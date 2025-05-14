Uçakların Kabin Bagajında Neden Kilogram Sınırı Var?

Toplamda sadece uçağın değil, yakıtın, alt bagajların, ikramların, tuvaletlerdeki suyun ve kabindeki tüm yolcularla birlikte onların yanındaki eşyaların da dahil olduğu bir hesaplamadır. Yani el bagajınızın ağırlığı da bu denge hesaplamalarının bir parçasıdır.

Hava yolları, hesaplamaları yaparken her yolcunun ağırlığını sabit varsaymak zorundadır ve bu varsayıma el bagajı da dahil edilir. Bu nedenle uçuş güvenliği için kabin bagajına konulan ağırlık sınırlaması, sadece yer değil, aslında doğrudan denge ile ilgilidir.