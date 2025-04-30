Terapiye Gitmek, Aslında Türk Halkı İçin Uygun Olmayabilir mi? 'WEIRD' Problemini Açıklıyoruz!
Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümü için kullanılan kimi zaman da ruh iyiliğinin korunmasını amaçlayan bir terapidir. Uzman kişiler tarafından yapılan psikolojik terapiler, bireylerin sorunlarıyla baş etmesini, stresli ruh halinden çıkmasını sağlar. Bugüne kadar hiç terapi aldınız ya da terapi alan bir kişiyle konuştunuz mu?
Acaba psikoterapiler, Türkler için biraz 'eksik' kalıyor olabilir mi?
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Yoksa siz de "terapi bana iyi gelmedi" diyenlerden misiniz?
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Peki bu şekilde hisseden başkaları da var mı?
Bazıları, terapinin aslında böyle bir şey olduğunu anlatmaya çalıştı.
İnişler, çıkışlar, bulutlu veya güneşli günler...
"Terapi zaten başlangıçta rahatsız eder."
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"Farkındalıklar çoğu zaman acıtır."
Peki bunun başka bir sebebi olamaz mı?
Peki nasıl sınır koyulabilir, mümkün mü?
Gelin, psikolojide tam da bu konuya değinen WEIRD konusuna bir bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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