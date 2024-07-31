En İyi Erkek Oyuncu Seçilmişti: Usta Sanatçı Genco Erkal'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Seçil ve kızı Gizem, Aziz'in yaşadığı daireye taşınırlar. Çok geçmeden Gizem talihsiz bir kaza geçirir. Küçük kızı çok seven Aziz, kız uyanana kadar kızın günlüğüne yazılmış üç dileği yerine getirmeye çalışacaktır.

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Çağlar Çorumlu, Sevinç Erbulak, Genco Erkal