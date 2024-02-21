'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yapacak' İddiasına Açıklama
Koç Holding, son dönemde sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan 'Koç Grubu, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Son dönemde Koç Topluluğu'nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz.' denildi.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi sonrası hedef haline getirilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.
Koç Holding hakkında son zamanlarda gündeme sokulan yeni iddia ise 'Koç Grubu'nun Ekrem İmamoğlu'nu gelecekte Cumhurbaşkanı yapacağı' oldu.
Koç Grubun yaklaşık yüz senedir siyasetin bir parçası olmadığı belirtilen açıklamanın devamında 'Son dönemde Koç Topluluğu'nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla Topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle, gazetecilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde mesnetsiz bilgi yayan ve Topluluğumuzu zan altında bırakma sorumsuzluğunu sergileyen kişilere yönelik hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.' ifadeleri kullanıldı.
İddialar nasıl gündem oldu?
Gazeteci Enver Aysever bir Youtube yayınında Ali Koç’un Fenerbahçe’nin başkanlığını bırakacağına yönelik açıklamaları ve CHP içindeki birtakım gelişmeleri hatırlatarak 'Ekrem Bey Karadeniz'deki büyük bir gücü de arkasına alarak Koç Grubu'yla da uzlaşarak müthiş bir hazırlık yapıyor. Ekrem Bey bana göre özellikle Koç Grubu'nun desteğiyle Türkiye'de yeni bir Cumhurbaşkanı olacak' demişti. Aysever’in bu sözleri sosyal medyada ve dijital yayınlarda alıntılanarak haber olmuştu.
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