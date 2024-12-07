Dev İsimlerin Dünyaya Yön Vermeye Başladığı Yaşı Öğrenince "Yaşım Geçti" Diye Düşünmeyeceksiniz
Dev İsimlerin Dünyaya Yön Vermeye Başladığı Yaşı Öğrenince "Yaşım Geçti" Diye Düşünmeyeceksiniz
Hedeflerimizi çoğu zaman yaş bahanesiyle rafa kaldırırız. “Benden artık geçti…”, “Yaşım geçti…” Artık bu cümlelerin kullanımı genç yaşlara kadar indi. Hiçbir şey için geç olmadığını dünyaya yön veren insanlar kanıtlar nitelikte. Çünkü içeriğimizde göreceğiniz kişi 40 yaşından sonra dünyaya yön vermeye başladı ve çıkardıkları markaları nesilden nesile aktarmayı başardılar.
İşte okudukça “Yaşım geçti” cümlesini neredeyse bir daha kurmanıza engel olacak başarı hikayeleri.
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48 yaşında Adidas’ı kuran Adolf Adi Dassler.
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53 yaşında Red Bull'u ortaya çıkaran Chaleo Yoovidhya.
Lüks moda devi Dior’u 41 yaşında kuran Christian Dior.
Dünyaca ünlü tavuk restoran zinciri KFC’yı 62 yaşında kuran Harland David Sanders.
45 yaşında Ford otomobili kuran Henry Ford.
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Dünya perakende zincirini 44 yaşında kuran Sam Walton.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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