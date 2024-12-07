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Dev İsimlerin Dünyaya Yön Vermeye Başladığı Yaşı Öğrenince "Yaşım Geçti" Diye Düşünmeyeceksiniz

Dev İsimlerin Dünyaya Yön Vermeye Başladığı Yaşı Öğrenince "Yaşım Geçti" Diye Düşünmeyeceksiniz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.12.2024 - 11:49

Hedeflerimizi çoğu zaman yaş bahanesiyle rafa kaldırırız. “Benden artık geçti…”, “Yaşım geçti…” Artık bu cümlelerin kullanımı genç yaşlara kadar indi. Hiçbir şey için geç olmadığını dünyaya yön veren insanlar kanıtlar nitelikte. Çünkü içeriğimizde göreceğiniz kişi 40 yaşından sonra dünyaya yön vermeye başladı ve çıkardıkları markaları nesilden nesile aktarmayı başardılar.

İşte okudukça “Yaşım geçti” cümlesini neredeyse bir daha kurmanıza engel olacak başarı hikayeleri.

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48 yaşında Adidas’ı kuran Adolf Adi Dassler.

48 yaşında Adidas’ı kuran Adolf Adi Dassler.

1900 yılında Almanya’da dünyaya gelen Adolf Adi Dassler, 1924 yılında abisi Rudolf Dassler ile “Dassler Kardeşlerin Ayakkabı Fabrikası” isimli bir fabrika kurdu. 

1948 yılında iki kardeş arasında ayrılık yaşandı. Abi Rudolf, ortaklıktan ayrıldı ve Puma’yı kurdu. 

Adolf Adi Dassler ise 48 yaşında kendi adından ürettiği “Adidas” markasını kurdu.

53 yaşında Red Bull'u ortaya çıkaran Chaleo Yoovidhya.

53 yaşında Red Bull'u ortaya çıkaran Chaleo Yoovidhya.

1923 yılında Çinli yoksul bir göçmen ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Chaleo Yoovidhya, 1976 yılında bir enerji içeceği piyasaya sürdü. Bir satış temsilcisi, bu içeceğin jet lag'ına iyi geldiğini belirtti ve Yoovidhya ile ortaklık kurmaya karar verdi. Böylece Red Bull ortaya çıktı.

Ünlü girişimci, 2012 yılında 88 yaşında hayatını kaybetti.

Lüks moda devi Dior’u 41 yaşında kuran Christian Dior.

Lüks moda devi Dior’u 41 yaşında kuran Christian Dior.

1905 yılında Fransa’da zengin bir ailenin çocuğu olarak doğan Christian Dior, her zaman sanatla iç içe olmak istiyordu. Ailesi onun diplomat olmasını isterken Dior, 1942’de ordudan ayrıldı ve bir moda evine katıldı.

Yaptığı tasarımlarla adından söz ettiren Dior, gelen teklifleri reddetti ve 1946’da 41 yaşında Dior moda evini kurdu.

Dünyaca ünlü tavuk restoran zinciri KFC’yı 62 yaşında kuran Harland David Sanders.

Dünyaca ünlü tavuk restoran zinciri KFC’yı 62 yaşında kuran Harland David Sanders.

Sigorta satıcısı, benzin istasyonu operatörü gibi pek çok işte çalışan David Sanders, ABD’de yaşayan Büyük Buhran sırasında Kentucky eyaletinde yol kenarında kızarmış tavuk satmaya başladı. Sanders, ‘gizli tarif’ ve basınçlı kızartması tavasında tavuk pişirmenin patentini aldı. 

Tavuklar çok beğenildi ve Sanders, 1952 yılında Kentucky Fried Chicken (KFC) isimli markayı kurdu.

45 yaşında Ford otomobili kuran Henry Ford.

45 yaşında Ford otomobili kuran Henry Ford.

Dünyanın en büyük servetine sahip olan Henry Ford, 16 yaşında evden ayrılarak iş hayatına atıldı. Motorları onarmaya ve üretmeye başlayan Ford, 1908’de otomobil devi Ford’u kurdu. 

Henry Ford, dünyayı değiştirmeye 45 yaşında başladı.

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Dünya perakende zincirini 44 yaşında kuran Sam Walton.

Dünya perakende zincirini 44 yaşında kuran Sam Walton.

Sam Walton, dünya perakende zinciri Walmart’ı kurduğunda 44 yaşındaydı. Walmart’ı kurmadan önce kayınpederinden 20 bin dolar borç alan Walton’ın kurduğu marka ABD’de perakendenin yüzde 15’ini elinde bulunduruyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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