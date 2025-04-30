Sosyal Medyada "Erkek Evlat Sorunsalı" Diye Paylaşılan Videoya Tepkiler Dinmiyor

Bir aile, oğullarının TV ünitesini matkapla delmesine izin verdi, o anları videoya çekti ve daha sonra sosyal medyada paylaştı. Bugüne kadar sosyal medyada dolaşan 'erkek evlat sorunsalı' hikayelerinin, videolarının da en yüksek seviyesi bu paylaşım oldu. Elbette bu paylaşıma farklı tepkiler yükseldi.