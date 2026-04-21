İstanbul'un Gözbebeği Galata Kulesi Manzarasına Doyamayacağınız Mekanlar

Mekan Önerileri
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
21.04.2026 - 14:36

İstanbul söz konusu olunca herkesin aklına gelenler arasında mutlaka Galata Kulesi de yer alır. Şehrin önemli yapılarından olan Galata Kulesi'ni ziyarete gittiyseniz buralara gelmişken nerede otursak acaba dediğinizi de duyar gibiyiz. Oldukça kalabalık bir bölge olduğu için hangi mekanların Galata Kulesi manzarasına sahip olduğu kestirmez zor olabiliyor. Biz de sizler için hem Galata manzaralı hem de Galata'ya çok yakın olan birbirinden güzel mekanları derledik. Gelin bu mekanları birlikte tanıyalım!

1. Galata Meyhanesi

Beyoğlu’nun kalbinde yer alan Galata Meyhanesi, şehrin kadim meyhane mirasını modern bir anlayışla yaşatıyor. 1992’de başlayan yolculuğuna 2023 itibarıyla da hız kesmeden devam eden mekan; lezzet, müzik ve samimi muhabbetin kesişme noktası konumunda. Akustik fasıl dinletileri ve titizlikle hazırlanan menüsüyle, İstanbul’un otantik meyhane ruhunu arzulayanlar için vazgeçilmez bir durak olmayı sürdürüyor. Şehrin kültürel dokusuna işleyen bu özel adres, her akşam yeni anılara ev sahipliği yapıyor.

Adres: Asmalimescit Mahallesi Orhan Adli Apaydın Sokak No:5/A 34430 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Yemekleri, personelin ilgisi, ortam, müzik… Her şey çok güzeldi. Şef sürekli masaları dolaştı. Geleneğin bu kalitede bir ortamda yaşatılması çok güzel. Müzisyenler masaları dolaşıp kimseyi darlamıyor. Sahnelerinden hoşça vakit geçirmemizi sağladılar. Seslerine sağlık. İçerde sigara içilmemesi masaların sıkış tepiş olmaması da bizim için ayrı öneme sahip.

2. I Guru Galata

Ecole St Pierre Hotel'in cafe-lounge işletmesi olan I Guru, civarda henüz yeni olan yüzlerden. Ancak yeni olmasına karşın hem iç açıcı ve elit dizaynıyla hem de güzel konumuyla şimdiden herkesin beğenisi almış durumda. 19. yüzyıldan kalma tarihi bir yapıda yer alan I Guru, tarihi yapının korunmasıyla birlikte yenilikçi dokunuşlarla müşterilerine keyifli ve kaliteli anlar yaşatmayı sunuyor. Yolunuz düşmese dahi rotanızı I Guru'ya göre planlayın ve mutlaka buranın atmosferini soluyun deriz.

Adres: Bereketzade, Galata Kulesi Sk. No: 10, 34420 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Hem iç hem dış mekanı oldukça geniş ve ferah. Bahçesinde akşam saatlerinde de sabah saatlerinde oturmak çok keyifliydi. Ben ikinci gidişimde hafta sonu öğlen saatlerinde kahvaltı için tercih ettim ve açıkçası hafta sonu kahvaltılarında uzun zamandır aradığım sakinliği buldum diyebilirim. Çok açık bir havada gitmemiş olmamızdan kaynaklı olabilir, fakat mekan çok sakindi, rahatça uzun saatler kahvaltının keyfini çıkarabildik. İşletmenin benim için en büyük artısı çalışanlarının hal ve tavırlarıydı.

3. Güney Restaurant

1964 yılından bu yana kule dibinde hizmet vermekte olan Güney Restaurant, Galata Kulesi'ni ziyarete gelenlerin ilk tercih ettiği mekanlardan oluyor. İstanbul'un nezih bir profile sahip kaliteli mekanlarından olan Güney Restaurant, Türk ve Akdeniz mutfağından nice lezzeti müşterilerine sunuyor. Özellikle çeşit çeşit şarap menüsüne sahip olması da beğeni toplamasında büyük rol oynuyor. Yolunuz bu taraflara düşerse öncelikle rezervasyon yaptırmanızı öneririz, aksi takdirde biraz sıra beklemeniz söz konusu olabilir. 

