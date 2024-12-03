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Ameliyatlarda Hastaların Gözleri Neden Bantlanır ya da Jel Sürülür? Meğer Sebebi Çok Kritikmiş!

Ameliyatlarda Hastaların Gözleri Neden Bantlanır ya da Jel Sürülür? Meğer Sebebi Çok Kritikmiş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 13:48

Ameliyat sırasında gözlerimizin korunması çok önemli ama neden gözlerimize sürekli krem ya da jel sürülüyor? Aslında bu göz kuruluğunu önlemek için yapılan bir şey. Anestezi altında vücudun doğal koruma mekanizmaları biraz devre dışı kalıyor ve bu durum gözlerimizi etkiliyor. Hadi gelin biraz daha yakından bakalım.

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Gözlerimiz Anestezi Altında Neden Kurur?

Gözlerimiz Anestezi Altında Neden Kurur?

Ameliyat sırasında gözlerimizin sağlığını tehdit eden en büyük faktör göz kapaklarımızın kasılması ve gözyaşı üretiminin durmasıdır. Genel anestezi altında kaslar gevşer bu da göz kapaklarının düzgün kapanmamasına yol açar. Normalde gözlerimiz uyurken bile hareket eder ve gözyaşı üretir ancak anestezi durumunda bu doğal işlevler engellenir. Sonuç olarak göz yüzeyindeki nem dengesizliği kuruluğa ve ciddi hasarlara yol açabilir.

Kornea Hasarını Önlemek İçin Ne Yapılıyor?

Kornea Hasarını Önlemek İçin Ne Yapılıyor?

Gözlerdeki en yaygın hasar türü kornea aşınmasıdır. Ameliyat sırasında gözler kapalı olsa bile yeterince nemlenmediğinde kornea göz kapağına yapışabilir ve işlem sonrası göz açıldığında sürtünme sonucu aşınmalar meydana gelebilir. Bu durum hasta için son derece acı verici olabilir. Birçok hastada genel anestezi sırasında gözlerin kendi kendine kapanmaması durumu kornea hasarına yol açabilir. İşte bu nedenle gözlerin nemli kalması ve korunması son derece önemlidir.

Gözleri Bantlamak mı, Jel Sürmek mi?

Gözleri Bantlamak mı, Jel Sürmek mi?

Birçok hastanın kafasında gözlere bant yapmanın ya da jel sürmenin ne kadar gerekli olduğu konusunda soru işaretleri vardır. Bantlama gözleri dış etkenlerden ve kurulukla oluşacak zarardan korumanın en yaygın yoludur. Ancak jel ya da merhem kullanımı da oldukça etkili bir seçenektir. Genellikle jel sürme işlemi gözün nemli kalmasını sağlar, fakat bazen hastalar bu maddelerin ameliyattan sonra geçici bulanık görme yarattığından şikayet edebilir. Yine de bantlama yöntemi kadar etkili ve güvenli olan bu jeller hastaların göz kuruluğuyla karşı karşıya kalmalarını engellemeye yardımcı olur.

Anestezi Altında Gözlere Kayganlaştırıcı Maddeler Uygulamak Neden Önemli?

Anestezi Altında Gözlere Kayganlaştırıcı Maddeler Uygulamak Neden Önemli?

Peki gözlerimize uygulanan kayganlaştırıcı maddeler neden bu kadar kritik? Gözler anestezi sırasında doğal şekilde nemlenemediğinden kayganlaştırıcı maddeler kullanılarak bu eksiklik giderilmeye çalışılır. Bu maddeler gözdeki kuruluğu önleyip gözün yüzeyinin korunmasını sağlar. Anestezi gözyaşı üretimini engellediği için gözdeki kuru alanlar kolayca hasar görebilir. Gözlere uygulanan jel ya da göz damlaları bu zararları minimize etmek amacıyla gözlerin nemli kalmasına ve dışarıdan gelebilecek yabancı maddelere karşı korunmasına yardımcı olur.

Kısaca ameliyat sırasında gözlerimizi korumak doktorların dikkatle üzerinde durduğu bir konu ve ve onları korumak için ne gerekiyorsa yapılıyor.

Kısaca ameliyat sırasında gözlerimizi korumak doktorların dikkatle üzerinde durduğu bir konu ve ve onları korumak için ne gerekiyorsa yapılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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