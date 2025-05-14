Uçakların Kabin Bagajında Neden Kilogram Sınırı Var?
Uçak yolculuklarında kabin bagajı sınırının sadece yer kaplama meselesi olduğunu düşünenler oldukça fazla. Oysa mesele sadece valizlerin boyutu değil, ağırlığı. Çünkü uçuş güvenliği için uçağın toplam ağırlığı her uçuş öncesi hesaplanmak zorunda ve bu hesaplara kabindeki el bagajı da dahil. Bu yüzden birkaç kiloluk fark bile düşündüğünüzden daha büyük sonuçlar doğurabiliyor.
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Her uçağın güvenli bir şekilde kalkış yapabilmesi için belirli bir maksimum kalkış ağırlığı bulunur.
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Kabin bagajı sınırları tüm dünyada aynı değildir çünkü her havayolu kendi uçak filosuna, rotalarına ve yolcu profiline göre farklı standartlar belirleyebilir.
Ağırlık sınırlamaları sadece teorik değil, zaman zaman uçuşların düzenini doğrudan etkileyebiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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