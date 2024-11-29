Polyester Kumaşın Sağlığa Zararlarını Öğrendiğinizde Bir Daha %100 Polyester Giymeyeceksiniz!
Polyester Kumaşın Sağlığa Zararlarını Öğrendiğinizde Bir Daha %100 Polyester Giymeyeceksiniz!
Bugün giyimden ev tekstiline kadar pek çok alanda gördüğümüz, aslında çoğumuzun farkına bile varmadığı bir malzeme: polyester. Bu sentetik kumaş 20. yüzyılın ortalarından itibaren moda dünyasında önemli bir devrim yaratırken aynı zamanda günlük yaşamın her alanına da sızdı. Polyester şık ve dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor ancak sahip olduğu bazı özellikler kullanımını daha dikkatli değerlendirmeyi gerektiriyor. Gelin polyester kumaşına tüm yönleriyle yakından bir bakalım.
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Alışveriş yaparken fiyatının yanında bir de kumaşına bakarız. Pamuktan daha çok karşımıza çıkan polyesterin oranı da son yıllarda arttı. Artık kıyafetlerde %100 polyester yazısını görüyoruz. Peki nedir bu polyester?
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Polyester aslında "petrol bazlı bir iplik" yani sentetik bir kumaş. 1940'larda keşfedilmiş ve o günden beri tekstil dünyasında bir devrim yaratmış. İlk zamanlar sadece teknik ürünlerde kullanılırken şimdilerde kıyafetlerden ev tekstiline kadar her yerde karşımıza çıkıyor.
Montlardan spor giyime, yastıklardan halılara kadar o kadar yaygın ki farkında olmadan hayatımızın tam içinde. Özellikle dayanıklı, leke tutmaz ve az bakım gerektiren yapısı nedeniyle oldukça tercih ediliyor. Polyesterin en büyük artılarından biri dayanıklılığı.
Kırışmayan, suya dayanıklı, neredeyse her şeye karşı dirençli bir kumaş. Yani polyesterden yapılmış bir mont alırsanız yağmurda ıslanma derdiniz yok, çamurdan korkmanıza gerek yok. Özellikle dış giyim ve spor ürünlerinde tercih edilmesinin nedeni de bu.
Ama bu kadar dayanıklı olması bazen biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü polyester "nefes almayan" bir kumaş. Bu da demek oluyor ki sıcak havalarda giysilerde terlemeye neden olabilir. Yazın sıcağında polyesterle biraz terli olabilirsiniz dikkat!
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Birçoğumuzun fark etmediği bir başka şey ise polyesterin elektriklenme sorununa yol açabilmesi. Kışın özellikle kuru havalarda giydiğiniz polyester bir mont ya da kazak aniden vücudunuzda biriken elektriği dışarı atamadığı için sizi şok edebilir. Çoğumuz bunun sadece bir rahatsızlık olduğunu düşünsek de aslında gerçekten can sıkıcı bir durum olabilir.
Satın alınan en tehlikeli kumaşlar arasında gösterilen polyesterin çeşitli cilt hastalıklarına ve kadın hastalıklarına davetiye çıkardığı da söyleniyor. Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmada polyester iç çamaşırlarının sperm sayısı ve hareketliliğinde düşüşlere sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Sentetik yapısı itibariyle çok güçlü bir elektrostatik potansiyel üreten polyester sadece yetişkinlerin değil çocukların da sağlığını etkiliyor.
Pamuk, yün, keten ve ipek gibi doğal materyallerden üretilen ipliklerin dokunması ile elde edilen bir ürün olan kumaşlar lif kökenlerine göre sağlıklı ve zararlı olarak ayrılır.
Sağlıklı kumaşlar doğal ham maddeler ile üretilir. Pamuk, keten, kenevir, ipek, yün, alpaka, angora, kaşmir, tiftik, rami ve aluyot gibi doğal liflerden elde edilen kumaşlar sağlıklı olurken, nanoteknoloji ile üretilen, kırışmayan, leke tutmayan suni kumaşlar ile neon renkli ya da baskılı kıyafetler insan sağlığını tehdit eden hastalıklara neden olabilir.
Kırışıklık tutmayan kumaşlarda kullanılan Formaldehit adlı kimyasal, akciğer ve cilt kanserine neden olabilir. Rayon, polyester, akrilik, asetat ve naylon gibi sentetik yapıdaki kumaşlar sağlığı kötü etkiler.
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Kısacası sağlığa zararlı olan polyesterin bulunduğu kıyafetleri almamamız gerekiyor. Bu noktada sağlıklı bir yaşam için hem üreticiye hem de tüketiciye görevler düşüyor. Müşterilerin bu tür kumaşları tercih etmemeleri gerekiyor. Böylelikle de zaman içinde arz-talep denklemini etkileyerek üreticilerin sağlığımızı olumsuz etkileyen giysiler üretmemesini sağlayabiliriz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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