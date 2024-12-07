onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.12.2024 - 13:51

Arkadaş ortamınızın parlayan yıldızı olmak ister misiniz? Hiç duymadıkları bilimsel bilgileri peş peşe sıralarken, genel kültürünüzle de hepsini etkileme düşüncesi çok cazip gelebilir, biliyoruz. İşte içeriğimiz tam size göre.

Bu bilgilerle hem eğlenecek hem de 'Vay be' diyeceksiniz. İşte sohbetlerin aranan ismi olacağınız o içerikler.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Arabanın İçine Süt Dökülürse Ne Olur?

1. Arabanın İçine Süt Dökülürse Ne Olur?

Sağlığa pek çok faydası bulunan süt özellikle bebeklerin ve çocukların gelişiminde önemli rol oynuyor. Ancak sevilen süt araç sürücülerinin korkulu rüyası. Bu korkulu rüya aracın içine sütün dökülmesiyle başlıyor. “E ne var bunda?” diyebilirsiniz ancak şişede masum duran süt, arabaya döküldüğünde neredeyse aracı sattıracak noktaya getirebiliyor. Peki ama nasıl?

2. Uçak Kokpitlerinde Kamera Olmamasının Ardındaki Sebep Nedir?

2. Uçak Kokpitlerinde Kamera Olmamasının Ardındaki Sebep Nedir?

Uçak kazalarının ardından uçakta o an boyunca neler olduğunun cevabı ‘kara kutular’dan bulunur. Daha önce hiç kokpitlerde neden kamera olmadığını düşündünüz mü? Bunun arkasında teknik ve etik gerekçeler bulunuyor. “Kokpitlerde neden kamera yok?” Sorusunun yanıtı içeriğimizde!

3. Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmiyordu?

3. Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmiyordu?

Osmanlı padişahlarının Hacca gitmediğini biliyor muydunuz? Bu konu yıllardır tartışılıyor. Padişahların dine ve kutsal topraklara bağlılıkları biliniyor ama Hacca gitmemelerinin bir sebebi vardı…

4. Araba Camlarında Bulunan Küçük Siyah Noktalar Ne İşe Yarıyor?

4. Araba Camlarında Bulunan Küçük Siyah Noktalar Ne İşe Yarıyor?

Aracın ön camında bulunan siyah küçük noktalara dikkat etmişsiniz. Peki bu noktaların işlevinin ne olduğunu biliyor muydunuz? Aslında siyah noktalar rastgele konulmuş değil. Araç için önemli bir görevi var.

5. Her Buluşmadan Sonra “Çok mu Konuştum?” Diye Düşünmenize Sebep Olan ‘Kertenkele Beyin’

5. Her Buluşmadan Sonra “Çok mu Konuştum?” Diye Düşünmenize Sebep Olan ‘Kertenkele Beyin’

Her buluşmadan sonra saatlerce “Çok mu konuştum?”, “Onu sıktım mı?”, “Kesin kötü vakit geçirdi benimle” diye düşünmenize aslında ‘kertenkele beyin’ neden oluyor. Peki kertenkele beynin ne olduğunu biliyor muydunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Tıbbın Gelişmediği Zamanlarda Komaya Giren İnsanlara Ne Oluyordu?"

6. "Tıbbın Gelişmediği Zamanlarda Komaya Giren İnsanlara Ne Oluyordu?"

Antik tıp, günümüz modern tıbbı kadar gelişmiş değildi. Eski zamanlarda, insanlar komaya giren bir kişinin ölmediğini fark etmişlerdi. Peki, modern tıbbın gelişmediği eski zamanlarda komaya giren bir insana ne oluyordu?

7. Yurt Dışındaki Tuvalet Kapakları Neden U Şeklinde?

7. Yurt Dışındaki Tuvalet Kapakları Neden U Şeklinde?

Tuvalet kapakları başta ABD olmak üzere pek çok ülkede U şeklinde açık bir haldedir. İlk bakışta bu tasarım ilginç gelse de hijyen odaklı bir amacı var.

8. "İnsanlar Geçmişte Evcil Hayvan Olarak Ne Besliyordu?"

8. "İnsanlar Geçmişte Evcil Hayvan Olarak Ne Besliyordu?"

Binlerce yıldır hayatımızın bir parçası olan evcil hayvanlar, can dostumuz oldu. Ancak eski zamanlarda insanların hangi hayvanları evcilleştirdiğini hiç düşündünüz mü?

9. Arabaların Tabanları Neden Halıyla Kaplanır?

9. Arabaların Tabanları Neden Halıyla Kaplanır?

Arabaların tabanlarının neden halıyla kaplandığını hiç düşündünüz mü? Üstelik buranın temizlenmesi de oldukça zor. Kiri, tozu hemen kendisine çeken halıların arabalarda olmasının mantıklı bir açıklaması var!

10. Köpeklerin Motosiklet Görünce Saldırmalarının Sebebi Nedir?

10. Köpeklerin Motosiklet Görünce Saldırmalarının Sebebi Nedir?

Motosikletler köpeklerin azılı düşmanlarından biri. Sık sık köpeklerin motosiklet görünce havlayarak kovaladığını görürüz. Peki köpekler neden motosikletlere saldırırlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Römorkörler Gemi Çekerken Neden Su Fışkırtır?

11. Römorkörler Gemi Çekerken Neden Su Fışkırtır?

Denizlerde devasa gemilerin yanında sessizce işini yapan minik römorkörleri görmek alışılagelmiş bir manzara. Bu gemilerin su püskürtme hareketi, dikkat çekici olduğu kadar ilginç nedenlere de sahip.

12. Çok Güldüğümüzde Karnımız Neden Ağrır?

12. Çok Güldüğümüzde Karnımız Neden Ağrır?

Gülmek vücudumuzu oldukça etkiliyor. Çok gülmekten karnımızın ağrıdığını hissederiz. Bunun altında yatan bilimsel bir gerçek var!

13. Uçakta İnternet Çekmezken Kartla Nasıl Ödeme Nasıl Yapılıyor?

13. Uçakta İnternet Çekmezken Kartla Nasıl Ödeme Nasıl Yapılıyor?

Uçakta internet bağlantısı bulunmuyor ancak bir şeyler yemek içmek istediğimiz zaman kartla ödeme yapıyoruz. Havada internet çekmezken kartla ödeme nasıl yapılıyor?

14. Mesajlarda Sık Sık Emoji Kullanan Kişilerin Bilinçaltında Aslında Ne Yatıyor?

14. Mesajlarda Sık Sık Emoji Kullanan Kişilerin Bilinçaltında Aslında Ne Yatıyor?

Mesajlarda sık sık emoji kullanmanın aslında bir anlamı var. Yapılan araştırmalar emoji kullanan kişilerin duygusal anlamda daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bilinçaltında ise başka şeyler yatıyor…

15. Tarihteki En İlginç Vergiyi Duydunuz mu?

15. Tarihteki En İlginç Vergiyi Duydunuz mu?

Tarihteki en ilginç verginin sakal vergisi olduğunu duymuş muydunuz? Bu içeriğimizde sizi 18. yüzyıl Rusyası’na bir yolculuğa çıkarıyor… İşte tarihteki en ilginç verginin hikayesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın