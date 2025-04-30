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Sosyal Medyada "Erkek Evlat Sorunsalı" Diye Paylaşılan Videoya Tepkiler Dinmiyor

Sosyal Medyada "Erkek Evlat Sorunsalı" Diye Paylaşılan Videoya Tepkiler Dinmiyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 12:09

Anne babalardan genellikle kız çocuk ile erkek çocuk arasındaki farklara dair hikayeler duyarsınız. Kız çocuklar genellikle uslu, sakin, nazik olarak anlatılırken erkek çocuklar zeki, yerinde duramayan, yaramaz olarak anlatılır. Toplumumuzda genel olarak takip edilen bir çocuk yetiştirme stili olduğunu da kabul etmek gerek. 

Peki bunu bazı ebeveynler abartıyor olabilir mi?

Sosyal medyada bir ailenin paylaştığı video, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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"Erkek evlat sorunsalı" açıklamasıyla paylaşıldı.

"Erkek evlat sorunsalı" açıklamasıyla paylaşıldı.

Bir aile, oğullarının TV ünitesini matkapla delmesine izin verdi, o anları videoya çekti ve daha sonra sosyal medyada paylaştı. Bugüne kadar sosyal medyada dolaşan 'erkek evlat sorunsalı' hikayelerinin, videolarının da en yüksek seviyesi bu paylaşım oldu. Elbette bu paylaşıma farklı tepkiler yükseldi.

Öncelikle videoyu buraya bırakalım;

Ardından gelen yorumlara da göz atalım.

Ardından gelen yorumlara da göz atalım.
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Hiç böyle bir kız çocuğu göreceğinizi düşünüyor musunuz?

Hiç böyle bir kız çocuğu göreceğinizi düşünüyor musunuz?
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Ülkemizde yaygın olan o ebeveynlik stili.

Ülkemizde yaygın olan o ebeveynlik stili.
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Bu çocuklar, her zaman çocuk olarak kalmayacak.

Bu çocuklar, her zaman çocuk olarak kalmayacak.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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