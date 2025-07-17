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17 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

17 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.07.2025 - 19:38

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Emekli maaşları alınan karar gereği bloke ve haciz işlemleri uygulanamayan maaş türündendi.

Emekli maaşları alınan karar gereği bloke ve haciz işlemleri uygulanamayan maaş türündendi.

Bazı bankalar bu işlemi yapsa bile emeklilerin başvurusu sonucu mahkemelerden bu karar geri dönüyordu. 

Ancak Yargıtay'ın yeni içtihatıyla bu karar da tarihe karışıyor. Yeni oluşan bu içtihatla maaşlara bloke konmasının önü açıldı.

Elon Musk satın aldığından bu yana yeni geliştirmelerin üst üste yaşandığı X'te şimdilerde Grok gündemde.

Elon Musk satın aldığından bu yana yeni geliştirmelerin üst üste yaşandığı X'te şimdilerde Grok gündemde.

Son günlerde skandal cevaplarıyla dünyada gündem olan Grok, bu kez de bambaşka bir boyuta ulaştı. Kullanıcı deneyimini geliştirmek isteyen Musk, Grok'a anime kızıyla sohbet etme özelliği getirdi. İlerleyen zamanlarda kullanıcılara 'bireysel AI' karakterleri sunmayı hedefleyen platformda haliyle bu alanda uzmanlaşmış birisine ihtiyaç var.

Norveç’in başarılı kros kayağı sporcusu ve 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nın bronz madalya sahibi Audun Groenvold, geçirdiği talihsiz bir kazada hayatını kaybetti.

Norveç’in başarılı kros kayağı sporcusu ve 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nın bronz madalya sahibi Audun Groenvold, geçirdiği talihsiz bir kazada hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta “Kanlı 1923 darbesi” paylaşımıyla Cumhuriyet’in ilanına yönelik ifadeleri nedeniyle tepki çeken ve kamuoyunda “Yeliz” lakabıyla bilinen Ahmet Hamdi Çamlı, bu kez de Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya yönelik sözleriyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz hafta “Kanlı 1923 darbesi” paylaşımıyla Cumhuriyet’in ilanına yönelik ifadeleri nedeniyle tepki çeken ve kamuoyunda “Yeliz” lakabıyla bilinen Ahmet Hamdi Çamlı, bu kez de Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya yönelik sözleriyle gündeme geldi.

Çamlı, kendisini eleştiren Ortaylı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İ nokta Ortaylı denen, araştırma özelliği olmadan profesör olduğunu anladığım ukala” ifadelerini kullandı.

Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava’da vereceği konserleri Covid nedeniyle erteledi.

Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava’da vereceği konserleri Covid nedeniyle erteledi.

Ünlü şarkıcı, sağlık durumu nedeniyle sahneye çıkamayacağını üzülerek duyurdu. Tüm biletleri tükenen konserler ileri bir tarihe alınacak. “Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm.” diyerek sevenlerinden affını istedi.

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Güneş zehirlenmesi diye bir şey duydunuz mu hiç?

Güneş zehirlenmesi diye bir şey duydunuz mu hiç?

Kişinin fazla güneş ışığına maruz kalmasıyla ortaya çıkan Güneş zehirlenmesi, birtakım sağlık problemlerine yol açabilir. Sıcak komasına giren kişinin vücudu bu süreçte çok sıvı kaybeder. Kişide kas krampları oluşabilir, cilt rengi kırmızıya döner, şişlikler yaşanabilir.

Güneş zehirlenmesi yaşayan bir kişi, yüzündeki değişimi çektiği videoyla gösterdi.

İstanbul kentleşmenin en çok eleştirildiği şehirlerin başında geliyor.

İstanbul kentleşmenin en çok eleştirildiği şehirlerin başında geliyor.

'Çarpık kentleşme' diye bir kalıba bile sahip olan metropoldeki yeşil oranı ise her zaman tartışma konusu. 

Bazı ilçelerde yeşile hasret kalan insanlar belki de ilk kez bir araştırma sonucunda tasdiklendi. İstanbul'da 2 yıl süren araştırmanın sonucunda 'İstanbul Yeşil Kent İndeksi' verileri acı tabloyu ortaya çıkardı.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk olmak üzere 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi de yaralanmıştı.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk olmak üzere 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi de yaralanmıştı.

Felakete ilişkin açılan davanın bugün görülen 10. duruşmasında mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.

