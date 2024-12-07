Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi
Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi
Arkadaş ortamınızın parlayan yıldızı olmak ister misiniz? Hiç duymadıkları bilimsel bilgileri peş peşe sıralarken, genel kültürünüzle de hepsini etkileme düşüncesi çok cazip gelebilir, biliyoruz. İşte içeriğimiz tam size göre.
Bu bilgilerle hem eğlenecek hem de 'Vay be' diyeceksiniz. İşte sohbetlerin aranan ismi olacağınız o içerikler.
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1. Arabanın İçine Süt Dökülürse Ne Olur?
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2. Uçak Kokpitlerinde Kamera Olmamasının Ardındaki Sebep Nedir?
3. Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmiyordu?
4. Araba Camlarında Bulunan Küçük Siyah Noktalar Ne İşe Yarıyor?
5. Her Buluşmadan Sonra “Çok mu Konuştum?” Diye Düşünmenize Sebep Olan ‘Kertenkele Beyin’
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6. "Tıbbın Gelişmediği Zamanlarda Komaya Giren İnsanlara Ne Oluyordu?"
7. Yurt Dışındaki Tuvalet Kapakları Neden U Şeklinde?
8. "İnsanlar Geçmişte Evcil Hayvan Olarak Ne Besliyordu?"
9. Arabaların Tabanları Neden Halıyla Kaplanır?
10. Köpeklerin Motosiklet Görünce Saldırmalarının Sebebi Nedir?
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11. Römorkörler Gemi Çekerken Neden Su Fışkırtır?
12. Çok Güldüğümüzde Karnımız Neden Ağrır?
13. Uçakta İnternet Çekmezken Kartla Nasıl Ödeme Nasıl Yapılıyor?
14. Mesajlarda Sık Sık Emoji Kullanan Kişilerin Bilinçaltında Aslında Ne Yatıyor?
15. Tarihteki En İlginç Vergiyi Duydunuz mu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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