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Yaşlandıkça Kelleşen Aslanla Empati Kurup Goygoyu Bi' Tık Abartanlar

Yaşlandıkça Kelleşen Aslanla Empati Kurup Goygoyu Bi' Tık Abartanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 10:39

Kelleşmek insanlara özgü bir durum mu? Aslına bakarsanız hayır. Doğadaki her canlı, yaşlandıkça tüylerini dökmeye başlar. Bu durumda genetik ve çevre de son derece etkilidir. Örneğin hayvanlarda, belli bir yaştan sonra testosteron azalır ve tüyler dökülür. 

Bu kez 'yaşlandıkça kelleşen' bir aslanın görseli, kullanıcıları şoke etti. Mizah dolu yorumlar da gecikmedi.

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Kellik, oldukça doğal bir durum.

Kellik, oldukça doğal bir durum.

Doğamız gereği her gün belli miktarda saçımızı dökeriz. Kadın ve erkeklerde saç dökülmesi ise farklı şekillerde görülür. Toplumun yüzde 50'sinden fazlasında görülen erkek tipi saç dökülmesi, hormonlarla ve genetikle ilişkilidir. Peki ya hayvanlar?

Görünüşe göre hayvanlar da yaşları ilerledikçe kelleşebiliyor.

Sosyal medya, yaşı ilerledikçe kelleşen bu aslanı konuşuyor.

Sosyal medya, yaşı ilerledikçe kelleşen bu aslanı konuşuyor.
twitter.com

Aslanların yelelerinde, yaşlanmalarıyla birlikte azalan testosteronun etkisiyle azalmalar görülebilir.

Peki sosyal medya bu aslana ne yorumlar yaptı?

Peki sosyal medya bu aslana ne yorumlar yaptı?
twitter.com

Mevzu çıkar

Mevzu çıkar
twitter.com

Herkesin dayısı kel mi?

Herkesin dayısı kel mi?
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
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Turkish hairlines

Turkish hairlines
twitter.com

Hey maşallah

Hey maşallah
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Biberiye de olur.

Biberiye de olur.
twitter.com
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Hemen ayarlayalım.

Hemen ayarlayalım.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Aslansın, kaplansın.

Aslansın, kaplansın.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Haydaa

Haydaa
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(Aynaya karşı)

(Aynaya karşı)
twitter.com

Bir şey merak ediyoruz da.

Bir şey merak ediyoruz da.
twitter.com

Hayır bi' de kralsın.

Hayır bi' de kralsın.
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Bazı minik teselliler.

Bazı minik teselliler.
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Senin de onu yemen gerekiyordu sonuçta aslan abi.

Senin de onu yemen gerekiyordu sonuçta aslan abi.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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