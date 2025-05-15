onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 15:15

Kim arkadaş ortamında satabileceği ilginç bilgileri olsun istemez ki? Günlük hayatta sebebini pek de bilmediğimiz fakat yanıtlarını merak ettiğimiz birçok soru var. Mesela uçakların içi neden hep soğuktur? Solak insanlar gerçekten daha zeki midir? Bilimden teknolojiye, günlük hayattan hayvanlar alemine pek çok farklı konudan derlediğimiz bu 15 bilgi, sizi arkadaş ortamlarının aranan ismi yapacak!

Hazırsanız, başlayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Zeki İnsanlar Gerçekten Daha mı Zor Aşık Oluyor?

1. Zeki İnsanlar Gerçekten Daha mı Zor Aşık Oluyor?

Siz de zeki insanların aşk hayatında neden zorlandığını merak ediyor musunuz? Belki çevrenizde çok zeki ama bir türlü doğru kişiyi bulamayan biri vardır. Hatta belki de siz öylesiniz! Bu durumun sebepleri sadece “fazla seçici” olmakla açıklanmıyor. Gelin şimdi bu konunun arka planına birlikte bakalım.

2. Kediler Neden Bazen Konuşurmuş Gibi Sesler Çıkarır?

2. Kediler Neden Bazen Konuşurmuş Gibi Sesler Çıkarır?

Kedinizin ansızın tiz ve uzun bir ses çıkarması sizi tedirgin etmiş olabilir. Üstelik bu sesler çoğu zaman oldukça yüksek olur ve kolayca dikkatinizi çeker. Aslında kediler zaman zaman bu şekilde sesler çıkarmaya oldukça meyillidir. Bunun altında yatan bazı biyolojik ve davranışsal sebepler bulunuyor. Şimdi bu ilginç konunun detaylarına bakalım.

3. İznik'in Hristiyanlık Açısından Önemi Nedir?

3. İznik'in Hristiyanlık Açısından Önemi Nedir?

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 21 Nisan tarihinde hayatını kaybetti. Kilise, yeni bir Papa seçimi düzenledi ve seçilen isim 14'üncü Leo oldu. Yeni Papa'nın ilk ziyaretini ise Türkiye'ye yapacağı ortaya çıktı. 

Neden mi?

Papa Franciscus, 2025 yılında Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü için İznik'e gelmeyi planlıyordu. 'Yapmayı kalpten istediğim bir seyahat' diyen Franciscus, kendisinin sağlığı el vermezse halefinin bu ziyareti gerçekleştirmesini vasiyet etmişti. 

Peki İznik neden bu kadar önemli, İznik Konsili nedir?

Gelin birlikte öğrenelim.

4. Uçuş Görevlisi, Uçaklardaki Aşırı Soğuğun Asıl Sebebini Açıkladı!

4. Uçuş Görevlisi, Uçaklardaki Aşırı Soğuğun Asıl Sebebini Açıkladı!

Uçaklarda neden bu kadar üşüyoruz? Bu soruyu bugüne kadar mutlaka siz de sormuşsunuzdur. Bir uçuş görevlisi, kabin içindeki düşük sıcaklığın asıl sebebini anlattı. Gelin, hem sağlığımızı hem de konforumuzu ilgilendiren bu detayı birlikte öğrenelim.

5. Olimpiyat Sporcuları Neden Madalyalarını Isırır?

5. Olimpiyat Sporcuları Neden Madalyalarını Isırır?

Bir sporcunun madalyasını ısırarak poz vermesi artık neredeyse bir gelenek haline geldi. Fotoğraflarda sıkça karşımıza çıkan bu an, olimpiyat zaferlerinin simgelerinden biri gibi görülüyor. Ancak bu davranışın ardında gerçekten düşündüğümüzden daha ilginç nedenler yatıyor. Sadece sembolik değil, kökeni tarihi alışkanlıklara dayanıyor. Üstelik günümüzde tamamen farklı bir amaca hizmet ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. ChatGPT'ye En Çok Sorulan Ödev Konuları Nelerdir?

6. ChatGPT'ye En Çok Sorulan Ödev Konuları Nelerdir?

Bir zamanlar gazete kuponlarıyla aldığımız ve evimizin kütüphanesini süsleyen kırmızı ve lacivert kaplı Ana Britannica ansiklopedilerini hatırlıyor musunuz? Zamanın internetiydi... Tarihten sağlığa kadar merak ettiğimiz her konuyu; dünyada önde gelen her kişiyi bulduğumuz o ansikopledilerin yerini şimdi ChatGPT aldı. ChatGPT kendisine en çok sorulan konulardan birisinin ödevler olduğunu dile getirdi. İşte ChatGPT'ye en çok sorulan ödev konuları.

7. Yılanlar Neden Bazı Dönemlerde Deri Değiştirir?

7. Yılanlar Neden Bazı Dönemlerde Deri Değiştirir?

Yılanların eski derilerinden sıyrılıp yepyeni bir deriyle yollarına devam ettiklerini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu görüntü kabul edelim ki hem etkileyici hem de biraz gizemli. Ancak bu davranışın ardında oldukça mantıklı nedenler yatıyor. Üstelik bu sadece fiziksel değişim değil, yaşam stratejisi. Şimdi bu sürecin perde arkasına birlikte bakalım.

