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14 Temmuz Pazartesi MasterChef 2025’te Ana Kadroya Giren 4. İsim Kim Oldu?

14 Temmuz Pazartesi MasterChef 2025’te Ana Kadroya Giren 4. İsim Kim Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.07.2025 - 10:56

MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezon da soluksuz izleniyor. MasterChef 2025’in ana kadrosu için yarışmacıların rekabeti devam ediyor. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan ilk üç isim geçtiğimiz bölümlerde seçilmişti. Şimdiyse 4. isim netleşti. MasterChef 2025’in 4. yarışmacısı Onur oldu.

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Ana kadroya giren ilk yarışmacı Furkan, 2. yarışmacı Eylül, 3. yarışmacı ise Çağatay olmuştu.

Ana kadroya giren ilk yarışmacı Furkan, 2. yarışmacı Eylül, 3. yarışmacı ise Çağatay olmuştu.

Düellolarda tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar jürilerin geri dönüşleriyle doğrularını ve yanlışlarını öğreniyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen bölümde de heyecan doruktaydı ve kıyasıya mücadele verildi.

Ana kadroya girmeye hak kazanan 4. isim Onur oldu.

Ana kadroya girmeye hak kazanan 4. isim Onur oldu.

En iyi ekleri yapmak için yeteneklerini sergileyen yarışmacılar arasından Elif, Hilal ve Onur son üçe kalmıştı. Onur’un tabağı beğenileri toplayınca ana kadroda yerini aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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