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15 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

15 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.07.2025 - 19:51

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 9’uncu yıldönümü.

Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 9’uncu yıldönümü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe girişiminin yıldönümünde Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’a özel açıklamalarda bulundu. “15 Temmuz bir milletine kendi kaderine sahip çıktığı gecedir” diyen Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.

Son dönemin en gözde çiftlerinden Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna aşkı, hem ekranlardan hem de magazin manşetlerinden düşmüyor!

Son dönemin en gözde çiftlerinden Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna aşkı, hem ekranlardan hem de magazin manşetlerinden düşmüyor!

Son Yaz” dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Yazıcı, dizinin ardından sadece kariyerinde değil, özel hayatında da büyük bir sıçrama yaşadı. Genç oyuncu, kalbini başarılı oyuncu Onur Tuna’ya kaptırdı ve ikili uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta paylaşımlarıyla beğeni toplayan çiftin tanışma hikayesini ise Yasemin Yazıcı anlattı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesiyle Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı.

Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemlerin en çok tutulan partnerliklerinden oldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemlerin en çok tutulan partnerliklerinden oldu.

Dijitalde film, dizi derken şimdiyse ana akımda dizi projesine hazırlanıyorlar. 03 Medya’nın atv ekranlarında yayınlanacak Gözyaşı Kraliçesi dizisi için görüşmeler sürüyor. Birsen Altuntaş’un haberine göreyse Hande Erçel’in hayat vereceği Meyra karakterinin halası için usta bir isimle anlaşmaya varıldı.

Gelinlikler giyildi, takılar takıldı, şarkılar söylendi...

Gelinlikler giyildi, takılar takıldı, şarkılar söylendi...

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in dillere destan düğün merasimi sona erdi ama ardından kopan fırtına durulmak bilmedi! Saatler süren takı töreni, ünlü isimlerin sahne aldığı dev bir organizasyonla evlenen çiftin mutluluğu sosyal medyada herkesin dilindeyken, düğün sonrası Kadir Ezildi’nin ilk dans paylaşımı olay oldu.

Daha önce de ilişkilerini “samimi bulmadığını” dile getiren bazı kullanıcılar yine eleştiri oklarını yöneltti. Kadir Ezildi ise o yorumu cevapsız bırakmadı!

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Ocak ayında çıkardığı "Havhavhav" şarkısıyla listeleri altüst eden ve eleştirilerin hedefi olan Lvbel C5, uyuşturucuya özendirme suçundan Mayıs ayında tutuklanmış ve kısa süre sonra tahliye edilmişti.

Ocak ayında çıkardığı "Havhavhav" şarkısıyla listeleri altüst eden ve eleştirilerin hedefi olan Lvbel C5, uyuşturucuya özendirme suçundan Mayıs ayında tutuklanmış ve kısa süre sonra tahliye edilmişti.

Gazeteci Timur Soykan, BirGün gazetesindeki yazısında Lvbel C5'in tahliyesi için bir avukat ve hakimin 500 bin dolar rüşvet istediğini ileri sürdü. Soykan, rüşvet isteyen avukat E.A.'nın tutuklandığını hakim O.Y. hakkında ise Hakimler Savcılar Kurulu'nun incelemesini devam ettiğini yazdı. 

İşte 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiniz o skandal iddialar!

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan yaptığı boykot paylaşımı sonrasında çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni projesi merakla bekleniyordu.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan yaptığı boykot paylaşımı sonrasında çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni projesi merakla bekleniyordu.

Yeni sezon için NOW'ın Halef dizisinin başrolü için anlaşan Aybüke Pusat, sete çıkmaya hazırlanan dizi setinden paylaşımda bulundu.

2025 yazı magazin dünyasına fırtına gibi bir haberle giriş yaptı!

2025 yazı magazin dünyasına fırtına gibi bir haberle giriş yaptı!

ABD’li çılgın rapçi Azealia Banks, 14 Temmuz gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor'un kendisine çıplak fotoğraflar gönderdiğini iddia etti!

MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezon da soluksuz izleniyor.

MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezon da soluksuz izleniyor.

MasterChef 2025’in ana kadrosu için yarışmacıların rekabeti devam ediyor. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan ilk üç isim geçtiğimiz bölümlerde seçilmişti. Şimdiyse 4. isim netleşti. MasterChef 2025’in 4. yarışmacısı Onur oldu.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

O gece yaşananlar hafızalarda tazeliğini korurken en çarpıcı anlardan biri TRT spikeri Tijen Karaş’ın zorla bildiri okuduğu anlar olmuştu. Milyonlar ekran başına kilitlenirken Tijen Karaş, o geceden sonra televizyondan uzaklaşma kararı aldı. Peki Tijen Karaş nerede, şimdi ne yapıyor? İşte Tijen Karaş’ın son hali ve yeni mesleği!

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez yayınladığı sezon finali bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitledi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez yayınladığı sezon finali bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitledi.

Silahların patladığı Şerbo'nun sezon finali seyircinin kafasında devasa soru işaretleri yarattı. Heyecanın asla bitmediği bu bölümde silah patlamalarının yanı sıra Nilay'ın balkondan düştüğü sahne apayrı bir detay olarak kaldı. Nilay'ın yeni sezonda neler yaşayacağına dair senaryolar kafamızı kurcalarken X'te Nilay'ın balkondan düştüğü sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından olan ‘Speed’ veya ‘IShowSpeed’ adıyla tanınan 20 yaşındaki fenomen İstanbul’a geldi.

Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından olan ‘Speed’ veya ‘IShowSpeed’ adıyla tanınan 20 yaşındaki fenomen İstanbul’a geldi.

IShowSpeed’in İstanbul gezisi epey gündem oldu. İstanbul’dan yaptığı yayın 500 bini aşkın kişi tarafından izlenen IShowSpeed’in Galata Kulesi’nde yaşadığı İngilizce krizi, bol yeşillikli döneri “Dünyaya rezil olduk” krizini doğurdu. Endişelerin nedeni ise YouTube’da 42 milyon takipçiye sahip IShowSpeed’in ülkeler ve kentler üzerindeki etkisi… Bu etkiyi Şanghay Üniversitesi’nde akademisyen Evrim Kanbur, X hesabından paylaştı.

Ocak 2025'te 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Ocak 2025'te 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Haziran enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.67; memur ve memur emeklisine yüzde 15.57 zam yapılmıştı. Bu zammın ardından milyonlarca çalışan müjdeli haber bekliyor. Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesindeki köşesinde vekillerin asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması gerektiğini savunduğunu ve bunu da ekonomi yönetimine önerdiğini ileri sürdü. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu önerilere ne yanıt verdi?

Magazin dünyasının sevilen yüzlerinden Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan ve çocuklarıyla Bodrum’da geçirdiği keyifli anları “Baba Bodrum’da” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Magazin dünyasının sevilen yüzlerinden Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan ve çocuklarıyla Bodrum’da geçirdiği keyifli anları “Baba Bodrum’da” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Samimi kareler kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni toplarken, bu mutluluk dolu anlara çok geçmeden gölge düşüren bir gelişme yaşandı. Gülben Ergen’in yıllardır süren polemiklerle gündeme gelen ezeli rakibi Seren Serengil, yaptığı “goril ailesi” paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Herkesin aklında ise tek bir soru var: Bu gönderme kimeydi?

Edebiyatın usta ismi Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Edebiyatın usta ismi Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Yekta Kopan, X hesabından duyurdu. Kopan, “Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı…” mesajını paylaştı.

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 719 adayın tam puan alması şaibe iddialarını doğurdu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 719 adayın tam puan alması şaibe iddialarını doğurdu.

Sosyal medyada pek çok kişi sınavın kuşkulu olduğunu belirterek “LGS’den pis kokular geliyor” mesajını paylaştı. İddialar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ise sert tepki geldi. Tekin, “Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar” dedi.