Adres: Şahkulu, Şahkapısı Sk. No:2 D:B, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Sıcak şarap kokusunu takip edip oturduk. Zaman tüneli gibi bir mekan. Garsonlar çok saygılı ve kibar. Pizza denedik ve ortalamanın çok üzerinde. Menünün tamamı çekici. Konuma göre fiyatları da çok iyi. Alkol seçenekleri çok geniş menüleri olması da cezbedici.

4. Barnathan Cafe Brasserie

Sizi adeta İstanbul'un tarihine yönelik bir zaman yolculuğuna çıkaracak, tarihi 19. yüzyıla dayanan Barnathan binasında yer alan Barnathan Cafe Brasserie, atmosferine bayılacağınız mekanlar arasında zirvede olabilir diyoruz. Gözlerinizi kamaştıracak İstanbul ve Galata Kulesi manzarasına sahip olan restoranda bu manzaraların tadını çıkarabilmeniz için özellikle terasına rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Buna ek olarak mekanın çok sevilmesinin bir diğer nedeni ise sunduğu lezzetler ve ilgili hizmeti. Yapacağınız seyahatin keyfini arttıran bir şey varsa o da tercih ettiğiniz mekanlardır, bu sebeple Barnathan Cafe Brasserie İstanbul'da mutlaka gitmeniz gereken yerlerden diyebiliriz.

Adres: Şahkulu, Tımarcı Sk. No:1, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Barnathan apartmanı oldukça güzel, birde böylesi nezaket dolu çalışanları olunca mekan kalite atlıyor. Teras için rezervasyon yaptırmıştık ama hava şartları kötü olduğu için giriş kısımdaki bar&restorant bölümünde kahvaltı yapalım dedik. Kahvaltı oldukça doyurucu ve lezizdi. Kekleri çok başarılı. Ayrıca Ebru hanım öyle güzel ilgilendi ki bizimle. Gerçekten işini severek yaptığını söyleyebilirim. Üstelik orada çalışan arkadaşlarda oldukça nazikti. Güzel bir ekipti koordinasyonları yine aynı şekilde.

5. Firuzende Galata

Galata'nın hemen yanında yer alan Anemon Galata Otel'in teras katında hizmet veren Firuzende Galata, özellikle romantik bir yemek yemek isteyenler için atmosferi oldukça uygun olan nezih restoranlardan. Fine Dining konseptine sahip olan restoran güler yüzlü ve ilgili hizmetiyle, leziz yemekleri, çeşitli şaraplarıyla ve tabii Galata manzarasıyla bayılacağınız türden bir işletme. Terası için özel davetler haricinde rezervasyon alınmadığı için öncesinde içeride biraz soluklanıp sıranız gelince terasında ağırlanabilirsiniz. 

Adres: Bereketzade, No:5, Büyük Hendek Cd., 34421 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Karşılama dahil herşey çok güzeldi. çalışanların misafirperver ve profesyonel yaklaşımları gecemizi güzelleştirdi. Yemeklerin sunumundan lezzetine, piyano çalan bey efendinin seçimlerine kadar her şey mükemmeldi Nihat beye teşekkürü borç biliriz teşekkürler.

6. Şirin Fırın Bakery

Sosyal medyada mutlaka Galata'ya sıkan sokakların fotoğraflarını görmüşsünüzdür. İşte Şirin Fırın Bakery de bu sokaklardan birinde yer alan adının da hakkını veren şirin ve sempatik olmasının yanı sıra leziz tatlılara sahip olan kafelerden. Galata manzarası eşliğinde birer kahve eşliğinde tatlılar yiyelim ağzımız tatlansın diyorsanız Şirin Fırın Bakery tam size göre diyebiliriz. Tatlı çeşitliliği fazla olduğu için bir öneri isterseniz beyaz çikolatalı browniesine ve Rus tatlısına bir şans verin deriz.

