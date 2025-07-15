15 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 9’uncu yıldönümü.
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Son dönemin en gözde çiftlerinden Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna aşkı, hem ekranlardan hem de magazin manşetlerinden düşmüyor!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemlerin en çok tutulan partnerliklerinden oldu.
Gelinlikler giyildi, takılar takıldı, şarkılar söylendi...
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Ocak ayında çıkardığı "Havhavhav" şarkısıyla listeleri altüst eden ve eleştirilerin hedefi olan Lvbel C5, uyuşturucuya özendirme suçundan Mayıs ayında tutuklanmış ve kısa süre sonra tahliye edilmişti.
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan yaptığı boykot paylaşımı sonrasında çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni projesi merakla bekleniyordu.
2025 yazı magazin dünyasına fırtına gibi bir haberle giriş yaptı!
MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezon da soluksuz izleniyor.
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez yayınladığı sezon finali bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitledi.
Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından olan ‘Speed’ veya ‘IShowSpeed’ adıyla tanınan 20 yaşındaki fenomen İstanbul’a geldi.
Ocak 2025'te 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Magazin dünyasının sevilen yüzlerinden Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan ve çocuklarıyla Bodrum’da geçirdiği keyifli anları “Baba Bodrum’da” notuyla takipçileriyle paylaştı.
Edebiyatın usta ismi Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti.
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 719 adayın tam puan alması şaibe iddialarını doğurdu.
TikTok’ta 381 bin takipçiye ve 2 milyonu aşkın beğeniye sahip olan Arda Edeoğlu ismiyle tanınan Onur Karael öldürüldü.
Balıkesir’de yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Keşniş’in kafesinin bahçesindeki otları yemesi için aldığı kazların sayısı 30’a ulaştı.
İstanbul Küçükçemece'de akıl almaz olay yaşandı.
Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen ile PSG’nin de ilgilendiği iddia edildi.
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NOW'ın yeni sezon için merak edilen işlerinden "Kıskanmak" dizisinin kadrosu şekilleniyor.
U.S. News & World Report’un dünya genelinde 17 bin kişi ile yaptığı “Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri” anketinin sonuçları yayınlandı.
2004 yılında hayatlarımıza giren Hepsi grubu, Türkiye'nin Girl Band'i olmuş ve kısa sürede popüler olmayı başarmıştı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinden Aydın’ın Didim ilçesine giden lüks yat Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarpmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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