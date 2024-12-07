Modern Dünyada Mutlaka Bilmeniz Gereken Popüler Latince İfadeler
Modern Dünyada Mutlaka Bilmeniz Gereken Popüler Latince İfadeler
Latince, başlangıçta sadece İtalya'nın Roma çevresinde kullanılan bir dildi. Zaman içerisinde Roma İmparatorluğu'nun dili haline geldi. 19. yüzyılın başlarına kadar Avrupa'da uluslararası iletişimin, bilimin, akademinin ortak dili olan Latince, şimdilerde ölü dil statüsünde yer alıyor. Fakat modern dünyada, hala Latince ifadelerle karşılaşmanız mümkün.
Gelin, en yaygın kullanılan Latince ifadelerin Türkçelerine bakalım.
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1. "Özel bir amaç için. Geçici"
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2. "Binaenaleyh. Dolayısıyla"
3. "Anı yaşa"
4. "Dolaylarında. Yaklaşık olarak"
5. "Gerçekte. Uygulamada. Fiilen."
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6. "Vesaire"
7. "Bu sebeple. Bu gerçekten ötürü"
8. "Benim hatam"
9. "Suç üstü"
10. "Kendi başına. Kendiliğinden. Bizahiti"
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11. "Mevcut durum"
12. "Bilinmeyen yer. Keşfedilmemiş topraklar"
13. "Kamuoyu. Halk sesi."
14. "Karşılıksız yapılan. Hayır amaçlı."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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