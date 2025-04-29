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İtalya'daki Çalışma Saatleri Bizdekinin Aksine Neden Bu Kadar Rahat?

İtalya'daki Çalışma Saatleri Bizdekinin Aksine Neden Bu Kadar Rahat?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 12:18

İtalya'daki çalışma saatlerinin ülkemizde olduğundan çok daha farklı olduğunu duydunuz mu? Ülkemizde genellikle 1 saat veya 40 dakika yapılan öğle molası, İtalya'da üç saati bulabiliyor. Pazar günleri ise yalnızca birkaç saat çalışıyorlar. Aynı durum, İspanya için de geçerli. Peki İtalya ve İspanya'da neden bu kadar uzun molalar var?

Sebebi yıllardır süren bir gelenek olan Siesta, ya da diğer adıyla Riposo.

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İtalya'ya gittiğinizde her yerin kapalı olduğunu görebilirsiniz!

İtalya'ya gittiğinizde her yerin kapalı olduğunu görebilirsiniz!

Şansınız yaver gider de vize alabilirseniz İtalya ile ilgili bilmeniz gereken önemli bir şey var. İtalya ve İspanya kültüründe önemli bir yer tutan Siesta, ülkede neredeyse bütün faaliyetlerin durmasına sebep oluyor. Öğle arasında marketler, bankalar, alışveriş merkezleri tam 3 saate kadar kapalı olabiliyor.

'Siesta' kelimesi, Latince 'hora sexta' kelimesinden geliyor. 'Altıncı saat' anlamına gelen bu kelime, gün doğumundan sonraki altıncı saati temsil ediyor ve genellikle öğle saatlerine denk geldiği görülüyor. İspanyolcadaki 'siesta' kelimesi, İtalyancada ise 'riposo' kelimesiyle karşılanıyor.

Bakınız, İtalya'daki bir kafenin çalışma saatleri;

Bakınız, İtalya'daki bir kafenin çalışma saatleri;
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Pazartesi - Cuma : 08.00 - 13.00 / 15.00 - 20.00

Cumartesi: 08.00 - 20.00

Pazar: 09.00 - 13.00

Gelin, siesta ve riposonun tarihinde bir yolculuğa çıkalım.

Gelin, siesta ve riposonun tarihinde bir yolculuğa çıkalım.

Siesta kelimesi aslında dilimizde de 'şekerleme' olarak yer alıyor. Fakat şekerlemeyi günün herhangi bir saatinde yapabilirsiniz. İtalya ve İspanya'daki siesta ise genellikle öğle arasındaki dinlenceye işaret ediyor. İnsanların öğle arasında dinlenme sebebi ise takdir edersiniz de dik gelen güneş ışınlarının çalışmayı zorlaştırması. Özellikle öğle yemeği sonrası metabolizma faaliyetlerinin hızlanması, insanların mayışmasına ve uyku ihtiyacı hissetmesine neden olur. 

Genellikle sıcak iklimlerde görülen siestanın kökeninin Roma İmparatorluğu'na kadar uzandığı düşünülür. Roma'da gün, 12 saat kabul ediyor ve periyotlar halinde ilerliyordu. 12 saatin yarısında, şimdilerde öğle arası diye adlandırdığımız saatlerde Roma halkı istirahata çekiliyordu. Önce yemekler yeniyor, daha sonra istirahat ediliyor ve uzunca bir molanın ardından günün geri kalanına devam ediliyordu.

Amaç sadece dinlenmek değil.

Amaç sadece dinlenmek değil.

3 saat süren öğle aralarında herkes elbette uyumak zorunda değil. Bu süreyi sevdikleriyle beraber geçirenler de oldukça fazla. İtalyanlar için yemeğin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Fakat yemek, sadece yemek olduğu için önemli değil. Yavaş tüketmeyi seven İtalyanlar, yemeğin lezzetine varmayı ve o anın tadını çıkarmayı seviyor. Sevdikleriyle bir araya gelmek, günlerini değerlendirmek ve sakinleşmek onlar için çok daha öncelikli. Bu sebeple yüzyıllardır süren bu gelenek, ilerleyen yıllarda da devam edecek gibi görünüyor!

Siz siz olun, İtalya'ya yolunuz düşerse 3 saatlik 'riposo' zamanında ne yapacağınızı önceden planlayın.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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