İtalya'daki Çalışma Saatleri Bizdekinin Aksine Neden Bu Kadar Rahat?
İtalya'daki çalışma saatlerinin ülkemizde olduğundan çok daha farklı olduğunu duydunuz mu? Ülkemizde genellikle 1 saat veya 40 dakika yapılan öğle molası, İtalya'da üç saati bulabiliyor. Pazar günleri ise yalnızca birkaç saat çalışıyorlar. Aynı durum, İspanya için de geçerli. Peki İtalya ve İspanya'da neden bu kadar uzun molalar var?
Sebebi yıllardır süren bir gelenek olan Siesta, ya da diğer adıyla Riposo.
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İtalya'ya gittiğinizde her yerin kapalı olduğunu görebilirsiniz!
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Bakınız, İtalya'daki bir kafenin çalışma saatleri;
Gelin, siesta ve riposonun tarihinde bir yolculuğa çıkalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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