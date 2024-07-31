TRT'ye 'Haniye' Lincinden Milyoner'de İlk Teklif Giden Sunucuya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
TRT'ye 'Haniye' Lincinden Milyoner'de İlk Teklif Giden Sunucuya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
31 Temmuz Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de 20 kişilik ana kadronun belirlenmesi için son günlere geldik. Ana kadro için dördüncü ve son grubun yarıştığı MasterChef'te 17. yarışmacı belli oldu!
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2. Geçtiğimiz sezon Sözcü TV ekranlarında haber programı yapan Ece Üner'in yeni adresi belli oldu!
3. MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başlamak üzere. Ana kadronun yavaş yavaş netleştiği yarışmada, Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılıkla ilgilenen ve kendi imkanlarıyla yarışmaya hazırlanan Ayşe Ekiz rüzgarı esiyor. Şimdiden popüler olmayı başaran yarışmacı Afyonkarahisar valisiyle bir araya geldi.
4. Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi'nde Ayşe'yi canlandıran Belemir Temizsoy ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Son haliyle gündem olan Temizsoy, değişimiyle herkesi şaşırttı!
5. Geçtiğimiz gün kaybettiğimiz Kenan Işık'ın acısı henüz tazeyken, kendisiyle var olan "Kim 500 Milyar İster?" programıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
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6. TikTok'ta mihrimahsultan_57 adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı Muhteşem Yüzyıl'da Hatice Sultan'ı canlandıran Selma Ergeç'in bir röportajını paylaştı. Ünlü oyuncunun "kendime işkence yaptım" dediği o anları gelin hep birlikte izleyelim.
7. Çekimleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleşen yarışma programı "La Isla" Acun Ilıcalı'nın nefes kesen bir diğer projesi olarak göze çarpıyor. Ilıcalı, gündem olan yarışma programının ilk tanıtımını yayınladı.
8. Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından verdiği röportajla çok konuşuldu. Aleyna, Survivor'da hiçbir zaman en yakın arkadaşı olmadığından yakındı.
9. Survivor'da her sezon olaylar hız kesmeden devam ederken, 2022 sezonunda Yasin ve Yunus Emre'nin yaptığı bir olay polis baskınına kadar gitmiş. Gemilerden yiyecek isteyen ikili yanlış anlaşılırken Dominik polisi sonunda dayanamamış.
10. Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Genco Erkal, 86 yaşında aramızdan ayrıldı. Erkal'dan geriye muhteşem oyunculuğunu sergilediği tiyatro oyunları ve filmler kaldı. Bu içerikte usta oyuncunun rol aldığı filmleri ve dizileri sizler için derledik.
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11. Her sezon yepyeni dizilerin yayınlanmasıyla eskiden ayıla bayıla izlediğimiz dizileri zamanla unutabiliyoruz. Peki, bu dizilerden kaçını hatırlıyorsunuz?
12. TRT'nin Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikastini 'öldürüldü' diye vermesi sonrası iktidara yakın hesaplar sosyal medyadan linç girişimine başladı. TRT tepkilerin ardından 'şehit edildi' ifadesini kullanmaya başladı.
13. Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'de Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner, TikTok hesabında Sihirli Annem karakterlerini sıraladı.
14. 10 yıl süren komanın ardından hayatını kaybeden Kenan Işık, bir dönem sunduğu 'Kim 500 Milyar İster' yarışmasında şiir okuduğu anlar ortaya çıktı. O anlar izleyenlerin gözlerini doldurdu.
15. Güneşin Kızları dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Tolga Sarıtaş'ı en son Baba dizisinde hayat verdiği 'Kadir Saruhanlı' karakteri ile hatırlıyoruz. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncuyu bu kez herkesin severek izlediği bir dizide göreceğiz!
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16. MasterChef'in her yeni bölümünde yeni bir kaos ile karşılaşıyoruz. Bu seferki Deniz ve Ümmühan'ın aşağıda yarışan rakiplerine karşı "Cacık bunlar" yorumu oldu. İzleyicinin tepkisi büyüdü.
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