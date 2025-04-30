Sosyal Medyada "Erkek Evlat Sorunsalı" Diye Paylaşılan Videoya Tepkiler Dinmiyor
Anne babalardan genellikle kız çocuk ile erkek çocuk arasındaki farklara dair hikayeler duyarsınız. Kız çocuklar genellikle uslu, sakin, nazik olarak anlatılırken erkek çocuklar zeki, yerinde duramayan, yaramaz olarak anlatılır. Toplumumuzda genel olarak takip edilen bir çocuk yetiştirme stili olduğunu da kabul etmek gerek.
Peki bunu bazı ebeveynler abartıyor olabilir mi?
Sosyal medyada bir ailenin paylaştığı video, tartışmaları da beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Erkek evlat sorunsalı" açıklamasıyla paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncelikle videoyu buraya bırakalım;
Ardından gelen yorumlara da göz atalım.
Hiç böyle bir kız çocuğu göreceğinizi düşünüyor musunuz?
Ülkemizde yaygın olan o ebeveynlik stili.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu çocuklar, her zaman çocuk olarak kalmayacak.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın