Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Yeni neslin taze aşıklarını buraya alalım! Çünkü bu içeriğimiz tam size göre! 'Neden?' diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Aslında bu ilişki terimlerini artık yeni nesil olarak değerlendirmek pek doğru olmaz. Çünkü yıllar ilerliyor teknoloji ile birlikte aşkın yeni boyutları doğuyor. Ghosting, love bombing, gashlighting... Elbet birisine maruz kalmışsınızdır. Ama spotta saydığımız üç ilişki terimi buzdağının görünen kısmı. Bir de buzdağının diplerine bir dalış yapalım. Neler var neler!! Hazır olun, kulaklarınız ve gözleriniz de hazır olsun. İlk kez duyacağınız ve okurken de 'Aaaa benim başıma geldi' veya 'İşte bana tam da bunu yaptı!' diyeceğiniz terimler sizi bekliyor. Hadi bakalım, başlıyoruz!!! 💔 ❤️👀