8. Solak İnsanlar Gerçekten Daha mı Zeki Oluyor?

8. Solak İnsanlar Gerçekten Daha mı Zeki Oluyor?

Solak olmak çoğu zaman ilginç bir özellik olarak görülür. Özellikle bazı ünlü isimlerin solak olması, bu kişilerin farklı düşünebildiği algısını doğurur. Pek çok kişi, solakların daha zeki olup olmadığını merak eder. Bilim insanları bu sorunun cevabını ararken oldukça şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Ancak her şey, göründüğü kadar net değil.

9. Bazı Hayvanlarda Neden Şerit ve Çizgiler Bulunur?

9. Bazı Hayvanlarda Neden Şerit ve Çizgiler Bulunur?

Kaplanların göz kamaştıran çizgileri ya da zebraların o kusursuz desenleri doğanın en gizemli güzelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hepimiz bu desenlerin hayvanları kamufle etmek için olduğunu sanıyoruz değil mi? Ama işin perde arkasında düşündüğümüzden daha karmaşık bir sistem yatıyor. Üstelik bu sadece genetikle de açıklanamıyor. Bilim insanları bu konuda yıllardır kafa yoruyor ve ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıkmış durumda.

10. İki Tarafın da Cinsel Kimliğini Saklamak İçin Yaptığı "Lavanta Evliliği" Nedir?

10. İki Tarafın da Cinsel Kimliğini Saklamak İçin Yaptığı "Lavanta Evliliği" Nedir?

Toplumun beklentileri, aile baskısı ya da kariyer kaygısı... Bazı insanlar, kendi gerçeğini gizlemek zorunda kaldığında alışılmadık yollar seçebiliyor. İşte bu noktada karşımıza çıkan kavramlardan birisi de lavanta evliliği.

İki tarafın da kendi cinsel kimliğini toplumdan gizlemek için yaptığı bu evlilik türü, dışarıdan bakıldığında “sıradan” bir birliktelik gibi görünse de perde arkasında çok daha karmaşık bir gerçeklik yatıyor. Peki lavanta evliliği tam olarak nedir, kimler yapar ve neden ihtiyaç duyulur?

Gelin, beraber öğrenelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Suda Birini Kaldırmak Neden Karadakinden Daha Kolay Gelir?

11. Suda Birini Kaldırmak Neden Karadakinden Daha Kolay Gelir?

Havuzda ya da denizde oynarken normalde kaldıramayacağınız birini kolayca yukarı kaldırdığınızı fark ettiniz mi? Üstelik bu sırada sanki güçlenmişsiniz gibi hissedersiniz. Aynı denemeyi karada yapınca durum bir anda değişir ve o kişi neredeyse taş gibi ağır gelir. Peki, sudayken bu farkı yaratan şey tam olarak ne olabilir? Aslında işin sırrı fizik biliminin temel kurallarından birinde saklı.

12. Akıllı Telefonlar Neden Bir Süre Sonra Yavaşlamaya Başlıyor?

12. Akıllı Telefonlar Neden Bir Süre Sonra Yavaşlamaya Başlıyor?

Siz de yeni aldığınız telefonun birkaç yıl sonra eskisi gibi hızlı olmadığını fark ediyorsunuzdur değil mi? Üstelik sadece birkaç uygulama yüklemişsinizdir ama yine de o eski akıcılığı bulamazsınız. Bu durumun tamamen normal olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sebepleri düşündüğünüzden biraz daha karmaşık. Şimdi gelin, bu konuyu tüm yönleriyle ele alalım.

13. Kellik Tedavisi Bulunmuş Olabilir mi?

13. Kellik Tedavisi Bulunmuş Olabilir mi?

Kellik tarih mi oluyor? UCLA'dan gelen yeni araştırma sonuçları, saç dökülmesiyle mücadelede devrim yaratabilecek bir molekülün keşfedildiğini ortaya koydu. PP405 adı verilen bu küçük molekül, uzun süredir uykuda olan fakat hala canlı saç köklerini yeniden aktive edebiliyor. Üstelik bu yöntem, mevcut tedavilerden farklı olarak yalnızca 'şeftali tüyü' değil, tam gelişmiş saç telleri üretme potansiyeli taşıyor. Bilim dünyası temkinli olsa da, saçsızlığın kader olmaktan çıkabileceği bir dönemin eşiğinde olabiliriz.

14. Gerçekten Her Gece 8 Saat Uykuya İhtiyacımız Var mı?

14. Gerçekten Her Gece 8 Saat Uykuya İhtiyacımız Var mı?

Her gece 8 saat uyumamız gerektiğini hepimiz duymuşuzdur. Ancak bu kural gerçekten herkes için geçerli mi? Bilim dünyası bu konuda net bir fikir birliğine sahip değil. Uyku süresi yaşa, yaşam tarzına ve hatta genetik faktörlere göre değişebiliyor. Uyku hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar düşündüğümüzden daha fazla olabilir.

15. Uçakların Kabin Bagajında Neden Kilogram Sınırı Var?

15. Uçakların Kabin Bagajında Neden Kilogram Sınırı Var?

Uçak yolculuklarında kabin bagajı sınırının sadece yer kaplama meselesi olduğunu düşünenler oldukça fazla. Oysa mesele sadece valizlerin boyutu değil, ağırlığı. Çünkü uçuş güvenliği için uçağın toplam ağırlığı her uçuş öncesi hesaplanmak zorunda ve bu hesaplara kabindeki el bagajı da dahil. Bu yüzden birkaç kiloluk fark bile düşündüğünüzden daha büyük sonuçlar doğurabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Daha farklı bilgiler için;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın