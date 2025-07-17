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İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Ayşe Tokyaz Cinayeti ile İlgili Müfettişler Görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Ayşe Tokyaz Cinayeti ile İlgili Müfettişler Görevlendirildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.07.2025 - 14:02

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmesi gündemdeki yerini koruyor. Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin kaybı için başvuru yaptığı karakoldaki polislerin kendisine kötü davrandığını ve ifadelerinin katil zanlısı Cemil Koç’a sızdırıldığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

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Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, 2024 yılında polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra cansız bedeni dere kenarına atılmıştı.

Olayla ilgili katil zanlısı eski polis Cemil Koç ve 1’si polis 6 kişi tutuklanmıştı.

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın kardeşinin kaybından sonra polisle yaşadıklarını anlattığı video ise çok konuşulmuştu.

İddialar üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın paylaşımı 👇

Bakanlığın paylaşımı 👇
twitter.com

'Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir.

Ayşe Tokyaz’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz.

Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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