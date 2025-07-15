Pınar Kür Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Pınar Kür Neden Öldü? Pınar Kür'ün Eserleri
Edebiyatçı Pınar Kür, 15 Temmuz 2025 Salı günü hayatını kaybetti. Bu ani ölümün ardından Pınar Kür'ün kim olduğu merak ediliyor. Türk edebiyatına kazandırdığı roman ve öykülerle bilinen Pınar Kür'ün hayatı ve eserleri araştırılmaya başlandı. Pınar Kür Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Pınar Kür Neden Öldü? Pınar Kür'ün Eserleri.
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Pınar Kür Kimdir?
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Pınar Kür'ün Eserleri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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