14 Temmuz Pazartesi MasterChef 2025’te Ana Kadroya Giren 4. İsim Kim Oldu?

MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezon da soluksuz izleniyor. MasterChef 2025’in ana kadrosu için yarışmacıların rekabeti devam ediyor. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan ilk üç isim geçtiğimiz bölümlerde seçilmişti. Şimdiyse 4. isim netleşti. MasterChef 2025’in 4. yarışmacısı Onur oldu.