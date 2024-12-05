Bir Gün Bulunur Diye Cam Şişeye Konulmuş! Kazı Yapan Arkeologlara 150 Yıl Önceden Gönderilmiş Mesaj Vardı
Bir Gün Bulunur Diye Cam Şişeye Konulmuş! Kazı Yapan Arkeologlara 150 Yıl Önceden Gönderilmiş Mesaj Vardı
Bergen Üniversitesi’nden arkeologlar bin yıl önce cenaze töreni nedeniyle yakılan Viking gemisini bir süre önce yeniden kazmaya başladı. Geminin 9’uncu yüzyıldan bir Viking kralına ait olduğu düşünülürken arkeolog UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne bu gemiyi yazdırmak istiyor.
Kazı çalışmaları devam ederken arkeologlar bir sürprizle karşılaştı. 1874 yılında gemide arkeolog olarak çalışan Anders Lorange isimli genç gelecekteki meslektaşlarına cam şişe içerisinde bir not bırakmıştı.
150 yıllık olduğu değerlendirilen cam şişe içinde kartvizit, mektup ve madeni para bulundu.
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Myklebust isimli gemi Norveç’te şimdiye kadar bulunmuş en büyük Viking gemisiydi. Dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir Viking kralına ait olduğu değerlendiren gemiyi 1870’li yıllarda 28 yaşındaki arkeolog Anders Lorange bulmuştu.
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Viking gemisi kazılarında arkeologları bekleyen bir sürpriz vardı. 150 yıl önceden gönderilen bir mesaj onları bekliyordu.
Lorange, gelecekteki meslektaşlarına kazıya ve gemiye dair bilgiler yazmıştı. Mesajda “Tümülüs, ölen adamların üzerine inşa edilmiş. Silahlarıyla birlikte gemide gömülmüşler” ifadeleri yer alıyordu.
Notun sonunda runik yazısıyla yazılmış bir mesaj da vardı. Arkeologlar bu notu tam olarak çözemedi ancak çözebildikleri kadarıyla Lorange, aşkını dile getiriyordu: “Emma Sade, sevgilim…”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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