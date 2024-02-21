AK Partili Belediye Başkanına ‘Dansöz Kıyafeti’ Tepkisi

AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, iddiaya göre telefonda bir vatandaşa ‘sana dansöz kıyafeti giydirir, oynatırım’ dedi. Vatandaş ise pazar ziyareti sırasında elindeki dansöz kıyafetiyle Bahadır’a tepki gösterdi.