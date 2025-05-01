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1 Mayıs 130’dan Fazla Ülkede İşçi Bayramı Olarak Kutlanırken ABD Neden Eylül Ayında Kutluyor?

1 Mayıs 130’dan Fazla Ülkede İşçi Bayramı Olarak Kutlanırken ABD Neden Eylül Ayında Kutluyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.05.2025 - 09:01 Son Güncelleme: 01.05.2025 - 09:42

Dünya üzerinde 130’dan fazla ülkede İşçi Bayramı ya da bir diğer ismiyle Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta kutlanıyor. Resmi tatil olarak kabul edilen  İşçi Bayramı’nın çıkış noktası ABD. Chicago’da işçilerin 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktığı 1 Mayıs, 19’uncu yüzyılın sonlarından itibaren İşçi Bayramı olarak hayatımıza girdi.  Ancak ABD, İşçi Bayramı’nı Mayıs ayında değil Eylül’de kutluyor. Peki ama neden?

1 Mayıs'ın tarihçesine bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz 👇

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Eğer yukarıdaki içeriğimizi okuduysanız İşçi Bayramı'nın ABD'de çıktığına hakimsiniz.

Eğer yukarıdaki içeriğimizi okuduysanız İşçi Bayramı'nın ABD'de çıktığına hakimsiniz.

Eğer okumadıysanız kısa bir özet geçerek yeni konumuza sizi hazırlayalım... İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, ABD'nin Chicago kentinde temellerini attı. İşçiler çalışma koşullarının zorluklarına dikkat çekmek ve daha adil bir düzende çalışmak için yürüyüşe geçti. 

1 Mayıs 1886’da ABD, yarım milyon işçinin sesiyle yankılandı. 8 saatlik çalışma hakkı için sokağa çıkan işçiler tarih yazdı. Ancak 4 Mayıs’ta gerçekleşen bir gösterinin ardından çok sayıda sivil ve polis öldü. İşçileren birçoğu idam edildi. Bu olay sembol haline gelirken daha sonra 1889’da 1 Mayıs işçilerin dayanışma günü olarak ilan edildi. 

1 Mayıs’ı doğuran ABD’de İşçi Bayramı bilinenin aksine 1 Mayıs’ta değil Eylül ayının ilk Pazartesi gününde kutlanıyor.

İşçi Bayramı ABD'de neden Eylül'de kutlanıyor?

İşçi Bayramı ABD'de neden Eylül'de kutlanıyor?

Avrupa başta olmak üzere 130’dan fazla ülke 1 Mayıs’i İşçi Bayramı olup kutlarken ABD’nin İşçi Bayramı’nın (Labor Day) Eylül ayında kutlanmasını aslında bir tesadüf değil. Arkasında tarihi, politik ve ideolojik nedenler yatıyor. 1 Mayıs 1886’da işçilerin yürüyüşü dünyada ses getirmişti. 4 Mayıs’ta ise gerçekleşen ölümlü kutlamaların ardından işçi hareketleri dünyada önemli bir hareket haline geldi. 

Ancak ABD hükümeti, kanlı Haymarket Olayı’nın ardından 1 Mayıs’ı sosyalist ve radikal sol hareketlerle özdeşleştirdi.  İşçi Bayramı , 1894'te ABD’de milletvekilleri tarafından, Chicago'daki Pullman işçilerinin grevini bastırmak için asker gönderilmesinin ardından işçileri yatıştırmak amacıyla Eylül ayının ilk Pazartesi günü olarak belirlendi. 

1 Mayıs’ın isyanı simgelediğini düşünen ABD hükümeti bu nedenle farklı tarih seçti. Eylül ayının ilk Pazartesi gününe karar verilmesi bir yandan işçi sınıfını ödüllendirmek amacıyla alınmış bir kararken bir yandan da ‘kontrollü kutlama stratejisi’ydi. Emek ve dayanışma gününü ‘isyan’ olarak görmeyi reddeden ABD, ‘uyumlu ve barışçıl’ işçi bayramı modelini empoze etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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