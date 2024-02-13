MHP’li Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’e Protesto: “Beni Böyle Sevme, Köpek Değilim”
MHP’li Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’e Protesto: “Beni Böyle Sevme, Köpek Değilim”
MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cengiz Ergün, yaklaşan yerel seçimlerde yeniden Cumhur İttifakı’nın adayı olarak gösterilmişti. Ergün, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyarette vatandaşlar tarafından protesto edildi.
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Cengiz Ergün, Turgutlu ilçesinde bulunan bir pazar yerinde vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmaları yapmak istedi ancak bir vatandaş kendisine tepki gösterdi.
Belediyenin hizmetlerinden memnun olmadığını söyleyen vatandaş, Ergün’ü 5 senede bir buraya gelmekle itham etti.
Cengiz Ergün ise vatandaşla yaşadığı diyalog sonrasında, şikayet eden vatandaştı ‘provokatörlükle’ suçladı.
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