1 Mayıs 130’dan Fazla Ülkede İşçi Bayramı Olarak Kutlanırken ABD Neden Eylül Ayında Kutluyor?

Eğer okumadıysanız kısa bir özet geçerek yeni konumuza sizi hazırlayalım... İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, ABD'nin Chicago kentinde temellerini attı. İşçiler çalışma koşullarının zorluklarına dikkat çekmek ve daha adil bir düzende çalışmak için yürüyüşe geçti.

1 Mayıs 1886’da ABD, yarım milyon işçinin sesiyle yankılandı. 8 saatlik çalışma hakkı için sokağa çıkan işçiler tarih yazdı. Ancak 4 Mayıs’ta gerçekleşen bir gösterinin ardından çok sayıda sivil ve polis öldü. İşçileren birçoğu idam edildi. Bu olay sembol haline gelirken daha sonra 1889’da 1 Mayıs işçilerin dayanışma günü olarak ilan edildi.

1 Mayıs’ı doğuran ABD’de İşçi Bayramı bilinenin aksine 1 Mayıs’ta değil Eylül ayının ilk Pazartesi gününde kutlanıyor.