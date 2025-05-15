Türk Müziğinin Divası Bülent Ersoy, Vasiyetini İlk Kez Açıkladı: "Çocuklar İçin Özel Bir Kısım"

Sabah’tan Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre; Geçtiğimiz günlerde İzmir’de konser veren Bülent Ersoy, vasiyeti ile ilgili şu sözleri söyledi: “Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!'