Tarihin Tozlu Sayfalarından Çıkan Tüyler Ürpertici “Yok Oluş” Fotoğrafı
Tarihin Tozlu Sayfalarından Çıkan Tüyler Ürpertici “Yok Oluş” Fotoğrafı
Gezegenin görüp görebileceği en büyük felaket şüphesiz ki insandır. Büyük bir yok oluşa adım adım ilerlerken tarihin tozlu sayfalarından ürpertici bir fotoğraf ortaya çıktı.
19’uncu yüzyılda Kuzey Amerika’da bizonların yok edilmesi türlerin felaketle sonuçlanan kaybına en önemli örnek. 1892 yılında çekilen fotoğrafta iki erkeğin bizon kafataslarından oluşan dev yığınla poz verildiği görülüyor.
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Ekosistem, insan eliyle büyük bir yok oluşa doğru sürükleniyor. İnsan faaliyetleri, türlerin ve doğanın yok oluşunu hızlandırıyor.
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18’inci yüzyılın sonunda Amerika kıtasında yaklaşık 60 milyon bizon yaşıyordu. Ancak insanın bizonları katletmesi bu popülasyon 19’uncu yüzyılda 456'ya düştü.
1892 yılında çekilen fotoğrafta iki Amerikalı erkeğin bizon kafataslarından oluşan dev yığınla poz verdiği görülüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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