TikTok’ta 381 bin takipçiye ve 2 milyonu aşkın beğeniye sahip olan Arda Edeoğlu ismiyle tanınan Onur Karael öldürüldü.

TikTok’ta 381 bin takipçiye ve 2 milyonu aşkın beğeniye sahip olan Arda Edeoğlu ismiyle tanınan Onur Karael öldürüldü.

TikTok fenomenine 3 kızının yanında pusu kuruldu. Saldırıya uğrayan Karael hayatını kaybederken üç kızının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Balıkesir’de yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Keşniş’in kafesinin bahçesindeki otları yemesi için aldığı kazların sayısı 30’a ulaştı.

Balıkesir’de yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Keşniş’in kafesinin bahçesindeki otları yemesi için aldığı kazların sayısı 30’a ulaştı.

Bölgenin yerlisi olan kazlar kafenin bahçesinden çıkıp sahile giderek denize girmeyi alışkanlık haline getirdi. Kazların bu hallerini kimisi gülerek karşılarken kimisi de rahatsız olup CİMER’e şikayet etti. Kazlar, şikayet üzerine kümese kapatıldı. Kümeste strese giren 8 kazın öldüğü ileri sürüldü.

İstanbul Küçükçemece'de akıl almaz olay yaşandı.

İstanbul Küçükçemece'de akıl almaz olay yaşandı.

Maskeli bir grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Güpegündüz gerçekleştirilen saldırıda yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen ile PSG’nin de ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen ile PSG’nin de ilgilendiği iddia edildi.

Gazeteci Uğur Karakullukçu ise Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in, Galatasaraylı yöneticileri için küfürlü kelimeler kullandığını iddia etti. 

İşte gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin rekor transferi olacak Osimhen transferinde son gelişmeler…

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NOW'ın yeni sezon için merak edilen işlerinden "Kıskanmak" dizisinin kadrosu şekilleniyor.

NOW'ın yeni sezon için merak edilen işlerinden "Kıskanmak" dizisinin kadrosu şekilleniyor.

Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hande Doğandemir, Mehmet Günsür'ün kadrosunda yer aldığı Kıskanmak dizisinde Mükerrem'in annesini canlandırması için sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı.

U.S. News & World Report’un dünya genelinde 17 bin kişi ile yaptığı “Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri” anketinin sonuçları yayınlandı.

U.S. News & World Report’un dünya genelinde 17 bin kişi ile yaptığı “Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri” anketinin sonuçları yayınlandı.

Listenin zirvesinde İspanya yer alırken, Türkiye ise 15’inci sıradan listeye girdi.

2004 yılında hayatlarımıza giren Hepsi grubu, Türkiye'nin Girl Band'i olmuş ve kısa sürede popüler olmayı başarmıştı.

2004 yılında hayatlarımıza giren Hepsi grubu, Türkiye'nin Girl Band'i olmuş ve kısa sürede popüler olmayı başarmıştı.

Konserlerden dizilere varana kadar şimdilerin Manifest grubunda olduğu gibi dilimizden düşüremediğimiz ve övgülere boğduğumuz Hepsi grubu, 2009 yılında Gülçin'in gruptan ayrılma kararıyla dağılmıştı. Ancak ayrılığın üstünden geçen 16 yıla rağmen aralarındaki soğuk savaş dinmedi. Yasemin Yürük, Backstreet Boys üzerinden Gülçin Ergül'e bir kez daha 'ego' lafı soktu. Gülçin de buna tepkisiz kalmadı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Aydın’ın Didim ilçesine giden lüks yat Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarpmıştı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Aydın’ın Didim ilçesine giden lüks yat Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarpmıştı.

Kayalıklara oturan lüks yatta bulunan 5 personel ve 6 turist ekipler tarafından kurtarılmıştı.

“Monte Carlo” isimli lüks yatın eski Galatasaraylı yönetici iş insanı Erden Timur’a ait olduğu ortaya çıktı. Timur’un kaza anında yatta olup olmadığı ise bilinmiyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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