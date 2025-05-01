Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

İtalya'daki çalışma saatlerinin ülkemizde olduğundan çok daha farklı olduğunu duydunuz mu? Ülkemizde genellikle 1 saat veya 40 dakika yapılan öğle molası, İtalya'da üç saati bulabiliyor. Pazar günleri ise yalnızca birkaç saat çalışıyorlar. Aynı durum, İspanya için de geçerli. Peki İtalya ve İspanya'da neden bu kadar uzun molalar var?

Sebebi yıllardır süren bir gelenek olan Siesta, ya da diğer adıyla Riposo.