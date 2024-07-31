Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
En İyi Erkek Oyuncu Seçilmişti: Usta Sanatçı Genco Erkal'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

En İyi Erkek Oyuncu Seçilmişti: Usta Sanatçı Genco Erkal'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 13:06

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Genco Erkal, 86 yaşında aramızdan ayrıldı. Erkal'dan geriye muhteşem oyunculuğunu sergilediği tiyatro oyunları ve filmler kaldı. Bu içerikte usta oyuncunun rol aldığı filmleri ve dizileri sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk tiyatrosunun ve sinemasının efsane isimlerinden biri olan Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında doğan ünlü oyuncu, öğrencilik hayatından bu yana sayısız tiyatro oyununda yer aldı.

Türk tiyatrosunun ve sinemasının efsane isimlerinden biri olan Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında doğan ünlü oyuncu, öğrencilik hayatından bu yana sayısız tiyatro oyununda yer aldı.

Rol aldığı filmler önemli uluslararası festivallerde boy gösterdi ve pek çok ödül kazandı. 1982 yılında oynadığı 'At' filmi ve 1983'teki 'Faize Hücum' filmleriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal ödülünü kazandı.

Rol aldığı filmler önemli uluslararası festivallerde boy gösterdi ve pek çok ödül kazandı. 1982 yılında oynadığı 'At' filmi ve 1983'teki 'Faize Hücum' filmleriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal ödülünü kazandı.

İşte Genco Erkal'ın rol aldığı o dizi ve filmler:

İşte Genco Erkal'ın rol aldığı o dizi ve filmler:

1. At (1982)

1. At (1982)

Film, çocuğunu okula gönderebilmek için yeterli parayı kazanmaya çalışan bir baba ve oğlunun zorluklarla ve kendi insani zaaflarıyla mücadelesini dokunaklı bir şekilde anlatıyor.

Yönetmen: Ali Özgentürk

Oyuncular: Bektaş Altınok, İlhami Bekir, Erol Demiröz, Genco Erkal

2. Faize Hücum (1982)

2. Faize Hücum (1982)

İnsanlar refah içinde yaşama hayaliyle bankacılara koşarlar. Kamil de emeklilik ikramiyesini, üç aylık maaşını ve evini satarak tüm parasını bankacılara verir. Bir gün bankacıların kaçtığı haberini alırlar.

Yönetmen: Zeki Ökten

Oyuncular: Genco Erkal, Asuman Arsan, Ahmet Sezerel

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3. Hakkari'de Bir Mevsim (1983)

3. Hakkari'de Bir Mevsim (1983)

Şehirli bir öğretmen, siyasi sebeplerden dolayı İran sınırına yakın dağlardaki köye tayin edilir. Güvensizlikle karşılanır, ancak o zorlu yıl boyunca karşılıklı kültürel yanlış anlamalar ortadan kalkar.

Yönetmen: Erden Kıral

Oyuncular: Genco Erkal, Erkan Yücel, Şerif Sezer

4. Keşanlı Ali Destanı (1988)

4. Keşanlı Ali Destanı (1988)

Keşanlı Ali Destanı, Genco Erkal'ın yönettiği ve rol aldığı,  Engin Cezzar'ın Keşanlıyı, Gülriz Sururi'nin ise Zilha'yı oynadığı TRT yapımı müzikal bir dizidir.

5. Camdan Kalp (1990)

5. Camdan Kalp (1990)

Film, bir senaryo yazarının hizmetçisinin sorunlarını araştırırken aynı zamanda onlardan herhangi birini filme almak için mücadele edişini konu alıyor.

Yönetmen: Fehmi Yaşar

Oyuncular: Genco Erkal, Deniz Gökçer, Şerif Sezer

6. Pazar: Bir Ticaret Masalı (2008)

6. Pazar: Bir Ticaret Masalı (2008)

Küçük çaplı bir karaborsacı cep telefonu işine girmek istiyordur. Yeterli parayı elde etmek için de şehirdeki doktora hasta çocuklara ilaç getirmeyi vaat eder.

Yönetmen: Ben Hopkins

Oyuncular: Tayanç Ayaydın, Genco Erkal, Şenay Aydın

7. Prensesin Uykusu (2010)

7. Prensesin Uykusu (2010)

Seçil ve kızı Gizem, Aziz'in yaşadığı daireye taşınırlar. Çok geçmeden Gizem talihsiz bir kaza geçirir. Küçük kızı çok seven Aziz, kız uyanana kadar kızın günlüğüne yazılmış üç dileği yerine getirmeye çalışacaktır.

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Çağlar Çorumlu, Sevinç Erbulak, Genco Erkal

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8. 7 Yüz (2017)

8. 7 Yüz (2017)

Kendi içinde başlayıp biten 7 katlı hikayenin her bölümünde karakterler en karanlık taraflarıyla yüzleşir. İyi karakterler bu karanlık tarafları görmezden gelip hayatlarına devam edebilecekler mi?

Oyuncular: Sabahattin Yakut, Özlem Zeynep Dinsel, Merve Dizdar

9. Genco (2023)

9. Genco (2023)

Film, Türk tiyatrosunun efsanesi Genco Erkal'ın çocukluğundan itibaren tiyatro oyuncusu ve yönetmen olmasına kadar üretken kariyerinin hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Selçuk Metin

Oyuncular: Genco Erkal

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın