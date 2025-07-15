Ünlü Edebiyatçı Pınar Kür Yaşamını Yitirdi

Pınar Kür, 15 Nisan 1943 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Pınar Kür'ün annesi İsmet Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeniydi; babası Behram Kür ise Azeri kökenli olup Fransızca ve matematik dersleri veriyordu. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamlayan Kür, üniversite eğitimine Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etti. Daha sonra Fransa’ya giderek Sorbonne Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı.

“Asılacak Kadın” adlı romanı, “müstehcen” bulunduğu gerekçesiyle toplatıldı. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce okutmanlığı yaptı. 2013 yılı Mayıs ayında düzenlenen Ankara Öykü Günleri’nde onur ödülüne layık görüldü. Pınar Kür’e ait özel arşiv, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda bulunmaktadır.