Adres: Şahkulu, Büyük Hendek Cd. No:16/A, 34420 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Güler yüzlü hizmet, ateş gibi servis elemanları-ki hepsi akıcı şekilde İngilizce konuşuyor- turistik yerlere göre oldukça makul fiyatları ile kaliteden ve görselden ödün vermeyen menüsü bizden tam puan aldı. Adının Türkçe kalması bonusu hak eder.

7. IL Cortile

19. yüzyıldan kalma tarihi Fransız okulunun restore edilmiş hali olan Ecole St. Pierre Hotel'in restoranı IL Cortile, Galata Kulesi manzarasına sahip değil ancak Galata'ya çok yakın bir sokakta yer alıyor ve mimarisiyle sizi etkisi altına alıyor.  Bahçesinin atmosferine, İtalyan mutfağından en iyi şekliyle sunulan lezzetlerine ve nezih ortamına bayılacağınız mekana gitmeye karar verirseniz ilk tatmanız gerekenler arasında Kaburgalı Arancini mutlaka olmalı.

Adres: Bereketzade, Galata Kulesi Sk. No:14 D:20, 34420 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Çok, çok güzeldi! Doğum günüm için erkek arkadaşımla akşam yemeğine gittik. Atmosferi inanılmaz güzeldi. Yazın ayrı kışın ayrı güzel oluyormuş bahçesi. Biz rezervasyon yapıp gittik, kapıda isim soruyorlar zaten. Herkes çok ilgili ve kibardı. Yemekleri cidden çok güzeldi. servisi hızlıydı. Yediğim en iyi domates soslu makarna olabilir.

8. Galata Konak Cafe

Galata civarındaki mekanlara kıyasla daha salaş ve rahat bir konsepte sahip olan Galata Konak Cafe, bir yanınızda eşsiz boğaz manzarası bir yanınızda da Galata Kulesi ile keyifli anlarınıza ev sahipliği yapmaya aday işletmelerden. Birkaç katlı bir binada yer alan kafenin her katı ayrı bir atmosfere sahip ve özenle dizayn edilmiş. Aynı zamanda fotoğraf çekimleri için de oldukça elverişli. Bu civarlara geldiyseniz hem rezervasyon gerektirmeyen hem de çay kahve keyfi yapmalık bir mekan arıyorsanız Galata Konak Cafe tam size göre olacaktır.

Adres: Bereketzade, Hacı Ali Sk. No:2, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Bir yanınızda Galata Kulesi, bir yanınızda İstanbul Boğazı manzarasını görmek isteyen ve o atmosfer içinde kendini dinlendirmek isteyenler mutlaka gitmeli. Türk kahvesi çok hoşuma gitti, Türk kahvesini tavsiye ederim. Mekanın otantik bir havası var. Fotoğraf çekmek ve çekilmek isteyenler için cezbedici bir yer.

9. Galista Restaurant Bar

Normal mekanlara kıyasla daha farklı ve eğlenceli bir konsepte sahip olan Galista Restaurant Bar, Flamenko müzikleri ve dansları eşliğinde enerjinizi yükseltecek ve çok keyifli anlar yaşamanıza vesile olacak bir mekan. Galata'yı gören bir Latin restraurantı olan Galista, mutfak konusunda da oldukça başarılı bir performansa sahip. Yolunuz düşerse bir şans verebliirsiniz.

Adres: Şahkulu, Şahkapısı Sk. No:2, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Canlı müzik Latin gecesine katıldık. Müzik efsaneydi Trompet de ki arkadaş gayet güzel yorumladı. Yemek menüleri çeşitli ve çok lezzetli. Garsonlar çok ilgili. Mekan konsept ve konum + avantaj sağlıyor. Teşekkür ederiz.

