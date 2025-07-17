İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Ayşe Tokyaz Cinayeti ile İlgili Müfettişler Görevlendirildi

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmesi gündemdeki yerini koruyor. Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin kaybı için başvuru yaptığı karakoldaki polislerin kendisine kötü davrandığını ve ifadelerinin katil zanlısı Cemil Koç’a sızdırıldığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.