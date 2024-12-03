Çok Güldüğümüzde Karnımızın Ağrımasının İlginç Sebeplerini Keşfetmeye Hazır mısınız?

Çevremizden sıkça duyduğumuz bir cümledir: “Gülmekten karnıma ağrılar girdi!” Peki gerçekten de çok güldüğümüzde neden karın ağrısı hissediyoruz? Gülmek sadece ruh halimizi değil, vücudumuzu da etkiler. Öyle ki bazen o tatlı kahkahalar karın kaslarımızda bir ağrıya dönüşebilir. Aslında bunun ardında basit ama ilginç bir bilimsel açıklama var. Gülmek kaslarımızı o kadar yoğun kullanmamıza neden olur ki karın bölgesindeki kaslar da bu hareketlilikten etkilenir ve yorulurlar. Gelin bu ilginç durumu daha yakından inceleyelim.