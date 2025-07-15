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Ünlü Edebiyatçı Pınar Kür Yaşamını Yitirdi

Ünlü Edebiyatçı Pınar Kür Yaşamını Yitirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 14:54

Edebiyatın usta ismi Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Yekta Kopan, X hesabından duyurdu. Kopan, “Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı…” mesajını paylaştı.

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Edebiyatçı Pınar Kür, hayatını kaybetti.

Edebiyatçı Pınar Kür, hayatını kaybetti.

Yarın Yarın, Asılacak Kadın, Bir Cinayetin Romanı, Bitmeyen Aşk eserleriyle tanınan Pınar Kür, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Kür'ün hayatını kaybettiğini Yekta Kopan, X hesabından duyurdu. Kopan paylaştığı mesajda şunları dedi:

'Pınar Kür’e veda ettik.

Edebiyatımızın büyük kaybı…

Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak.'

Pınar Kür Kimdir?

Pınar Kür Kimdir?

Pınar Kür, 15 Nisan 1943 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Pınar Kür'ün annesi İsmet Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeniydi; babası Behram Kür ise Azeri kökenli olup Fransızca ve matematik dersleri veriyordu. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamlayan Kür, üniversite eğitimine Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etti. Daha sonra Fransa’ya giderek Sorbonne Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı.

“Asılacak Kadın” adlı romanı, “müstehcen” bulunduğu gerekçesiyle toplatıldı. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce okutmanlığı yaptı. 2013 yılı Mayıs ayında düzenlenen Ankara Öykü Günleri’nde onur ödülüne layık görüldü. Pınar Kür’e ait özel arşiv, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda bulunmaktadır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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michael.elende

Allah rahmet eylesin 🤲 severdim romanlarını

fatih demir

Başörtülü kadınları hor gören bi faşistti. Allah rahmet etsin.

sinan kemal

https://www.birgun.net/makale/yetmez-ama-evet-cilerin-zamazingolari-ve-kutuplasma-meselesi-81035