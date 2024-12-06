Eski Zamanlarda İnsanların Dişleri Kelimenin Tam Anlamıyla Neden Patlardı?
Eski Zamanlarda İnsanların Dişleri Kelimenin Tam Anlamıyla Neden Patlardı?
Günümüzde diş ağrıları hayatımızı zorlaştırsa da bir noktada rahatlamak mümkün. Ancak 1800'lerde bazı insanlar için diş ağrısı çok daha korkutucu bir şekilde sonuçlanıyordu. Evet, tam anlamıyla dişlerinin ağızlarında patladığını bildiren vakalar yaşandı. Peki ama neden? Beraber bakalım.
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1817'de Pensilvanya’da bir rahip, dayanılmaz bir diş ağrısıyla mücadele ediyordu. Ağrı öyle şiddetliydi ki ailesi onu sakinleştirmek için elinden geleni yaptı. Ancak ne denedilerse işe yaramadı.
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Sonunda, ertesi sabah dişinde patlama sesi duyuldu. Rahibin dişi parçalanarak patladı ve bu, ağrının tamamen kesilmesine sebep oldu.
Diğer vakalarda da benzer bir şekilde, şiddetli ağrı birden kesiliyor ve yerini patlayan diş parçalarına bırakıyordu.
Bu fenomen, sadece birkaç hastanın deneyimi değildi. 1800’lerde farklı diş hekimlerinden gelen raporlar, diş patlamalarının gerçek olduğunu doğruluyor.
1830 ve 1855 yıllarında yaşanan diğer vakalarda da dişler, dayanılmaz ağrılar sonrası aniden parçalanarak patladı.
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Bir teoriye göre, dişlerin içinde biriken gazlar, patlamaya yol açıyordu. Çürüyen bir dişte gaz birikmesi mümkün olsa da bu gazların dişi patlatacak kadar yüksek basınç oluşturması oldukça düşük bir ihtimal.
Daha mantıklı bir açıklama, eski dolgu maddelerinde kullanılan metallerden kaynaklanıyor. 1800’lerde, diş dolgularında kalay ve kurşun gibi farklı metaller kullanılıyordu.
Kimya profesörü Andrea Sella’ya göre dolgunun kötü yerleştirilmiş olması, dişin içinde hidrojen gazı birikmesine neden olabilirdi. Bu gaz, sigara içmek gibi bir tetikleyiciyle dişi patlatacak şekilde alev alabilirdi.
Peki günümüzde böyle bir şeyin yaşanması mümkün mü? 1920’lerden itibaren bu tür vakalar sona erdi. Modern diş hekimliği sayesinde eski tip dolgu materyalleri kullanılmıyor ve bu tarz korkutucu olaylar tarihe karıştı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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