkanı Türkiye'de yok. Hizmette yarışalım, hizmette koşalım, güzel konuşalım, milletimizin lehine uzlaşalım" dedi.

İşte o anlar: 👇

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