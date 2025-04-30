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Terapiye Gitmek, Aslında Türk Halkı İçin Uygun Olmayabilir mi? 'WEIRD' Problemini Açıklıyoruz!

Terapiye Gitmek, Aslında Türk Halkı İçin Uygun Olmayabilir mi? 'WEIRD' Problemini Açıklıyoruz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 14:30

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümü için kullanılan kimi zaman da ruh iyiliğinin korunmasını amaçlayan bir terapidir. Uzman kişiler tarafından yapılan psikolojik terapiler, bireylerin sorunlarıyla baş etmesini, stresli ruh halinden çıkmasını sağlar. Bugüne kadar hiç terapi aldınız ya da terapi alan bir kişiyle konuştunuz mu?

Acaba psikoterapiler, Türkler için biraz 'eksik' kalıyor olabilir mi?

Kaynak

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Yoksa siz de "terapi bana iyi gelmedi" diyenlerden misiniz?

Yoksa siz de "terapi bana iyi gelmedi" diyenlerden misiniz?

Psikoterapi, uzman isimler tarafından uygulanan ve bireylerin ruh sağlığını daha iyi hale getirmeyi amaçlayan bir terapidir. Farklı terapi türleri vardır ve uzman kişi, bireyin ihtiyaçlarına göre terapi yöntemini belirler. Bugüne kadar da sosyal medyada terapi deneyimlerini paylaşan birçok kişi gördük.

Bir sosyal medya kullanıcısı, psikoterapinin kendisine iyi gelmediğini söyledi. Ailesinin yaptığı hataları daha çok görmeye başlayan kişi, onlara olan sabrının daha da azaldığını söyledi.

Peki bu şekilde hisseden başkaları da var mı?

Peki bu şekilde hisseden başkaları da var mı?
twitter.com

Bazıları, terapinin aslında böyle bir şey olduğunu anlatmaya çalıştı.

Bazıları, terapinin aslında böyle bir şey olduğunu anlatmaya çalıştı.
twitter.com

İnişler, çıkışlar, bulutlu veya güneşli günler...

İnişler, çıkışlar, bulutlu veya güneşli günler...
twitter.com

"Terapi zaten başlangıçta rahatsız eder."

"Terapi zaten başlangıçta rahatsız eder."
twitter.com
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"Farkındalıklar çoğu zaman acıtır."

"Farkındalıklar çoğu zaman acıtır."
twitter.com

Peki bunun başka bir sebebi olamaz mı?

Peki bunun başka bir sebebi olamaz mı?
twitter.com

Bir kullanıcı 'Beyaz Psikoloji' teriminden bahsederek aslında kültürler ve toplumlar arasındaki psikolojik farklara parmak bastı. Bütün dünyadaki kültürler, aile ilişkileri konusunda birbirine benziyor. Fakat Batı, farklı.

Gelin görün ki terapi, Batı kültürüne uygun. Birçok terapide 'ailene sınır koy' deniyor fakat diğer kültürden insanlar böyle bir sınır çizemiyor. Hal böyle olunca terapinin yarardan çok zarar verdiği iddia ediliyor.

Peki nasıl sınır koyulabilir, mümkün mü?

Peki nasıl sınır koyulabilir, mümkün mü?
twitter.com

Gördüğümüz kadarıyla değil. Belki de koyulmamalı?

Gelin, psikolojide tam da bu konuya değinen WEIRD konusuna bir bakalım.

Gelin, psikolojide tam da bu konuya değinen WEIRD konusuna bir bakalım.

Bugüne kadar psikolojinin kültürlere, toplumlara göre şekillenmesi gerektiği her zaman bir tartışma konusuydu. 2021 yılında yayımlanan 'Psikoloji Biliminin Tüm Dünyaya İhtiyacı Var' isimli makalenin üçüncü bölümünde de aslında bütün dünyada geçerli olabilecek bir terapi metodunun olmadığı, çalışmaların eksik olduğu vurgulanıyor. 

Bu makale, Afrika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika'daki araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından kaleme alınmış. Araştırmacılar, psikoloji biliminin uzun süredir WEIRD (tuhaf) olarak nitelendirdikleri ülkeler tarafından domine edildiğini iddia ediyor. WEIRD kelimesi 'Batılı, eğitimli, sanayileşmiş, zengin ve demokratik' kelimelerinin İngilizce baş harflerinin alınmasıyla elde edilmiş. 

WEIRD sorununun, yani Kuzey Amerikalıların ve Avrupalıların psikolojide hakim olması sorununun ise yeni olmadığı belirtiliyor. Psikoloji bir bilim olarak kabul edildiğinde yalnızca bu bölgede çalışmalar yürütülüyor, belli bir alandaki insanların psikolojilerine göre çalışmalar yapılıyordu. Psikolojinin dünyaya yayılması ise yeni çalışmalarla değil, bu çalışmaların çevirisiyle oldu.

Gelin görün ki dünyanın geleceğini Non-WEIRD ülkeler, yani bizler oluşturuyoruz. 2100 yılına kadar Kuzey Amerika ve Avrupa'nın küresel nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturacağı düşünülüyor. Haliyle psikoloji bilimine yatırım yapmak yalnızca bireyleri değil, bütün dünyayı yakından etkiliyor. 

İnsanların karşılaştığı ekonomik sorunlar, sosyal, tarihi ve siyasi koşullar elbette psikolojisini de etkiliyor. İnsanın ruh halinden anlamayı ve ona çözüm yolları sunmayı amaçlayan psikoloji biliminin de bu bağlamda değişmesi gerektiğine inanılıyor.

*Bu içerik herhangi bir önermede bulunmaz. Fiziksel ve psikolojik sorunlarda uzman isimlere danışmayı ihmal etmeyin.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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