Ayşe Tokyaz’ı Öldüren Eski Polis Cemil Koç’un Geçmişi: Yeniden İfadesi Alındı
Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, 2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılmıştı.
Cemil Koç’un Diyarbakır’da görevli olduğu sırada Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova’nın 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili de ifadesinin yeniden alındığı öğrenildi.
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Korkunç şekilde hayatını kaybeden Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye’nin gündeminde.
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2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç’un suç dosyası kabarık.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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