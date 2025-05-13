Yılanlar Neden Bazı Dönemlerde Deri Değiştirir?

Biz insanlar da derimizi dökeriz ancak bu küçük parçalar halinde olurken, yılanlar eski derilerini tek parça halinde çıkarır. Bu da yılanın vücudunu saran keratinli dış katmanın esneyememesi yüzünden. Keratin katmanı, yılanın hassas iç derisi olan dermisin üzerinde kalın ve koruyucu bir tabaka oluşturur.

Sert yapı büyümeye izin vermediğinden yılan, daha fazla yer açmak için deri değiştirir. Özellikle genç yılanlar hızlı büyüdüklerinden bu işlemi daha sık yaparlar. İlk deri değişimlerini doğduktan birkaç gün içinde gerçekleştirirler ve yetişkinlikte yılda üç ila dört kez bu süreci yaşarlar.