10. Ritim Galata

Galata çevresinde olanların nabzını yükseltmek ve biraz neşelenmek için tercih ettiği mekanlardan olan Ritim Galata, kulenin dibinde yer alan özellikle kokteylleriyle meşhur bir işletme. Küçük ve sempatik olan Ritim Galata bu sebeple oldukça da samimi bir atmosfere sahip. Çalışanlar müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermekte ve bu da mekanın yalnızca civardan değil farklı yerlerden müşteri çekmesinde etken. Anlayacağınız İstanbul'un en sevilenleri arasında. 

Adres: Bereketzade, Galata Kulesi Sk. No:3, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: 13 yıldır Galata’da oturuyorum ve 13 yıldır Ritim Galata’nın müdavimiyim. İş çıkışında geliyorum, bazen kahvemi yudumluyorum, bazen biramı. Günü demliyorum. Sokağa bakan püfür püfür barında otuyorum, fonda soft bir müzik çalıyor, Galata kulesini seyrediyorum, insanları seyrediyorum. Sahiden terapi gibi.

11. Salon Galata

Beyoğlu'nun tarihi dokusunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz Salon Galata, yalnızca mimarisiyle değil zarif bir havaya ve nezaketli çalışanlara sahip olduğu için eski İstanbul'u da andırmakta. Hatta öylesine sevilesi bir mekan ki Galata civarında olmasanız dahi İstanbul'a gelmişken gitmeniz gerekenler arasında olmayı hak ediyor. 

Adres: Azapkapı, Bankalar Cd. No. 3/A, 34420 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Atmosferi o kadar güzel ki! Çok sıcak ve zarif. Arkadaşımın doğum günü için rezervasyon yapıp gittik. Menü çok çeşitli değil fakat gelen yemekler oldukça tatmin edici. Tabağımdaki her şey çok güzeldi. Yoğurdun tadı, köfte ve sosu, ekmeğin güzelliği... Yani diyecek sözüm yok. Servis de bir o kadar hızlıydı. Olmaktan çok memnun olduğum ve tekrardan gitmek istediğim bir mekan.

12. Dükkan Galata

Beyoğlu'nun eski mekanlarından, müşterilerine kendini sevdirmeyi başaran Dükkan Galata, cana yakın ve samimi İstanbul insanı profilini görebileceğiniz nadide işletmelerden. Kimileri için Galata'da Galata Kulesi'nden sonraki en güzel yer olan mekan, ev yapımı granolaları ve tostlarıyla ön plana çıkıyor. Bunlara ek olarak 3. nesil kahvecilik kültürünü de sürdüren Dükkan Galata iyi ki burayı tercih ettim diyeceğiniz türden. 

Adres: Müeyyedzade, Tatar Beyi Sk. No:15/B, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Tek kelimeyle HARİKA! Gittiğinizde güler yüzle karşılanmak ve hizmetin en kaliteli şekilde yapılması insanı mutlu ediyor. Günün her saati yemek veya kahve için gelebilirsiniz. Kaliteli vakit geçirmek isteyen mutlaka uğrasın tavsiye ederim.

13. Privato Cafe

Otantik dizaynıyla sizi etkisi altına alacak olan Privato Cafe, özellikle harika bir kahvaltı yapmak istiyorum diyenlerin dikkate alması gereken yerlerden. Sahibinin kendini kahvaltı profesörü olarak nitelendirmesi de mekanın bu konudaki başarısına büyük bir ek. Tüm kahvaltılıkların en tazesi organiği ve özellikle meşhur olduğu şehirden özenle seçilerek getirtilmesi işletmenin hassas noktalarından. Anlatmak için kelimelerin kifayetsiz kalması nedeniyle en iyisi siz Privato'ya gidip demek istediğimiz anlayın diyoruz.

Adres: Şahkulu, Tımarcı Sk. No:3, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Ailecek kahvaltı için gittik masadaki hiçbir şey iş olsun diye konulmamıştı. Bal, fındık ezmesi, krepler, omlet menemen yani masadaki her şey ayrı güzeldi. Sahibi olduğunu düşündüğüm beyefendi çok ilgili ayrıca ona da teşekkür ederim. 

