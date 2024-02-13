Görüş Bildir
Haberler
Gündem
MHP’li Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’e Protesto: “Beni Böyle Sevme, Köpek Değilim”

MHP’li Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’e Protesto: “Beni Böyle Sevme, Köpek Değilim”

Manisa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 09:08

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cengiz Ergün, yaklaşan yerel seçimlerde yeniden Cumhur İttifakı’nın adayı olarak gösterilmişti. Ergün, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyarette vatandaşlar tarafından protesto edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cengiz Ergün, Turgutlu ilçesinde bulunan bir pazar yerinde vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmaları yapmak istedi ancak bir vatandaş kendisine tepki gösterdi.

Cengiz Ergün, Turgutlu ilçesinde bulunan bir pazar yerinde vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmaları yapmak istedi ancak bir vatandaş kendisine tepki gösterdi.

Belediyenin hizmetlerinden memnun olmadığını söyleyen vatandaş, Ergün’ü 5 senede bir buraya gelmekle itham etti.

Belediyenin hizmetlerinden memnun olmadığını söyleyen vatandaş, Ergün’ü 5 senede bir buraya gelmekle itham etti.

Cengiz Ergün ise vatandaşla yaşadığı diyalog sonrasında, şikayet eden vatandaştı ‘provokatörlükle’ suçladı.

Cengiz Ergün ise vatandaşla yaşadığı diyalog sonrasında, şikayet eden vatandaştı ‘provokatörlükle’ suçladı.

Yaşananlar 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
78
19
6
5
3
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?