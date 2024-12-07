Tarihin Tozlu Sayfalarından Çıkan Tüyler Ürpertici “Yok Oluş” Fotoğrafı

Gezegenin görüp görebileceği en büyük felaket şüphesiz ki insandır. Büyük bir yok oluşa adım adım ilerlerken tarihin tozlu sayfalarından ürpertici bir fotoğraf ortaya çıktı.

19’uncu yüzyılda Kuzey Amerika’da bizonların yok edilmesi türlerin felaketle sonuçlanan kaybına en önemli örnek. 1892 yılında çekilen fotoğrafta iki erkeğin bizon kafataslarından oluşan dev yığınla poz verildiği görülüyor.

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