17 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Emekli maaşları alınan karar gereği bloke ve haciz işlemleri uygulanamayan maaş türündendi.
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Elon Musk satın aldığından bu yana yeni geliştirmelerin üst üste yaşandığı X'te şimdilerde Grok gündemde.
Norveç’in başarılı kros kayağı sporcusu ve 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nın bronz madalya sahibi Audun Groenvold, geçirdiği talihsiz bir kazada hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta “Kanlı 1923 darbesi” paylaşımıyla Cumhuriyet’in ilanına yönelik ifadeleri nedeniyle tepki çeken ve kamuoyunda “Yeliz” lakabıyla bilinen Ahmet Hamdi Çamlı, bu kez de Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya yönelik sözleriyle gündeme geldi.
Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava’da vereceği konserleri Covid nedeniyle erteledi.
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Güneş zehirlenmesi diye bir şey duydunuz mu hiç?
İstanbul kentleşmenin en çok eleştirildiği şehirlerin başında geliyor.
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk olmak üzere 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi de yaralanmıştı.
Televizyonun en sevilen isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, yerli dizilere A.B.İ. dizisiyle geri dönüyor.
MasterChef 2020'nin ikincisi olan Barbaros Yoloğlu, kız arkadaşı Şule İdil Aydın'la rüya gibi bir düğünle evlenmişti.
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İstanbul trafiğinde motosiklet yoğunluğu X'te paylaşılan bir videoyla gündeme geldi.
“Testo Taylan” ismiyle bilinen ünlü Youtuber Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli’nde 13 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ifade vermişti.
2024 Türkiye Güzeli unvanını aldıktan sonra güzelliğiyle olduğu kadar tartışmalarla da gündeme gelen İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiş, çeyrek finale kadar yükselmişti.
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içine konularak yol kenarına atılmıştı.
Tayland polisi çok sayıda Budist rahip ile cinsel ilişki yaşayan ve bu anları kayıt altına alarak şantaj yapan Ms. Golf lakaplı kadını tutukladı.
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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün kentte yaptığı esnaf ziyareti sırasında gülümseten anlar yaşandı
Geçtiğimiz yıl sosyal medyayı karıştıran “Çağla Şıkel’in ayakları” tartışması yeniden alevlendi!
İlk staj günü, gençler için hem heyecan hem de biraz endişe doludur
Hayatımıza her gün biraz daha fazla giren ChatGPT, çoğu kişiye “İşimden olur muyum?” korkusu yaşatıyor.
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Beşiktaş'ın daha önce uçağının geliş saatine kadar paylaştığı Kyle Walker-Peters'ın gelişinde yaşanan sorun sebebiyle kamuoyuna "ailevi sebeplerle ertelendi" açıklaması yapılmıştı.
Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, 2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılmıştı.
Uzun yıllar hem seslendirme sanatçısı hem de oyuncu olarak sanat dünyasında adından bahsettiren Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Günlerdir Galatasaray ile Napoli kulüpleri arasında devam eden Victor Osimhen pazarlığında sarı kırmızılı taraftarları mutlu edecek haber geldi
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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