Yaşlandıkça Kelleşen Aslanla Empati Kurup Goygoyu Bi' Tık Abartanlar

Kelleşmek insanlara özgü bir durum mu? Aslına bakarsanız hayır. Doğadaki her canlı, yaşlandıkça tüylerini dökmeye başlar. Bu durumda genetik ve çevre de son derece etkilidir. Örneğin hayvanlarda, belli bir yaştan sonra testosteron azalır ve tüyler dökülür.

Bu kez 'yaşlandıkça kelleşen' bir aslanın görseli, kullanıcıları şoke etti. Mizah dolu yorumlar da gecikmedi.