Ameliyatlarda Hastaların Gözleri Neden Bantlanır ya da Jel Sürülür? Meğer Sebebi Çok Kritikmiş!

Birçok hastanın kafasında gözlere bant yapmanın ya da jel sürmenin ne kadar gerekli olduğu konusunda soru işaretleri vardır. Bantlama gözleri dış etkenlerden ve kurulukla oluşacak zarardan korumanın en yaygın yoludur. Ancak jel ya da merhem kullanımı da oldukça etkili bir seçenektir. Genellikle jel sürme işlemi gözün nemli kalmasını sağlar, fakat bazen hastalar bu maddelerin ameliyattan sonra geçici bulanık görme yarattığından şikayet edebilir. Yine de bantlama yöntemi kadar etkili ve güvenli olan bu jeller hastaların göz kuruluğuyla karşı karşıya kalmalarını engellemeye yardımcı olur.