Sakal Bırakmak İçin Para Ödemek mi? Tarihteki En İlginç Vergiyi Duydunuz mu?
Sakal Bırakmak İçin Para Ödemek mi? Tarihteki En İlginç Vergiyi Duydunuz mu?
Rusya’da 18. yüzyılda uygulanan sakal vergisi belki de tarihin en ilginç devlet politikalarından biri olarak hafızalarda kaldı. Bu vergi erkeklerin sakallarını koruyabilmesi için belirli bir bedel ödemelerini zorunlu kılıyordu. I. Petro’nun Rusya’yı Batı standartlarına uyarlama çabalarının bir parçası olan bu uygulama başta tepki toplasa da zamanla Rus kültürünün dönüm noktalarından birine dönüştü.
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Çar I. Petro Rusya'yı batılılaştırmak amacıyla 1698’de Avrupa’ya yaptığı gezilerde ülkesinin çağın gerisinde kaldığını fark etti. Bu gözlemlerinin ardından modernleşme yolunda köklü adımlar atmaya karar verdi.
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Sakal Rusya’da uzun yıllar boyunca yalnızca bir estetik unsur değil aynı zamanda erkekliğin ve onurun simgesiydi. Bu geleneksel anlayış 12. yüzyıla ait kanunlarla dahi pekiştirilmişti.
Örneğin bir erkeğin sakalına zarar vermek ciddi bir suç olarak kabul ediliyordu. Ancak I. Petro bu derin köklü geleneği hedef aldı. 1705 yılında I. Petro’nun modernleşme hareketinin bir parçası olarak sakal vergisi yürürlüğe girdi. Bu Rusya'nın Batı Avrupa’nın gerisinde kalmaması için atılmış bir adımdı.
Ancak uygulama sadece bir estetik değişim değil aynı zamanda toplumun geleneksel yapısını sarsan bir devrim niteliğindeydi. Çar sakal taşıyan erkeklerden yıllık bir ücret alınmasını zorunlu hale getirdi. Vergiyi ödeyenler sakallarını kesmemek için özel jetonlar taşıyorlardı.
Sakal vergisi özellikle köylüler ve din adamları için geçerli değildi. Ancak soylular ve tüccarlar vergiye tabi tutulmuştu. Vergi genellikle yıllık 100 ruble kadar çıkabiliyordu ve farklı kesimlere göre değişiklik gösteriyordu. Normal halk için ise bu bedel çok daha düşük bir seviyede sadece 1 kopek kadar oluyordu.
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Vergi ödeyenler ya gümüş ya da bakır jetonlarla ödüllendiriliyorlardı. Sakal jetonunu taşıyanlar aynı zamanda sakallarını koruma ayrıcalığına sahipti. Başlangıçta oldukça sert uygulanan sakal vergisi zamanla biraz daha esnedi. I. Petro bir taraftan modernleşmek adına sakallara karşı sert bir duruş sergilerken diğer taraftan bu uygulamanın devlete gelir sağlayan bir araç olabileceğini fark etti.
Vergi 1772 yılına kadar devam etti ve sonrasında uygulamaya son verildi. Peki günümüzde size bu tarz garip gelen vergiler var mı?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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