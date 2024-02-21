Galata Kulesi’nde Tadilat Zamanı: 1 Ay Kapalı Olacak
Galata Kulesi’nde Tadilat Zamanı: 1 Ay Kapalı Olacak
İstanbul’un en turistik yapılarının başında gelen Galata Kulesi’nde depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı yapılacak. Kule, 1 süreyle ziyaretçilere kapalı olacak.
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Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.
Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak.
Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.
Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.
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