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Galata Kulesi’nde Tadilat Zamanı: 1 Ay Kapalı Olacak

Galata Kulesi’nde Tadilat Zamanı: 1 Ay Kapalı Olacak

Galata Kulesi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 21:31

İstanbul’un en turistik yapılarının başında gelen Galata Kulesi’nde depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı yapılacak. Kule, 1 süreyle ziyaretçilere kapalı olacak.

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Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak.

Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

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