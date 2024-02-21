Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt'tan Skandal 'Torpil' Açıklaması! 'İşe Girmek Kul Hakkı, Kazancı Helal'
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt'tan Skandal 'Torpil' Açıklaması! 'İşe Girmek Kul Hakkı, Kazancı Helal'
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, torpille işe girmenin 'kul hakkı olduğunu' ancak torpille girilen işte elde edilen kazancın 'helal' olduğunu söyledi.
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Diyanet TV'de yayınlanan 'Diyanet'e Soralım' programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'un 'torpil' sorusuna verdiği yanıt tepki çekti.
'Torpil' ile ilgili soruyu iki farklı noktadan değerlendiren Bozkurt önce ‘Bir kişinin hak etmediği işe girmesi, o şekilde girmesi kul hakkıdır, vebaldir, mesuliyeti vardır, başkalarının haklarını gasp etmek vardır. O şekilde işe girmesi kimsenin tasvip edeceği bir şey değil, hoş değil' dedi.
Konuşmanın devamında işe emek verildiğini söyleyen Bozkurt, 'Bir mesai harcadı ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ayrı tutmak lazım. Yani işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç, tamamen meşrudur. Emeğimizin karşılığıdır. Yapılan iş de meşrudur. Oradan elde edilen kazancın, işe girme sebebimizle ayırt etmemiz lazım. Farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir.' dedi.
Bozkurt'un 'Elde edilen kazanç helaldir' ifadeleri sosyal medyada tepki topladı. 🎥
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Kul hakkına girmek helal yani¿ :) zehir zıkkıım olsun ne diyelim...
Amen
bana her günah ile gel kul hakkı ile gelme diyen dinden hoş bişey değile evriltmiş adam..
Elde edilen kazanç helal öylemi saklamıyorlar da yüzsüzler tez zamanda yok olmanız dileğiyle Allah’ın belaları 😡