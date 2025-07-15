Pınar Kür Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Pınar Kür Neden Öldü? Pınar Kür'ün Eserleri

15 Nisan 1943'te Bursa'da dünyaya gelen Pınar Kür’ün annesi İsmet Kür, Türk Dili ve Edebiyatı alanında öğretmenlik yaparken; babası Behram Kür, Azeri kökenli olup Fransızca ve matematik dersleri vermekteydi.

Ortaöğrenimini Robert Kolej’de tamamlayan Kür, lisans eğitimini Queens College ile Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. Daha sonra Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat dalında doktora yaptı.

Yazarın “Asılacak Kadın” adlı romanı, “müstehcen” bulunduğu gerekçesiyle yasaklanarak toplatıldı. Bir dönem İstanbul Üniversitesi’nin Yabancı Diller Okulu’nda İngilizce okutmanı olarak görev aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde akademisyen olarak çalıştı. 2013 yılının Mayıs ayında düzenlenen Ankara Öykü Günleri’nde kendisine onur ödülü verildi. Kişisel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda korunmaktadır.

Pınar Kür Neden Öldü?

Pınar Kür'ün ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Usta ismin ölüm haberini Yekta Kopan, X hesabında duyurdu. Kopan, 'Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı…' mesajıyla duyurdu.

Pınar Kür evli mi, çocuğu var mı?

Pınar Kür, 1964 yılında oyuncu Can Kolukısa ile evlendi. Bu evlilik 1969 yılına kadar devam etti. Pınar Kür ve Can Kolukısa'nın Emrah Kolukısa adından bir oğlu bulunmaktadır.

Pınar Kür kaç yaşında?

Pınar Kür 82 yaşında.

Pınar Kür nereli?

Pınar Kür Bursa'da doğmuştur