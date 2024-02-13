MHP’li Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’e Protesto: “Beni Böyle Sevme, Köpek Değilim”

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cengiz Ergün, yaklaşan yerel seçimlerde yeniden Cumhur İttifakı’nın adayı olarak gösterilmişti. Ergün, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyarette vatandaşlar tarafından protesto edildi.