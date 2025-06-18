onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
16-18 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

16-18 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.06.2025 - 01:10

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Boşanacaklarını Açıklayan Pelin Akil'den Anıl Altan'a Babalar Günü Jesti Geldi

1. Boşanacaklarını Açıklayan Pelin Akil'den Anıl Altan'a Babalar Günü Jesti Geldi

Aylardır dolanan ayrılık dedikodularına son verip Anıl Altan'la yollarını ayırdığını açıklayan Pelin Akil, Babalar Günü'nde eski kocasını unutmadı.

Detaylar bu içeriğimizde:

2. Dilan Polat'ın Özel Koruması Vuruldu

2. Dilan Polat'ın Özel Koruması Vuruldu

Kendi isteğiyle psikiyatrik kliniğe yatmaya karar veren Dilan Polat'ın özel koruması, yatış yaptığı hastanenin önünde vuruldu. Vücuduna 7 mermi isabet etti.

Detaylar bu içeriğimizde:

3. Saç Protezini Çıkaran Enis Arıkan Gündem Oldu

3. Saç Protezini Çıkaran Enis Arıkan Gündem Oldu

Uzun yıllardır doğal saçı yerine protez saç kullanan ve bunu da her fırsatta dile getiren Enis Arıkan, ilk kez saç protezini çıkarıp koca bir gün geçirdi. 

Enis Arıkan'ın doğal haline gözlerin alışması zaman aldı.

Detaylar bu içeriğimizde:

4. Yoğun Bakımdaki Nihal Candan'ın 25 Kiloya Düştüğü Öğrenildi

4. Yoğun Bakımdaki Nihal Candan'ın 25 Kiloya Düştüğü Öğrenildi

Geçtiğimiz günlerde 29 kiloya düşerek hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın durumunun ciddileştiği, 25 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.

Detaylar bu içeriğimizde:

5. Sektöre ve Yılmaz Erdoğan'a Sitem Eden Metin Keçeci İş Buldu

5. Sektöre ve Yılmaz Erdoğan'a Sitem Eden Metin Keçeci İş Buldu

ÇGHB'den hatırladığımız Metin Keçeci, icralık olduğunu açıklayıp hem sektöre hem de Yılmaz Erdoğan'a ağır bir sitemde bulunmuştu. Metin Keçeci'nin isyanı duyuldu, yeni bir projeye girdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Boşanacakları İddia Edilmişti: Sinem Kobal'dan Cevap Geldi

6. Boşanacakları İddia Edilmişti: Sinem Kobal'dan Cevap Geldi

Kenan İmirzalıoğlu ile boşanacakları iddiası bir anda hızla yayılınca Sinem Kobal'dan müdahale gecikmedi. Sinem Kobal boşanma iddiasına romantik bir paylaşımla cevap verdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

7. Emir Sarıgül Sorusu Sibel Can'ı Gerdi

7. Emir Sarıgül Sorusu Sibel Can'ı Gerdi

Babaanne olacağı öğrenilen Sibel Can havaalanında görüntülendi. Emir Sarıgül sorularıyla terleyen Sibel Can, muhabirleri fena geçiştirdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

8. Lamine Yamal ve Sevgilisinin Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti

8. Lamine Yamal ve Sevgilisinin Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti

Barcelona'nın yıldız genç oyuncusu Lamine Yamal, yeni sevgilisiyle tatilde görüntülendi. Yeni aşkıyla arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

Detaylar bu içeriğimizde:

9. Burcu Özberk, "Eğlence Programlarını" Eleştirdi

9. Burcu Özberk, "Eğlence Programlarını" Eleştirdi

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, gece gece eğlence programlarına değinmeye karar verdi. Şimdiki programların eski tadı vermediğini söyleyen Burcu Özberk'in son birkaç gündür gündemden düşmeyen Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye gönderme yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

Detaylar bu içeriğimizde:

10. Merve Taşkın'ın Burak Özçivit'li Savunması Olay Oldu

10. Merve Taşkın'ın Burak Özçivit'li Savunması Olay Oldu

'Müstehcenlik' davasında mahkemeye çıkan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Burak Özçivit örneği verdiği savunmasıyla gündeme oturdu.

Detaylar bu içeriğimizde:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. İnci Türkay'ın Eşiyle İlgili "İdeal İlişki" Açıklaması Tartışma Yarattı

11. İnci Türkay'ın Eşiyle İlgili "İdeal İlişki" Açıklaması Tartışma Yarattı

Sihirli Annem'in Betül'ü İnci Türkay'ın katıldığı programda eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada tartışma yarattı. Türkay, 'Ayda bir görüşüyoruz, ideali bu' dedi.

Detaylar bu içeriğimizde:

12. Nihal Candan'ın Babası Kalp Krizi Geçirdi

12. Nihal Candan'ın Babası Kalp Krizi Geçirdi

Yoğun bakım kaldırılan ve durumunun oldukça kritik olduğu söylenen Nihal Candan'ın geride durduğu için dikkat çeken babasının kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Detaylar bu içeriğimizde:

13. Anıl Altan, Pelin Akil'le Boşanmanın Doğrulanmasının Ardından İlk Kez Konuştu

13. Anıl Altan, Pelin Akil'le Boşanmanın Doğrulanmasının Ardından İlk Kez Konuştu

Pelin Akil'in 'Boşanıyoruz' açıklamasının ardından sessizliğe gömülen Anıl Altan, bir davet çıkışı görüntülendi ve ayrılık hakkında ilk kez konuştu. Aşka kapılarını kapayıp kapamadığını da açıkladı.

Detaylar bu içeriğimizde:

14. Barış Arduç'un Hande Erçel'e Mesafeli Tavrı Akıllara Gupse Özay'ı Getirdi

14. Barış Arduç'un Hande Erçel'e Mesafeli Tavrı Akıllara Gupse Özay'ı Getirdi

Hande Erçel ve Barış Arduç'un ikinci projeleri Aşkı Hatırla'nın galası gerçekleşti. Barış Arduç'un Hande Erçel'e mesafeli tavırları akıllara Gupse Özay'ı getirdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

15. Nazlı Sabancı, Emoji'lerle Kapattığı Kızının Bu Sefer de Adını Sakındı

15. Nazlı Sabancı, Emoji'lerle Kapattığı Kızının Bu Sefer de Adını Sakındı

Hacı Sabancı'yla yazın tadını çıkaran Nazlı Sabancı, normalde emoji'lerle kapattığı küçük kızı Arzu Alara'nın bu sefer de adını sakındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar bu içeriğimizde:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın