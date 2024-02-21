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AK Partili Belediye Başkanına ‘Dansöz Kıyafeti’ Tepkisi

AK Partili Belediye Başkanına ‘Dansöz Kıyafeti’ Tepkisi

Bahçelievler
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 22:07

AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, iddiaya göre telefonda bir vatandaşa ‘sana dansöz kıyafeti giydirir, oynatırım’ dedi. Vatandaş ise pazar ziyareti sırasında elindeki dansöz kıyafetiyle Bahadır’a tepki gösterdi.

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İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bugün ilginç bir protesto yaşanadı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bugün ilginç bir protesto yaşanadı.

AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum ile birlikte pazar ziyareti yaptı.

AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum ile birlikte pazar ziyareti yaptı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere göre, esnaf ziyareti sırasında Bahadır’a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Kıyafeti atan kişinin; Bahadır'ın daha önce telefonda 'Seni dansöz diye oynatırım' şeklinde tehdit ettiği kişi tarafından atıldığı öne sürüldü.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere göre, esnaf ziyareti sırasında Bahadır’a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Kıyafeti atan kişinin; Bahadır'ın daha önce telefonda 'Seni dansöz diye oynatırım' şeklinde tehdit ettiği kişi tarafından atıldığı öne sürüldü.

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