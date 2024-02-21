Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Emekli Maaşı Arttı Promosyonlara Düzenleme Geldi! Peki En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi?

Emekli Maaşı Arttı Promosyonlara Düzenleme Geldi! Peki En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi?

Emekli Maaşı Promosyon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.02.2024 - 00:24

Emekli maaşlarındaki artış bankaları harekete geçirdi! Bankaların 'Emekli Maaş Promosyon' kampanyalarına gelen Şubat düzenlemesinin ardından promosyon ödemelerinin tutarları da belli oldu! Vatandaşlar ise yeni kampanyalardan yararlanmak isterken süresi dolmayan banka sözleşmelerini fesih etme yolunu aramaya başladı. Peki, sözleşme değiştirmek mümkün mü? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En çok emekli promosyonunu veren banka hangisi? Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonları...

İşte, banka banka emekli nakit promosyon kampanyaları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Emekli maaşlarına son yapılan düzenlemenin ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu! Bankalar da emekli maaş promosyonlarını artırdı.

Emekli maaşlarına son yapılan düzenlemenin ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu! Bankalar da emekli maaş promosyonlarını artırdı.

Yeni yılın gelmesiyle asgari ücret zammı, emekli zammı ve EYT tartışmalarının ardından, bankalar emekli promosyonları için rekabete başlamıştı. Emekli maaşlarındaki yüzde 49,25'lik zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasının ardından bankalar harekete geçti. Promosyonlara yapılan 'Şubat' düzenlemesiyle en yüksek emekli promosyonu 15 bin TL'ye çıktı.

Üstelik, 3 yıllık süre dolmadan başka bankaya geçip daha yüksek promosyon almak da mümkün!

Üstelik, 3 yıllık süre dolmadan başka bankaya geçip daha yüksek promosyon almak da mümkün!

Her bankanın sözleşmesi farklılık gösterse de emeklilerin 3 yıllık süre dolmadan başka bankaya geçme şansı var.  Bunun için daha önce bankadan aldıkları promosyon tutarını ödemeleri gerekiyor. 

NOT: Bankaların maaş promosyonları dışında müşterilerine sundukları ek hizmetler, kampanya, indirim veya ödüller için banka yetkilisi ile görüşmeniz gerekmektedir. Bankaların ilgili kampanyaları belirli tarihler arasında maaşını taşıyan ya da maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler için geçerlidir. Bu kez emeklilerden otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri de isteniyor! 

İşte, bankaların yeni emekli promosyon kampanyaları... 👇

Garanti BBVA Emekli Promosyonu

Garanti BBVA Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Garanti'den almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 4.500 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 5.250 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 6.750 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 7.500 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Mobil’den müşteri olup maaşını Garanti'ye taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL’ye varan fırsat. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Türkiye İş Bankası'ndan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 4.500 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 5.250 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 6.750 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 7.500 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

Akbank Emekli Promosyonu

Akbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Akbank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 6.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 7.000 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 9.000 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 10.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Ayrıca, SGK emeklileri için kampanyaya dahil edilen kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatı mevcut. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

İçeriğin Devamı Aşağıda

QNB Finansbank Emekli Promosyonu

QNB Finansbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını QNB Finansbank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 4.800 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 5.600 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 7.200 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 8.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

Halkbank Emekli Promosyonu

Halkbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Halkbank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu

Emekli maaşını TEB'den almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

VakıfBank Emekli Promosyonu

VakıfBank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını VakıfBank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

DenizBank Emekli Promosyonu

DenizBank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını DenizBank'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0- 3.499 TL arası olanlar için 3.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 3.500 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

Yapı Kredi Emekli Promosyonu

Yapı Kredi Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Yapı Kredi'den almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0-3.499 TL arası olanlar için 4.500 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 5.250 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 6.750 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 7.500 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Ayrıca, ilk defa emekli aylığı alacak veya son 6 ayda bankamızdan emekli aylığı almamış müşterilere 2.500 TL tutarında ek nakit ödül fırsatı. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

ING Bank Emekli Promosyonu

ING Bank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını ING'den almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0-3.499 TL arası olanlar için 6.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 7.000 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 9.000 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 10.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı. 

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

Türkiye Finans Emekli Promosyonu

Türkiye Finans Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Türkiye Finans'tan almak isteyen vatandaşlar için:

  • Emekli maaşı 0-3.499 TL arası olanlar için 5.000 TL

  • Emekli maaşı 3.500-7.499 TL olan vatandaşlar için 6.000 TL

  • Emekli maaşı 7.500-9.999 TL arası olan vatandaşlara 10.000 TL

  • 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 12.500 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Ayrıca promosyonlara ek olarak bankaya getirdiğiniz her bir emekli yakınınız için 250 TL olmak üzere toplam 2.500 TL nakit ödül fırsatıyla 15.000 TL'ye varan promosyon.

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?