Yaşlandıkça Kelleşen Aslanla Empati Kurup Goygoyu Bi' Tık Abartanlar
Kelleşmek insanlara özgü bir durum mu? Aslına bakarsanız hayır. Doğadaki her canlı, yaşlandıkça tüylerini dökmeye başlar. Bu durumda genetik ve çevre de son derece etkilidir. Örneğin hayvanlarda, belli bir yaştan sonra testosteron azalır ve tüyler dökülür.
Bu kez 'yaşlandıkça kelleşen' bir aslanın görseli, kullanıcıları şoke etti. Mizah dolu yorumlar da gecikmedi.
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Kellik, oldukça doğal bir durum.
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Sosyal medya, yaşı ilerledikçe kelleşen bu aslanı konuşuyor.
Peki sosyal medya bu aslana ne yorumlar yaptı?
Mevzu çıkar
Herkesin dayısı kel mi?
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Turkish hairlines
Hey maşallah
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Biberiye de olur.
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Hemen ayarlayalım.
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Aslansın, kaplansın.
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Haydaa
(Aynaya karşı)
Bir şey merak ediyoruz da.
Hayır bi' de kralsın.
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Bazı minik teselliler.
Senin de onu yemen gerekiyordu sonuçta aslan abi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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