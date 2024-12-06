Eski Zamanlarda İnsanların Dişleri Kelimenin Tam Anlamıyla Neden Patlardı?

Günümüzde diş ağrıları hayatımızı zorlaştırsa da bir noktada rahatlamak mümkün. Ancak 1800'lerde bazı insanlar için diş ağrısı çok daha korkutucu bir şekilde sonuçlanıyordu. Evet, tam anlamıyla dişlerinin ağızlarında patladığını bildiren vakalar yaşandı. Peki ama neden? Beraber bakalım.

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