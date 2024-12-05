Bir Gün Bulunur Diye Cam Şişeye Konulmuş! Kazı Yapan Arkeologlara 150 Yıl Önceden Gönderilmiş Mesaj Vardı

Bergen Üniversitesi’nden arkeologlar bin yıl önce cenaze töreni nedeniyle yakılan Viking gemisini bir süre önce yeniden kazmaya başladı. Geminin 9’uncu yüzyıldan bir Viking kralına ait olduğu düşünülürken arkeolog UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne bu gemiyi yazdırmak istiyor.

Kazı çalışmaları devam ederken arkeologlar bir sürprizle karşılaştı. 1874 yılında gemide arkeolog olarak çalışan Anders Lorange isimli genç gelecekteki meslektaşlarına cam şişe içerisinde bir not bırakmıştı.

150 yıllık olduğu değerlendirilen cam şişe içinde kartvizit, mektup ve madeni para bulundu.

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