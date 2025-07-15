Ünlü Edebiyatçı Pınar Kür Yaşamını Yitirdi
Edebiyatın usta ismi Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Yekta Kopan, X hesabından duyurdu. Kopan, “Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı…” mesajını paylaştı.
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Edebiyatçı Pınar Kür, hayatını kaybetti.
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Pınar Kür Kimdir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Allah rahmet eylesin 🤲 severdim romanlarını
Başörtülü kadınları hor gören bi faşistti. Allah rahmet etsin.
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