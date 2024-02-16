Ekrem İmamoğlu 'Hiç Kimseyi Rakip Görmüyorum' Dedi: 'Beni Geçecek Bir Belediye Başkanı Türkiye'de Yok'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'Ben iddia ediyorum, beni geçecek bir belediye başkanı Türkiye'de yok' dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu o anlarda, "Bizim yarışımızın adı başkalarının yaptığı gibi siyaset yarışı değil. Bizim yarışımızın tek adı var; milletine hizmet yarışı. Ben iddia ediyorum, beni geçecek bir belediye başkanı Türkiye'de yok. Hizmette yarışalım, hizmette koşalım, güzel konuşalım, milletimizin lehine uzlaşalım" dedi.
İşte o anlar: 👇
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şu zehirli oku atma işte.