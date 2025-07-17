İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Ayşe Tokyaz Cinayeti ile İlgili Müfettişler Görevlendirildi
22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmesi gündemdeki yerini koruyor. Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin kaybı için başvuru yaptığı karakoldaki polislerin kendisine kötü davrandığını ve ifadelerinin katil zanlısı Cemil Koç’a sızdırıldığını iddia etmişti.
İçişleri Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.
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Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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