Kimseye haber vermeden otelden kaçtığı görülen otel müdürü Emir Aras bugün mahkeme önündeki ifadesinde tahliyesini istemediğini dile getirdi.

Televizyonun en sevilen isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, yerli dizilere A.B.İ. dizisiyle geri dönüyor.

Televizyonun en sevilen isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, yerli dizilere A.B.İ. dizisiyle geri dönüyor.

Söz konusu dizi hakkında tüm çalışmalar devam ederken Dedikoducu Çocuk'tan bomba bir iddia geldi. Kulislerden gelen bilgilere göre Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olması için bomba bir isimle görüşmeler yapılıyor.

MasterChef 2020'nin ikincisi olan Barbaros Yoloğlu, kız arkadaşı Şule İdil Aydın'la rüya gibi bir düğünle evlenmişti.

MasterChef 2020'nin ikincisi olan Barbaros Yoloğlu, kız arkadaşı Şule İdil Aydın'la rüya gibi bir düğünle evlenmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok mutlu oldukları yüzlerinden okunan Barbaros ve eşinden kötü haber geldi. MasterChef 2024 yarışmacısı Kaan'ın YouTube kanalına konuk olan Barbaros, eşiyle boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

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İstanbul trafiğinde motosiklet yoğunluğu X'te paylaşılan bir videoyla gündeme geldi.

İstanbul trafiğinde motosiklet yoğunluğu X'te paylaşılan bir videoyla gündeme geldi.

Kısa sürede gündem olan video, yoksulluk yorumlarını da beraberinde getirdi. Sosyal medyada 'Hindistan değil Türkiye' yorumları yapılırken kimi kullanıcı ekonomik krizin boyutunun bu videoyla gözler önüne serildiğini savundu.

“Testo Taylan” ismiyle bilinen ünlü Youtuber Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli’nde 13 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ifade vermişti.

“Testo Taylan” ismiyle bilinen ünlü Youtuber Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli’nde 13 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ifade vermişti.

Testo Taylan sonrasında yaptığı açıklamada, ailesinin evinin bulunduğu İzmit’te mahallenin çocukları tarafından aylardır rahatsız edildiğini, yaşananların bu sebeple olduğunu söylemişti.

Testo Taylan’ın dövdüğü çocuğun annesi fenomen ismin kendisini de dövmeye çalıştığını ve aileye para teklif ettiğini iddia etti. İddiaya göre Testo Taylan kuru kafa maskesi takarak mahalledeki çocukları kovalamış.

2024 Türkiye Güzeli unvanını aldıktan sonra güzelliğiyle olduğu kadar tartışmalarla da gündeme gelen İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiş, çeyrek finale kadar yükselmişti.

2024 Türkiye Güzeli unvanını aldıktan sonra güzelliğiyle olduğu kadar tartışmalarla da gündeme gelen İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiş, çeyrek finale kadar yükselmişti.

Yarışmalar sayesinde adını tüm ülkeye duyuran Bilgen, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Son olarak vücut yaşı testiyle ilgili çektiği video kısa sürede viral oldu. Takipçilerine “Vücut yaşınızı öğrenmeye hazır mısınız?” çağrısı yaptı.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içine konularak yol kenarına atılmıştı.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içine konularak yol kenarına atılmıştı.

Ekol TV’de yer alan habere göre, Cemil Koç savcılık ifadesinde, genç kızın dubleks olan lüks evden merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etti.

Ayrıca Hürriyet Gazetesi, olayla ilgili tutuklanan 7 kişiden birinin de polis olduğunu yazdı.

Tayland polisi çok sayıda Budist rahip ile cinsel ilişki yaşayan ve bu anları kayıt altına alarak şantaj yapan Ms. Golf lakaplı kadını tutukladı.

Tayland polisi çok sayıda Budist rahip ile cinsel ilişki yaşayan ve bu anları kayıt altına alarak şantaj yapan Ms. Golf lakaplı kadını tutukladı.

Kadının bu yolla milyonlarca euro kazandığı iddia edilirken en az dokuz Budist rahip görevden alındı. Tayland polisi bu tür 'yaramazlık' yapan rahiplerin vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi için bir ihbar hattı açtığını duyurdu. İşte Tayland'ı sarsan o skandalın ayrıntıları!

