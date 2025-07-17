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"Güneş Zehirlenmesi" Yaşayan Genç Yüzündeki Korkutucu Değişimi Paylaştı

"Güneş Zehirlenmesi" Yaşayan Genç Yüzündeki Korkutucu Değişimi Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 10:10

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Güneş zehirlenmesi diye bir şey duydunuz mu hiç? Kişinin fazla güneş ışığına maruz kalmasıyla ortaya çıkan Güneş zehirlenmesi, birtakım sağlık problemlerine yol açabilir. Sıcak komasına giren kişinin vücudu bu süreçte çok sıvı kaybeder. Kişide kas krampları oluşabilir, cilt rengi kırmızıya döner, şişlikler yaşanabilir.

Güneş zehirlenmesi yaşayan bir kişi, yüzündeki değişimi çektiği videoyla gösterdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerekiyor.

Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerekiyor.

Uzmanlara göre, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için yapmanız gerekenler;

  • Güneşin en dik konumda olduğu 11.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Çıkılması gerekiyorsa şapka, gözlük gibi aksesuarlar kullanın.

  • Pamuklu ve açık renkli kıyafetler tercih edin. Şapka ve gözlük kullanın.

  • Güneş koruyucu kremler kullanın.

  • Güneş koruyucu kremler güneşten korunma için tek başına yeterli değildir. Bu nedenle vücudu uygun kıyafet ve aksesuarlar vasıtasıyla korumaya da dikkat edin.

  • Vücudunuzdaki su dengesini korumak için bol bol su için.

  • Güneşe maruz kaldıktan sonra cildinizde çeşitli problemler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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