Polyester Kumaşın Sağlığa Zararlarını Öğrendiğinizde Bir Daha %100 Polyester Giymeyeceksiniz!

Bugün giyimden ev tekstiline kadar pek çok alanda gördüğümüz, aslında çoğumuzun farkına bile varmadığı bir malzeme: polyester. Bu sentetik kumaş 20. yüzyılın ortalarından itibaren moda dünyasında önemli bir devrim yaratırken aynı zamanda günlük yaşamın her alanına da sızdı. Polyester şık ve dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor ancak sahip olduğu bazı özellikler kullanımını daha dikkatli değerlendirmeyi gerektiriyor. Gelin polyester kumaşına tüm yönleriyle yakından bir bakalım.

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