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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Altaylı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı: 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlendi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün kentte yaptığı esnaf ziyareti sırasında gülümseten anlar yaşandı

Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün kentte yaptığı esnaf ziyareti sırasında gülümseten anlar yaşandı

Geçtiğimiz yıl sosyal medyayı karıştıran “Çağla Şıkel’in ayakları” tartışması yeniden alevlendi!

Geçtiğimiz yıl sosyal medyayı karıştıran “Çağla Şıkel’in ayakları” tartışması yeniden alevlendi!

O dönem viral olan ve Şıkel’in yalanlamasıyla gündemden düşen o fotoğraf, bu yıl tekrar dolaşıma girdi. Güzelliği ve fiziğiyle her zaman konuşulan Şıkel, bu sefer yine istemeden gündemin tam ortasında. Sağlıklı yaşam takıntısı, kereviz sapı açıklamaları ve minicik kahvaltı porsiyonlarıyla dikkat çeken güzel model, bu defa ayaklarıyla sosyal medyanın dilinde!

İlk staj günü, gençler için hem heyecan hem de biraz endişe doludur

İlk staj günü, gençler için hem heyecan hem de biraz endişe doludur

Yeni bir başlangıcın, kariyer yolculuğuna atılan ilk adımın sembolüdür. Ancak bazıları için bu öenmli gün ne yazık ki büyük hayal kırıklıklarına dönüşebiliyor. Tıpkı kıyafeti nedeniyle stajının üçüncü saatinde evine yollanan genç kız gibi!

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan video, iş yerlerinde süregelen kıyafet kurallarının ve bu kuralların uygulanma biçiminin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Kimileri genç kızın özgürlüğünün kısıtlandığını söylerken kimileri de toplum içinde uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Hayatımıza her gün biraz daha fazla giren ChatGPT, çoğu kişiye “İşimden olur muyum?” korkusu yaşatıyor.

Hayatımıza her gün biraz daha fazla giren ChatGPT, çoğu kişiye “İşimden olur muyum?” korkusu yaşatıyor.

Ancak bu kez ChatGPT’ye sorduğu soruyla kendine ele veren genç, sevgilisinden oldu. Silmeyi unuttuğu sohbet sayesinde sevgilisini aldattığı ortaya çıkan genç, bir de üstüne sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. 

Gelin, “Diyelim ki ben bir playboyum” ifadeleri ile ChatGPT’ye akıl danışan gencin yapay zekalı yakalanma hikayesini bir kez de arkadaşlarından dinleyelim.

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Beşiktaş'ın daha önce uçağının geliş saatine kadar paylaştığı Kyle Walker-Peters'ın gelişinde yaşanan sorun sebebiyle kamuoyuna "ailevi sebeplerle ertelendi" açıklaması yapılmıştı.

Beşiktaş'ın daha önce uçağının geliş saatine kadar paylaştığı Kyle Walker-Peters'ın gelişinde yaşanan sorun sebebiyle kamuoyuna "ailevi sebeplerle ertelendi" açıklaması yapılmıştı.

Ancak oyuncunun ailesinin Türkiye'ye sıcak bakmaması sebebiyle ertelendiği düşünülen transfer sürecine Beşiktaş nokta koydu ve vazgeçtiklerini duyurdular.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, 2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılmıştı.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, 2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılmıştı.

Cemil Koç’un Diyarbakır’da görevli olduğu sırada Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova’nın 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili de ifadesinin yeniden alındığı öğrenildi.

Uzun yıllar hem seslendirme sanatçısı hem de oyuncu olarak sanat dünyasında adından bahsettiren Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar hem seslendirme sanatçısı hem de oyuncu olarak sanat dünyasında adından bahsettiren Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri olan Emre Törün, rol aldığı pek çok unutulmaz yapımla izleyicilerin hafızalarında yer edinmişti. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazArka Sokaklar, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Hudutsuz Sevda gibi popüler dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan deneyimli oyuncu, ani vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

Okan Mermer'in görüntülerine göre, son yolculuğuna uğurlanan ismin sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Günlerdir Galatasaray ile Napoli kulüpleri arasında devam eden Victor Osimhen pazarlığında sarı kırmızılı taraftarları mutlu edecek haber geldi

Günlerdir Galatasaray ile Napoli kulüpleri arasında devam eden Victor Osimhen pazarlığında sarı kırmızılı taraftarları mutlu edecek haber geldi

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; iki kulüp Victor Osimhen transferindeki banka teminatı ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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