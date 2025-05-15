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Türk Müziğinin Divası Bülent Ersoy, Vasiyetini İlk Kez Açıkladı: "Çocuklar İçin Özel Bir Kısım"

Türk Müziğinin Divası Bülent Ersoy, Vasiyetini İlk Kez Açıkladı: "Çocuklar İçin Özel Bir Kısım"

Bülent Ersoy
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2025 - 08:34

Türki müziğinin divası, şarkılarıyla ve sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde verdiği İzmir konserinde vasiyetini açıkladı. Dönem dönem mal varlığı haberlere de konu olan Bülent Ersoy, bıraktığı vasiyete dair ilk kez konuştu.

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Diva lakabıyla bilinen Türk müziğinin en önemli seslerinden biri olan Bülent Ersoy’un mal varlığı dönem dönem en çok konuşan konulardan biri oluyor.

Diva lakabıyla bilinen Türk müziğinin en önemli seslerinden biri olan Bülent Ersoy’un mal varlığı dönem dönem en çok konuşan konulardan biri oluyor.

Son olarak çıkan haberlerde de Bülent Ersoy’un mal varlığının ‘bir kısmı’ şu şekilde sıralanmıştı. 

- İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa

- Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa

- İstanbul Fenerbahçe'de sauna

- Antalya Fethiye'de benzinlik

- 30 metrelik lüks yat

- Kiraya verdiği vinç ve dozerler

Bu kadar mal varlığı konuşulurken şimdi ise Bülent Ersoy vasiyetini kendisi açıkladı.

Bu kadar mal varlığı konuşulurken şimdi ise Bülent Ersoy vasiyetini kendisi açıkladı.

Sabah’tan Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre; Geçtiğimiz günlerde İzmir’de konser veren Bülent Ersoy, vasiyeti ile ilgili şu sözleri söyledi: “Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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