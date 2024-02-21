Emekli Maaşı Arttı Promosyonlara Düzenleme Geldi! Peki En Yüksek Emekli Maaş Promosyonu Veren Banka Hangisi?

Her bankanın sözleşmesi farklılık gösterse de emeklilerin 3 yıllık süre dolmadan başka bankaya geçme şansı var. Bunun için daha önce bankadan aldıkları promosyon tutarını ödemeleri gerekiyor.

NOT: Bankaların maaş promosyonları dışında müşterilerine sundukları ek hizmetler, kampanya, indirim veya ödüller için banka yetkilisi ile görüşmeniz gerekmektedir. Bankaların ilgili kampanyaları belirli tarihler arasında maaşını taşıyan ya da maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler için geçerlidir. Bu kez emeklilerden otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri de isteniyor!

İşte, bankaların yeni emekli promosyon kampanyaları... 👇