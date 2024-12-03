Ameliyatlarda Hastaların Gözleri Neden Bantlanır ya da Jel Sürülür? Meğer Sebebi Çok Kritikmiş!
Ameliyatlarda Hastaların Gözleri Neden Bantlanır ya da Jel Sürülür? Meğer Sebebi Çok Kritikmiş!
Ameliyat sırasında gözlerimizin korunması çok önemli ama neden gözlerimize sürekli krem ya da jel sürülüyor? Aslında bu göz kuruluğunu önlemek için yapılan bir şey. Anestezi altında vücudun doğal koruma mekanizmaları biraz devre dışı kalıyor ve bu durum gözlerimizi etkiliyor. Hadi gelin biraz daha yakından bakalım.
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Gözlerimiz Anestezi Altında Neden Kurur?
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Kısaca ameliyat sırasında gözlerimizi korumak doktorların dikkatle üzerinde durduğu bir konu ve ve onları korumak için ne gerekiyorsa yapılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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