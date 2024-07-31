En İyi Erkek Oyuncu Seçilmişti: Usta Sanatçı Genco Erkal'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler
En İyi Erkek Oyuncu Seçilmişti: Usta Sanatçı Genco Erkal'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler
Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Genco Erkal, 86 yaşında aramızdan ayrıldı. Erkal'dan geriye muhteşem oyunculuğunu sergilediği tiyatro oyunları ve filmler kaldı. Bu içerikte usta oyuncunun rol aldığı filmleri ve dizileri sizler için derledik.
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Türk tiyatrosunun ve sinemasının efsane isimlerinden biri olan Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında doğan ünlü oyuncu, öğrencilik hayatından bu yana sayısız tiyatro oyununda yer aldı.
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Rol aldığı filmler önemli uluslararası festivallerde boy gösterdi ve pek çok ödül kazandı. 1982 yılında oynadığı 'At' filmi ve 1983'teki 'Faize Hücum' filmleriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal ödülünü kazandı.
İşte Genco Erkal'ın rol aldığı o dizi ve filmler:
1. At (1982)
2. Faize Hücum (1982)
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3. Hakkari'de Bir Mevsim (1983)
4. Keşanlı Ali Destanı (1988)
5. Camdan Kalp (1990)
6. Pazar: Bir Ticaret Masalı (2008)
7. Prensesin Uykusu (2010)
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8. 7 Yüz (2017)
9. Genco (2023)
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