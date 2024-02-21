Yunan Yargısından Karar: Ali Yeşildağ Türkiye’ye İade Edilebilir
Yunan Yargısından Karar: Ali Yeşildağ Türkiye’ye İade Edilebilir
Yunanistan Yargıtay’ı, genel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yolsuzluk iddalarında bulunan Ali Yeşildağ için Türkiye’ye iade kararı verdi. Adelet Bakanlığı kararı onaylarsa Ali Yeşildağ ve ailesi Türkiye’e iade edilecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski koruması Hasan Yeşildağ’ın kardeşi olan Ali Yeşildağ, geçen yıl yapılan seçimler öncesi yolsuzluk iddialarında bulunmuştu.
FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan Cevheri Güven’in kanalında açıklamalarda bulunan Ali Yeşildağ’ın, Yunanistan’a kaçak yollarla geçtiği ortaya çıkmıştı.
T24’te yer alan habere göre; Yunanistan'da Yargıtay, geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendi kardeşleri hakkında yolsuzluk iddialarında bulunarak gündeme oturan Ali Yeşildağ'ı Türkiye'ye iade etme kararı verdi. Yeşildağ, Yunanistan Adalet Bakanı George Floridis'in kararı onaylaması durumunda Türkiye'ye iade edilecek.
2023'ün Kasım ayının ortasında Yunanistan sınır güvenliği, 54 yaşındaki Yeşildağ'ı Ferecik'in kırsal bölgesinde bulmuş ve Türkiye-Yunanistan sınırını yasa dışı şekilde geçtiğini tespit etmişti.
Yunan polis memurları, Yeşildağ'ın 1986 yılında 17 yaşındayken işlediği iddia edilen soygun ve cinayet suçlarından dolayı hakkında Türkiye tarafından çıkarılmış bir Interpol yakalama emri olduğunu belirtmişti.
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