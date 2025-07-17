"Güneş Zehirlenmesi" Yaşayan Genç Yüzündeki Korkutucu Değişimi Paylaştı

Güneş zehirlenmesi diye bir şey duydunuz mu hiç? Kişinin fazla güneş ışığına maruz kalmasıyla ortaya çıkan Güneş zehirlenmesi, birtakım sağlık problemlerine yol açabilir. Sıcak komasına giren kişinin vücudu bu süreçte çok sıvı kaybeder. Kişide kas krampları oluşabilir, cilt rengi kırmızıya döner, şişlikler yaşanabilir.
Güneş zehirlenmesi yaşayan bir kişi, yüzündeki değişimi çektiği videoyla gösterdi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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