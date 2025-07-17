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Ayşe Tokyaz’ı Öldüren Eski Polis Cemil Koç’un Geçmişi: Yeniden İfadesi Alındı

Ayşe Tokyaz’ı Öldüren Eski Polis Cemil Koç’un Geçmişi: Yeniden İfadesi Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.07.2025 - 16:46

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, 2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılmıştı.

Cemil Koç’un Diyarbakır’da görevli olduğu sırada Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova’nın 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili de ifadesinin yeniden alındığı öğrenildi.

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Korkunç şekilde hayatını kaybeden Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye’nin gündeminde.

Korkunç şekilde hayatını kaybeden Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye’nin gündeminde.

Üniversite öğrencisi genç kız, ayrılmak istediği sevgilisi eski polis Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Olayla ilgili katil zanlısı Cemil Koç dahil 7 kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı da olayda polislerin ihmali olduğu iddiasıyla müfettiş görevlendirdiğini açıklamıştı.

2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç’un suç dosyası kabarık.

2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç’un suç dosyası kabarık.

Ayşe Tokyaz’ın katili Cemil Koç’un suç dosyasının da kabarık olduğu ortaya çıkmıştı. Koç’un, Diyarbakır’da görevli olduğu sırada Ece Gül Övezova’nın 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybettiği olayda yargılandığı ancak delil yetersizliği sebebiyle serbest kaldığı iddia edilmişti.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan bilgiye göre, tutuklanan Cemil Koç’un 2 yıl önce yaşanan olayla ilgili yeniden ifadesi alındı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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