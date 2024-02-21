Emekli Maaşı Arttı Promosyonlara Düzenleme Geldi! Peki En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi?
Emekli Maaşı Arttı Promosyonlara Düzenleme Geldi! Peki En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi?
Emekli maaşlarındaki artış bankaları harekete geçirdi! Bankaların 'Emekli Maaş Promosyon' kampanyalarına gelen Şubat düzenlemesinin ardından promosyon ödemelerinin tutarları da belli oldu! Vatandaşlar ise yeni kampanyalardan yararlanmak isterken süresi dolmayan banka sözleşmelerini fesih etme yolunu aramaya başladı. Peki, sözleşme değiştirmek mümkün mü? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En çok emekli promosyonunu veren banka hangisi? Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonları...
İşte, banka banka emekli nakit promosyon kampanyaları...
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Emekli maaşlarına son yapılan düzenlemenin ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu! Bankalar da emekli maaş promosyonlarını artırdı.
Üstelik, 3 yıllık süre dolmadan başka bankaya geçip daha yüksek promosyon almak da mümkün!
Garanti BBVA Emekli Promosyonu
Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu
Akbank Emekli Promosyonu
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QNB Finansbank Emekli Promosyonu
Halkbank Emekli Promosyonu
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu
VakıfBank Emekli Promosyonu
DenizBank Emekli Promosyonu
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Ziraat Bankası Emekli Promosyonu
Yapı Kredi Emekli Promosyonu
ING Bank Emekli Promosyonu
Türkiye Finans Emekli Promosyonu
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