1 Mayıs 130’dan Fazla Ülkede İşçi Bayramı Olarak Kutlanırken ABD Neden Eylül Ayında Kutluyor?
Dünya üzerinde 130’dan fazla ülkede İşçi Bayramı ya da bir diğer ismiyle Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta kutlanıyor. Resmi tatil olarak kabul edilen İşçi Bayramı’nın çıkış noktası ABD. Chicago’da işçilerin 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktığı 1 Mayıs, 19’uncu yüzyılın sonlarından itibaren İşçi Bayramı olarak hayatımıza girdi. Ancak ABD, İşçi Bayramı’nı Mayıs ayında değil Eylül’de kutluyor. Peki ama neden?
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Eğer yukarıdaki içeriğimizi okuduysanız İşçi Bayramı'nın ABD'de çıktığına hakimsiniz.
İşçi Bayramı ABD'de neden Eylül'de kutlanıyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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