Dev İsimlerin Dünyaya Yön Vermeye Başladığı Yaşı Öğrenince "Yaşım Geçti" Diye Düşünmeyeceksiniz

1923 yılında Çinli yoksul bir göçmen ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Chaleo Yoovidhya, 1976 yılında bir enerji içeceği piyasaya sürdü. Bir satış temsilcisi, bu içeceğin jet lag'ına iyi geldiğini belirtti ve Yoovidhya ile ortaklık kurmaya karar verdi. Böylece Red Bull ortaya çıktı.

Ünlü girişimci, 2012 yılında 88 yaşında hayatını kaybetti.