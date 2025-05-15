Türk Müziğinin Divası Bülent Ersoy, Vasiyetini İlk Kez Açıkladı: "Çocuklar İçin Özel Bir Kısım"
Türki müziğinin divası, şarkılarıyla ve sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde verdiği İzmir konserinde vasiyetini açıkladı. Dönem dönem mal varlığı haberlere de konu olan Bülent Ersoy, bıraktığı vasiyete dair ilk kez konuştu.
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Diva lakabıyla bilinen Türk müziğinin en önemli seslerinden biri olan Bülent Ersoy’un mal varlığı dönem dönem en çok konuşan konulardan biri oluyor.
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Bu kadar mal varlığı konuşulurken şimdi ise Bülent Ersoy vasiyetini kendisi açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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