14. Galata Kitchen

Geniş meze ve yemek seçenekleriyle bir gelenin bir daha geldiği Galata Kitchen, adeta evinizde yemek yiyormuş hissi veren samimi ve yüksek enerjiye sahip işletmelerden. Menüsü genel itibariyle zeytinyağlılardan oluşan Galata Kitchen, sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin mutlaka denemesi gereken bir kafe. 

Adres: Müeyyedzade, Tatar Beyi Sk. 9 B, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Zeki Bey bizi çok güzel ağırladı. Her şey çok taze ve yemekler bol çeşitliydi. Vegan ve vejeteryan seçenekleri oldukça zengin. Ama buraya kadar gelmişken şarapları muhakkak denemenizi tavsiye ederim.

15. Art Smyrna

Tam anlamıyla bir sanat kafe olan Art Smyrna, iç dizaynına ne iltifat etsek az kalacak türden. Öylesine hoş bir ambiyansa sahip olan mekan sizi adeta farklı bir aleme seyahate çıkarıyor. Dizaynı ve ambiyansının yanı sıra Beyoğlu'nun güzel mi güzel sokaklarından birinde yer alması da büyük avantaj. Yalnızca Galata'ya yakınken değil, bir şeyler yemek içmek istediğinizde klasik kafelere gitmekten sıkıldıysanız mutlaka Art Smyrna'yı tercih edin deriz.

Adres: Müeyyedzade, Tatar Beyi Sk. No:3, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Mekanın yanına yaklaştığınız an size gösterilen sevgiyi ve samimiyeti hissedebiliyorsunuz. Cafeye girdiğinizde farklı bir dünyaya giriyorsunuz, bu cafe ile Beyoğlu'nun nadide sokaklarında olmanın keyfini bir üst noktaya taşımış oluyorsunuz. Lezzetine gelecek olursak henüz bu çevrede yediğim san sebastian tatlılarının en iyisini burada yedim. Gelirseniz yemenizi tavsiye ederim.

16. Viyana Kahvesi

İstanbul'un meşhur zincir kafelerinden biri olan Viyana Kahvesi, nitelikli kahveler ve artizan lezzetler sunan şehrin popüler ve kalitesi gereği sıkça tercih edilen işletmelerinden. Baş döndürücü çeşitlilikte tatlıları olan Viyana Kahvesi bir de Galata Kulesi manzarasına sahip olunca etkisi daha da artıyor. Bizce civarda gidilebilecek en iyi kahveciler arasında olan Viyana'ya giderseniz bizimle aynı fikri paylaşacağınıza eminiz. Şimdiden afiyet olsun. 

Adres: Bereketzade, Büyük Hendek Cd. No:19/A, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Akşam saati giderseniz muhtemelen sıra beklemek zorunda kalabilirsiniz. San Sebastian lezzetli ve kıvamı yerindeydi. Üzerine döktükleri çikolatayı da ayrıca beğendik. Genel anlamda mekan güzel çalışanlar ilgili ve güler yüzlü.

17. Snog Roof & Bar

Ve son önerimize geldik. İstanbul'un meşhur teras barlarından biri olan Snog Roof & Bar bir de Galata manzaralı olunca tadına doyulmayan yerlerden olmayı başarıyor. Fonda keyifli müzikler, başarılı iç ve dış dizaynıyla Snog Roof & Bar, özellikle kokteyl sever biriyseniz uğramanız gerekenlerden olmalı. 

Adres: Şahkulu, Galip Dede Cd. No:56 Kat:4, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Ziyaretçi Yorumu: Mekan atmosfer çok güzel, İstanbul'da gidilmesi gereken yerlerin başında geliyor kokteyller çok başarılı. Galata kulesine ve muhteşem İstanbul manzarasına karşı içkinizi keyifle yudumlayabileceğiniz bir yer..

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
