Yunan Yargısından Karar: Ali Yeşildağ Türkiye’ye İade Edilebilir

Yunanistan Yargıtay’ı, genel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yolsuzluk iddalarında bulunan Ali Yeşildağ için Türkiye’ye iade kararı verdi. Adelet Bakanlığı kararı onaylarsa Ali Yeşildağ ve ailesi Türkiye’e iade edilecek.