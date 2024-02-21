'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yapacak' İddiasına Açıklama

Gazeteci Enver Aysever bir Youtube yayınında Ali Koç’un Fenerbahçe’nin başkanlığını bırakacağına yönelik açıklamaları ve CHP içindeki birtakım gelişmeleri hatırlatarak 'Ekrem Bey Karadeniz'deki büyük bir gücü de arkasına alarak Koç Grubu'yla da uzlaşarak müthiş bir hazırlık yapıyor. Ekrem Bey bana göre özellikle Koç Grubu'nun desteğiyle Türkiye'de yeni bir Cumhurbaşkanı olacak' demişti. Aysever’in bu sözleri sosyal medyada ve dijital yayınlarda alıntılanarak haber olmuştu.