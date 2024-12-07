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Modern Dünyada Mutlaka Bilmeniz Gereken Popüler Latince İfadeler

Modern Dünyada Mutlaka Bilmeniz Gereken Popüler Latince İfadeler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 13:13

Latince, başlangıçta sadece İtalya'nın Roma çevresinde kullanılan bir dildi. Zaman içerisinde Roma İmparatorluğu'nun dili haline geldi. 19. yüzyılın başlarına kadar Avrupa'da uluslararası iletişimin, bilimin, akademinin ortak dili olan Latince, şimdilerde ölü dil statüsünde yer alıyor. Fakat modern dünyada, hala Latince ifadelerle karşılaşmanız mümkün.

Gelin, en yaygın kullanılan Latince ifadelerin Türkçelerine bakalım.

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1. "Özel bir amaç için. Geçici"

1. "Özel bir amaç için. Geçici"

İş hayatında sıklıkla kullanılan bu kalıp, bir sorunu çözmek için geçici bir çözüm getirmek anlamına gelir. Bazen de yetersizliği vurgulamak için kullanıldığı görülür.

2. "Binaenaleyh. Dolayısıyla"

2. "Binaenaleyh. Dolayısıyla"

Binaenaleyh demek zor geliyorsa, bundan ötürü, dolayısıyla gibi eş anlamları kelimeleri kullamayı da tercih edebilirsiniz.

3. "Anı yaşa"

3. "Anı yaşa"

Carpe diem sözü, Latin edebiyatının ünlü ozanı Horatius’un bir dizesinde geçiyor.

Gününü gün etmek, hayatın tadını çıkarmak ve anı yaşamak gibi anlamlara geliyor.

4. "Dolaylarında. Yaklaşık olarak"

4. "Dolaylarında. Yaklaşık olarak"

Özellikle tarihlerde kullanıldığı zaman 'dolaylarında' anlamına geliyor. Kesin bir tarih belirtemediğiniz zamanlar için bu kelimeyi kullanabilirsiniz.

5. "Gerçekte. Uygulamada. Fiilen."

5. "Gerçekte. Uygulamada. Fiilen."

Bu kelime, fiilen var olan, ancak hukuken tanınmayan durumları ifade etmek için kullanılır. 

Örneğin bir çiftin de facto evliliği tercih ettiğini duyabilirsiniz. Bu çift, resmiyette evli değildir, ancak beraber yaşar ve evli bir çift gibi davranır.

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6. "Vesaire"

6. "Vesaire"

İngilizce'de etc. kısaltmasını olan bu deyişi Türkçede vs. kısaltmasıyla karşılayabilirsiniz.

7. "Bu sebeple. Bu gerçekten ötürü"

7. "Bu sebeple. Bu gerçekten ötürü"

İş dünyasında, ticarette, hukukta sıklıkla karşılaşılan

8. "Benim hatam"

8. "Benim hatam"

Latince 'mea' benim 'culpa' ise hata anlamına geliyor. Yurdumuzda pek de karşılaşmayacağınız hatanı kabul etme işi, olur da bir gün yurt dışına çıkarsanız işinize yarayabilir.

9. "Suç üstü"

9. "Suç üstü"

Dilimizde tam olarak karşılığı bulunan bu kelimeye pek de şaşırmadık doğrusu.

10. "Kendi başına. Kendiliğinden. Bizahiti"

10. "Kendi başına. Kendiliğinden. Bizahiti"

Bu kelime daha çok bir durumun tek başına gerçekleşmediğini anlatmak için kullanılır.

Araştırmalar, çocuklara zarar verenin sadece boşanma değil, ebeveynler arasında süregelen çatışma olduğunu göstermektedir.

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11. "Mevcut durum"

11. "Mevcut durum"

Mevcut durum diyerek Türkçeleştirebileceğimiz bu kelimeyi sizler günlük hayatta 'statüko' olarak duymuş olabilirsiniz. 

Evet, aslında o kelimenin orijinal hali bu!

12. "Bilinmeyen yer. Keşfedilmemiş topraklar"

12. "Bilinmeyen yer. Keşfedilmemiş topraklar"

Oldukça gizemli bir anlamı varmış gibi duran bu kelime aslında kişisel hayatımızda da kullanılabilir. Sınırlarınızın dışında kalan her alan, sizler için aslında birer 'terra incognita'

Nam-ı diğer konfor alanınızın dışı.

13. "Kamuoyu. Halk sesi."

13. "Kamuoyu. Halk sesi."

Latince'de tam olarak halkın sesi anlamına gelen bu kelime, günümüzde sokak röportajlarını karşılamak için de kullanılıyor.

14. "Karşılıksız yapılan. Hayır amaçlı."

14. "Karşılıksız yapılan. Hayır amaçlı."

Hayırlı işler! :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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