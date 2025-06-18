16-18 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Boşanacaklarını Açıklayan Pelin Akil'den Anıl Altan'a Babalar Günü Jesti Geldi
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2. Dilan Polat'ın Özel Koruması Vuruldu
3. Saç Protezini Çıkaran Enis Arıkan Gündem Oldu
4. Yoğun Bakımdaki Nihal Candan'ın 25 Kiloya Düştüğü Öğrenildi
5. Sektöre ve Yılmaz Erdoğan'a Sitem Eden Metin Keçeci İş Buldu
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6. Boşanacakları İddia Edilmişti: Sinem Kobal'dan Cevap Geldi
7. Emir Sarıgül Sorusu Sibel Can'ı Gerdi
8. Lamine Yamal ve Sevgilisinin Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti
9. Burcu Özberk, "Eğlence Programlarını" Eleştirdi
10. Merve Taşkın'ın Burak Özçivit'li Savunması Olay Oldu
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11. İnci Türkay'ın Eşiyle İlgili "İdeal İlişki" Açıklaması Tartışma Yarattı
12. Nihal Candan'ın Babası Kalp Krizi Geçirdi
13. Anıl Altan, Pelin Akil'le Boşanmanın Doğrulanmasının Ardından İlk Kez Konuştu
14. Barış Arduç'un Hande Erçel'e Mesafeli Tavrı Akıllara Gupse Özay'ı Getirdi
15. Nazlı Sabancı, Emoji'lerle Kapattığı Kızının Bu Sefer de Adını Sakındı
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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