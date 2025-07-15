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Pınar Kür Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Pınar Kür Neden Öldü? Pınar Kür'ün Eserleri

Pınar Kür Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Pınar Kür Neden Öldü? Pınar Kür'ün Eserleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 15:15

Edebiyatçı Pınar Kür, 15 Temmuz 2025 Salı günü hayatını kaybetti. Bu ani ölümün ardından Pınar Kür'ün kim olduğu merak ediliyor. Türk edebiyatına kazandırdığı roman ve öykülerle bilinen Pınar Kür'ün hayatı ve eserleri araştırılmaya başlandı. Pınar Kür Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Pınar Kür Neden Öldü? Pınar Kür'ün Eserleri.

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Pınar Kür Kimdir?

Pınar Kür Kimdir?

15 Nisan 1943'te Bursa'da dünyaya gelen Pınar Kür’ün annesi İsmet Kür, Türk Dili ve Edebiyatı alanında öğretmenlik yaparken; babası Behram Kür, Azeri kökenli olup Fransızca ve matematik dersleri vermekteydi.

Ortaöğrenimini Robert Kolej’de tamamlayan Kür, lisans eğitimini Queens College ile Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. Daha sonra Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat dalında doktora yaptı.

Yazarın “Asılacak Kadın” adlı romanı, “müstehcen” bulunduğu gerekçesiyle yasaklanarak toplatıldı. Bir dönem İstanbul Üniversitesi’nin Yabancı Diller Okulu’nda İngilizce okutmanı olarak görev aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde akademisyen olarak çalıştı. 2013 yılının Mayıs ayında düzenlenen Ankara Öykü Günleri’nde kendisine onur ödülü verildi. Kişisel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda korunmaktadır.

Pınar Kür Neden Öldü?

Pınar Kür'ün ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Usta ismin ölüm haberini Yekta Kopan, X hesabında duyurdu. Kopan, 'Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı…' mesajıyla duyurdu.

Pınar Kür evli mi, çocuğu var mı?

Pınar Kür, 1964 yılında oyuncu Can Kolukısa ile evlendi. Bu evlilik 1969 yılına kadar devam etti. Pınar Kür ve Can Kolukısa'nın Emrah Kolukısa adından bir oğlu bulunmaktadır.

Pınar Kür kaç yaşında?

Pınar Kür 82 yaşında.

Pınar Kür nereli?

Pınar Kür Bursa'da doğmuştur

Pınar Kür'ün Eserleri

Pınar Kür'ün Eserleri

Romanları

  • Yarın Yarın (1976) (Sami Güçlü tarafından 1987 yılında filme çekildi.)

  • Küçük Oyuncu (1977)

  • Asılacak Kadın (1979) (Başar Sabuncu tarafından 1986 yılında filme çekildi.)

  • Bitmeyen Aşk (1986)

  • Bir Cinayet Romanı (1989)

  • Sonuncu Sonbahar (1992)

  • Cinayet Fakültesi (2006)

  • Beşpeşe (2004) - Bülent Erkmen'ın tasarım ve konsepti yaptığı roman projesinde sırasıyla Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker devam ettirdi ve Pınar Kür sonlandırdı.

  • Sadık Bey (2016)

Öykü kitapları

  • Akışı Olmayan Sular (1983) - Sait Faik Hikâye Armağanı

  • Bir Deli Ağaç (1992)

  • Hayalet Hikâyeleri (2004)

Söyleşi kitabı

  • Aşkın Sonu Cinayettir - Mine Söğüt - 2006 - Pınar Kür ile söyleşi.

Çeviri

  • Theo'ya Mektuplar / Vincent van Gogh

  • Vişnenin Cinsiyeti - Jeanette Wİnterson - (Sexing the Cherry)

  • Bağla Şu İşi

  • Aç Sınıfın Laneti

  • Ademden Önce - Jack London

  • Tutku - Jeanette Winterson (The Passion)

  • Yabancı Kucak - Ian McEwan (The Comfort of Strangers)

  • Geniş Geniş Bir Deniz - Jean Rhys - (Wide Sargasso Sea)

  • Dalda Duran Kuşlar - Jean Rhys - (Öykülerinden seçmeler)

  • Günaydın Geceyarısı - Jean Rhys - Goodmorning Midnight

  • Karanlıkta Yolculuk - Jean Rhys - (Voyage in the Dark)

  • Dörtlü - Jean Rhys - (Quartet)

  • Karanlıkta Kahkaha - Vladimir Nobakov - (Laughter in the Dark)

  • Şaklaban - Morris West

  • Ailenin Laneti - Dashiel Hammet

  • Yunus İnsanlar - Tırsten Krol

  • Doğmamış Çocuğa Mektup

  • Durulmayan Bir Kafa - Kay Redfield Jamison

Televizyon

  • Haydi Gel Bizimle Ol (2007- 2008)
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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